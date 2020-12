Lourdes “La pequeña Lulú “ Juárez, orgullosa campeona WBC

Ciudad de México,— El Presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, entregó a Lourdes Juárez, en forma virtual, el cinturón que la acredita como nueva campeona supermosca WBC.



El titular del WBC, mencionó que fue una noche maravillosa de boxeo y reconoció el ejemplo de compañerismo y deportividad que ambas peleadoras exhibieron. Mauricio reconoció el esfuerzo de “La pequeña Lulú”, pues está consciente de que no fue fácil para ella estar detrás de la sombra de una peleadora histórica cómo lo es su hermana, Mariana Juárez.

Lourdes Juárez logró aprovechar esta situación, pues siempre apoyada por su hermana, ha trabajado duro para poder convertirse en campeona mundial. Tras ofrecer una brillante actuación el pasado sábado, y con una madurez boxística, “Lulú” Juárez se consagró cómo campeona mundial WBC.

“Creo que lo hicimos bien. Estoy agradecida y vamos para adelante. La oportunidad titular llegó en el momento indicado. Es una satisfacción impresionante ser la nueva campeona. Si antes entrenaba duro, ahora lo haré al 200%”, sentenció Juárez.

La antigua monarca, Lupita Martínez, también presente en la conferencia, reconoció la labor de Lourdes Juárez como la nueva campeona mundial.

“Duele, no pasa nada, pero volveré. Estoy orgullosa de mi. Es duro llegar a casa y ver caras tristes. Lo que me queda es entrenar y volverme a levantar. No tengo excusa alguna, fui derrotada bien. Voy a ver mis errores y voy a reconquistar mi cinturón. No demerito el trabajo de “Lulú” me sorprendió mucho, pero nos vamos a levantar. Es un honor y fue un orgullo ser campeona mundial WBC”, sentenció Martínez.

Foto cortesía WBC

