Manchester United elimina al Milan; Ajax a cuartos de final

Ciudad de México,— Jackie Nava y Karina Fernández se vieron las caras este jueves, en la conferencia de prensa con miras a su enfrentamiento del próximo sábado.

La “Princesa Azteca” Nava (37-4-4, 16 ko’s) y la “Bella” Fernández (15-4-1, 3 ko’s) se enfrentarán a 10 rounds en peso Supergallo. Ambas aseguraron que ofrecerán una gran pelea.



“A Jackie la veía cuando yo era niña y desde entonces la admiraba. Pensar que pelearé con mi ídola es una gran ilusión y motivación. Por ello me preparé al máximo, porque se de la calidad de peleadora que es. Vengo a su casa, a ofrecerle una gran pelea. Se que llevándome la victoria, vendrán cosas muy grandes en mi carrera”, aseguró la “Bella”.



La boxeadora originaria de Chihuahua declaró que admira a Jackie como boxeadora, pero también como mujer. Ha demostrado ser una buena esposa, una buena madre, que es muy preparada, que es muy sencilla y que ha motivado a mujeres a las nuevas generaciones de boxeadoras a seguir sus sueños.



La revisión médica y ceremonia de peso se llevará a cabo este viernes

Jackie Nava, al hacer uso de la voz, dijo que conoce a la “Bella” y la describió como una boxeadora. Una pugilista de gran talento, de muchos recursos, que siempre sube al ring con una gran preparación. En esta ocasión, estará muy motivada por estar en el ring en una pelea que puede abrirle las puertas de grandes peleas.



“Me preparé a conciencia porque para mí, la pelea más importante es la que tengo adelante. En esta ocasión, mi pelea más importante es contra Karina, me preparé a conciencia pues sabemos que no hay enemigo pequeño arriba del ring. Ella va a subir al ring con la mejor preparación de su carrera y no estoy dispuesta a dejar mi legado, que tantos años, sacrificios y esfuerzos me ha costado, en un mal resultado, y menos en casa”, estableció la “Princesa Azteca”.



Jackie lamentó que no habrá público este sábado en el Grand Hotel Tijuana, pero le pidió la afición todo el apoyo para los promotores que aún en estas condiciones mantienen activo al boxeo.



El entrenador de la “Bella” Fernández, Felipe de la Torre, aseguró que su pupila llega a Tijuana con gran preparación. Tiene toda la motivación por enfrentar a Jackie Nava, y con la mentalidad de que la noche del sábado, ella saldrá del ring con el brazo en alto.



Miguel Reyes, que ha entrenado a la “Princesa Azteca” desde que debutó en 2001, señaló que Jackie sigue estando en gran nivel, física y boxísticamente, y que hoy por hoy, presente rendimiento óptimo. Dijo que no sabe en qué momento se retirará la nueve veces campeona mundial, pero advirtió que aún tiene “cuerda para rato”.



La revisión médica y ceremonia de peso se llevará a cabo este viernes, en el Grand Salón del hotel sede.



La función del próximo sábado, a puerta cerrada y siguiendo los protocolos de prevención y sanidad de las autoridades de salud y la Comisión de Box de Tijuana, dará inicio a las 16:00 horas.

Foto cortesía Zanfer

