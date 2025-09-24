Deportes
Más allá del balón: la huella que dejará el Mundial 2026 en la vida de las familias mexicanas
Ciudad de México.- El Mundial 2026 no sólo traerá goles y estadios llenos, para millones de familias mexicanas significa transporte renovado, más empleos, turismo en crecimiento y nuevas oportunidades de convivencia.
La CDMX, Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades sede, ya muestran cambios que buscan dejar beneficios duraderos para todos.
Transporte y espacios más accesibles para todos
En la capital mexicana, los trabajos alrededor del Estadio Azteca apuntan a mejorar la movilidad y la seguridad de quienes viven y transitan por la zona.
Entre las obras destacan un nuevo puente peatonal sobre Calzada de Tlalpan, ciclovías, huertos urbanos y renovación de redes de agua y drenaje.
También se moderniza el Tren Ligero con 17 nuevos convoyes y más capacidad en sus vagones.
Estos cambios no solo servirán en los partidos, también quedarán disponibles para miles de estudiantes, trabajadores y familias que usan este transporte todos los días.
“Aquí no necesitamos obras de relumbrón, aquí necesitamos resolver problemas históricos que tenemos en la zona”, destacó hace algunas semana la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, durante una reunión vecinal.
Ese compromiso abre la puerta a que el Mundial no sea sólo un evento deportivo, sino un pretexto para mejorar la vida cotidiana.
Estadio Azteca, BBVA y Akron: recintos listos para la familia
El Estadio Azteca será reinaugurado el 28 de marzo de 2026, con accesos renovados, butacas más cómodas, conectividad moderna y, de acuerdo con la agencia Reuters, con espacios pensados para personas con discapacidad.
El sitio Infobae.com reportó recientemente que el estadio BBVA, en Monterrey, avanza con un césped de última generación y mejoras en zonas de prensa y tribunas, mientras que en Guadalajara, el Estadio Akron moderniza drenaje, campo y conectividad.
Según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la inversión en las tres ciudades suma más de 225 mil millones de pesos y las obras, además de embellecer los recintos, buscan hacerlos más seguros, accesibles y cómodos para las familias.
Empleo y turismo: oportunidades que llegan a los hogares
La Copa Mundial de la FIFA 2026 será también un motor económico, pues según el diario El País, se estima que México reciba más de 5.5 millones de turistas, generando empleos en hotelería, gastronomía, transporte y comercio.
En el estado de Nuevo León, se esperan entre 300 mil y 400 mil visitantes durante los partidos.
“Nuevo León tiene el compromiso de estar a la altura de una ciudad mundialista. Estamos trabajando de la mano con la ciudadanía”, señaló en agosto pasado la secretaria de Turismo Estatal, Maricarmen Martínez.
Para miles de familias, estas oportunidades significan ingresos extra y la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
Orgullo local y convivencia familiar
Más allá de las cifras, el Mundial despierta ilusión en los hogares. Los niños y jóvenes podrán disfrutar de un ambiente de fiesta internacional sin salir de su ciudad, y las familias tendrán acceso a espacios públicos renovados, transporte más seguro y nuevas opciones de convivencia.
“El Comité GDL26 busca abordar los problemas que han acompañado a mundiales anteriores”, resaltó, por su parte, la directora de Derechos Humanos de Zapopan, Daniela Bocanegra, durante una conferencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Este esfuerzo incluye garantizar inclusión y accesibilidad, valores que fortalecen la dignidad humana y la unión de las comunidades.
El Mundial 2026 no sólo se vivirá en los estadios: se sentirá en las calles, en el transporte diario, en los negocios y en los hogares que encontrarán en este evento una oportunidad de unión, orgullo y convivencia.
Deportes
El fan que viajó 7 mil km: un gesto de dignidad humana que conmovió a Dennis Rodman
Ciudad de México.- El ex basquetbolista de la NBA, Dennis Rodman, vivió un momento de sorpresa y profunda emoción al encontrarse con un admirador que recorrió más de 7 mil kilómetros para verlo en persona.
De acuerdo con el diario The Times of India, el fan no solo viajó grandes distancias, sino que incluso imitó el peinado emblemático de Rodman para expresar su admiración.
