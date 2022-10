Los Warriors superan a los Knicks y Lakers en la lista de Forbes

Ciudad de México.— Como parte de la concientización en la lucha contra el cáncer de mama, WBC Woman y el alcalde Miguel Hidalgo realizaron la segunda clase de boxeo y defensa personal en el Deportivo José María Morelos y Pavón.

Contando con el mensaje de la embajadora del WBC Cares, Bernice Gaytán Fuentes, los asistentes conocieron la importancia de detectar a tiempo esta enfermedad, ya que esto puede salvar vidas.

“Mi detección fue oportuna y en el boxeo encontré mi mejor terapia, esta hermoso deporte me ayudo a salir adelante y con una alimentación sana; También me ha dejado la disciplina que me ha cambiado la vida en todos los aspectos”, dijo.