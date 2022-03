Los pilotos de la F1 se manifestaron contra la guerra en Ucrania

We the F1 drivers stand with people from Ukraine for peace and freedom. Please NO WAR! 🙏



Los pilotos de F1 estamos con la gente de Ucrania y pedimos por la paz y su libertad. ¡Por favor, NO MÁS GUERRA! #StandWithUkraine #RacingUnited#GPDA pic.twitter.com/aUeRvjOsyh