Mallorca presenta a Javier Aguirre como su Director Técnico

Ciudad de México.— Tras un año alejado de los cuadriláteros, el ex campeón mexicano de peso Superpluma de la WBC Miguel ‘El Alacrán’ Berchelt subirá al ring en la división de los Ligeros para enfrentarse con el enigmático Jeremia Nakathila.

¿Alguien dijo frío? 🥶@AlacranBerchelt, concentración pura y preparación al 100% rumbo a la pelea del sábado 🔥



El 🇲🇽 enfrentará a Jeremías Nakathila y podrás verlo por #ESPNKnockOut



(🎥 vía @trboxing) #BercheltNakathila pic.twitter.com/6msN1kaBY0 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) March 24, 2022

Berchelt peleará contra el contendiente namibio Jeremiah Nakathila este sábado 26 de marzo en el Resorts World Events Center de Las Vegas.

🦂🇲🇽 ¡@AlacranBerchelt está listo para hacer historia en el primer evento deportivo de @ResortsWorldLV!



🎟 BOLETOS: https://t.co/LhOpqLNeI1



#BercheltNakathila | ESTE SÁBADO pic.twitter.com/G6nKihxyLa — Top Rank en Español (@trboxeo) March 23, 2022

El viernes 25 arranca la actividad en el ring. Un impactante combate titular desde Ciudad Juárez, entre el invicto local Bryan “El Niño Maravilla” Flores frente al argentino Néstor Adrián Maidana por el título de peso Superligero de la WBC.

Además, el mismo viernes 25 pero por la tarde, desde el Newcastle Arena la propuesta será una espectacular velada protagonizada por Lewis “Sandman” Ritson y el experimentado Dejan “Dynamite” Zlaticanin.

🦂🇲🇽 "El Alacrán" viene con todo el veneno en su debut en las 135 libras.



🎟 BOLETOS: https://t.co/LhOpqLNeI1 #BercheltNakathila pic.twitter.com/bA1QDMuRn4 — Top Rank en Español (@trboxeo) March 22, 2022

Como broche de oro final, el sábado 26 la imperdible invitación a Las Vegas, con el regreso al ring del mexicano Miguel “El Alacrán” Berchelt, quien buscará volver a la victoria contra Jeremia Nakathila. Sumado a esto, el mismo sábado, pero en Minneapolis, el invicto Tim Tzsyu enfrentará al peligroso Terrelll Gaucha para cerrar una semana fantástica.

VIERNES 25 DE MARZ0



En VIVO desde Newcastle Arena, Reino Unido

3:00 p.m.

Lewis Ritson (Inglaterra) vs. Dejan Zlaticanin (Montenegro)

Troy Williamson (Inglaterra) vs. Mason Cartwright (Inglaterra)

Thomas Patrick Ward (Inglaterra) vs. Alexis Boureima Kabore (Burkina Faso)

En VIVO desde Ciudad Juárez, México

9:00 p.m.

Néstor Maidana (Argentina) vs. Bryan Flores (México)

Vanesa Taborda (Argentina) vs. Diana Fernández (México)

SÁBADO 26 DE MARZO



En VIVO al ring de La Vegas, Estados Unidos

8:30 p.m.

Miguel Berchelt (México) vs. Jeremia Nakathila (Namibia)

José Enrique Vivas (México) vs. Eduardo Baez (México)

