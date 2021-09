¡Malas noticias! Lionel Messi sigue sin recuperarse

Ciudad de México.- El exárbitro profesional, Roberto García Orozco, aceptó que Ricardo Peláez influyó para que no le pitara algunos encuentros “bravos” al América.

García Orozco recordó que dicha situación se presentó cuando Peláez Linares era presidente deportivo del cuadro de Coapa.

“De algo estoy seguro; yo tuve dos partidos bravos con América, en unos cuartos de final contra Pachuca (Clausura 2015), que le marco un penal a Pablo Aguilar, y después a Samudio en Monterrey, en una semifinal (Clausura 2016)”.

“Pasó el tiempo, dejé de arbitarle al América, normal, y me designan a un León contra América; de repente me hablan y me dicen ‘no vas, estamos viendo situaciones del VAR y vamos a poner a otro árbitro'”.

“Después pido una explicación y me dicen ‘es que hablaron por teléfono’; era (Ricardo) Peláez. Levantan el teléfono y estás fuera”, dijo García Orozco en entrevista con TV Azteca.

García Orozco indicó que la “recomendación” de Ricardo Peláez solo quedó como una anécdota y rechazó que tenga resentimientos en contra del ahora directivo de Chivas.

La declaración se da previo al clásico nacional que sostendrá América ante Chivas este fin de semana.

Lee: Ricardo Peláez y David Faitelson a punto de los golpes