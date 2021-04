Macedonia sorprende en las eliminatorias mundialistas

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— La selección de Macedonia del Norte acaba de hacer historia. Venció 2-1 a Alemania con goles de Goran Pandev y Eljif Elmas en la fecha 3 del Grupo J por las Eliminatorias rumbo a Catar 2022. La última vez que habían perdido los bávaros, de local, fue en 2001, vs Inglaterra.

Goran Pandev y Elif Elmas marcaron para el histórico triunfo en las Eliminatorias.

Tuvieron que pasar 19 años, 6 meses y 30 días para que Alemania volviera a perder un partido de eliminatoria mundialista. No caían en fase clasificatoria rumbo a una Copa del Mundo desde septiembre de 2001. Alemania mantenía una larga racha y no perdía hace 35 partidos en la competencia rumbo a un Mundial (1-5 vs. Inglaterra en 2001).

Alemania solo perdió 3 partidos en toda la historia de las Eliminatorias: 0-1 contra Portugal en 1985 1–5 contra Inglaterra 2001 1-2 contra Macedonia en 2021

Pandev con la Selección de Macedonia del Norte:

Máximo goleador histórico (37). Jugador con más partidos (117). Marcó el gol con el que se clasificaron a la Euro 2020. Clave en el ascenso en la Nations League. Marcó en el triunfo histórico ante Alemania.

En el grupo J de las eliminatorias UEFA rumbo a Qatar 2022, Armenia es líder (boleto directo), Macedonia del Norte es segundo (repechaje) y Alemania es tercero. En noviembre del 2020, la selección de Macedonia avanzaron al primer gran torneo internacional de toda su historia. Estarán en la próxima Euro de este verano.

Foto Cortesía Twitter Selección de Alemania