Un viaje que simboliza lealtad y admiración
El fan construyó un homenaje personal: viajó miles de kilómetros, llevó un cartel hecho a mano y replicó el estilo capilar que Rodman popularizó durante la década de los noventa.
“¡Dennis! Viajé 7 mil kilómetros por ti, una foto juntos por favor”, manifestó el admirador del ex jugador de Bulls, Lakers y Mavericks, entre otros, de acuerdo con The Times of India.
Este gesto conmovió a Rodman, quien compartió algunas imágenes del encuentro en su cuenta oficial de Instagram.
La dignidad humana presente en un momento sencillo
El encuentro entre Rodman y su fan trasciende lo deportivo. Muestra cómo los valores humanos como el respeto, la lealtad y la admiración sincera siguen vivos.
A pesar de que Rodman dejó las duelas hace décadas, su legado sigue inspirando.
“Espero que alguien te haga sonreír hoy”, escribió Rodman en su cuenta de Instagram.
El admirador, con su peinado y su cartel, manifestó su gratitud y respeto hacia una figura deportiva que marcó su vida.
Publicación en redes sociales: impacto público inmediato
Las imágenes del encuentro fueron publicadas recientemente por Dennis Rodman en su cuenta de Instagram, donde obtuvo reacciones de admiración y sorpresa de sus seguidores.
El post incluyó también el cartel que portaba el superfan, lo cual resaltó la sencillez y honestidad del gesto.
Algunos usuarios comentaron en la publicación de Rodman que actos como éste reafirman que el reconocimiento sincero y la lealtad trascienden generaciones.
Deportes
“Cada meta alcanzada es un regalo de vida”: la lección de un académico a nunca rendirse
Ciudad de México.— Hizo su primer maratón a los 52 años de edad en Nueva York, en 2003. Hoy, a los 74 años, es profesor emérito de la UNAM y acumula 17 maratones, el más reciente en la Ciudad de México 2025, días antes de recibir el emeritazgo, que considera un gran regalo de la vida.
En su trayectoria académica y en cada maratón, Eduardo Bárzana ha descubierto que las metas se alcanzan igual: con constancia, paciencia y confianza en el siguiente paso. Entre aulas y kilómetros, su vida confirma que el esfuerzo deja huella y que, al cruzar la meta, el verdadero premio es descubrirse capaz de más de lo que uno imaginaba.
Un universitario de toda la vida
“Me dieron el emeritazgo el lunes, y el domingo corrí el maratón de la Ciudad de México. Cuando llegué a la meta dije qué generosa es la vida conmigo. Es un reconocimiento que me da la Universidad Nacional, en voz de los colegas, y eso es lo mejor que me ha dado la institución”, asevera Eduardo Bárzana García, quien se autodefine como un “universitario de toda la vida”, después de 50 años como académico, además de su etapa estudiantil.
El maratón como espejo de vida
“El maratón es algo totalmente personal. Tengo el reconocimiento académico de la comunidad y el autorreconocimiento atlético porque puedo hacerlo. Se juntaron las dos y esa sensación de climax me alcanzó cuando llegué a la meta. Ahora, hay una frase que dice ‘el que deja de pedalear se cae’. Así que hay que ser responsable y constante”, añade.
Del béisbol al atletismo
Originario de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, en 1951, su primera pasión fue el béisbol, con los Medias Rojas de Boston y los Tigres de la Ciudad de México, hasta llegar a representar a la Escuela Nacional Preparatoria plantel 6 Antonio Caso y a la Facultad de Química.
Pasaporte deportivo en cada etapa académica
Durante sus estudios de licenciatura también jugó con el equipo de handball de la entonces denominada Ciencias Químicas. Después estudió maestría en Ingeniería Biológica en la Universidad de Birmingham, Reino Unido, y al regresar practicó squash.
En el doctorado en Biotecnología, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tuvo clases de buceo y natación, dejando constancia así de una permanente relación con el deporte.
La adicción a correr
Empezó a hacer carreras atléticas de 5, 10 y 15 kilómetros, hasta que un exalumno lo animó a correr medio maratón. Poco después se integró a un grupo de corredores que decidieron participar en el maratón de Nueva York en 2003, punto de inflexión para Bárzana García.
“Entra uno en esa dependencia de hacer deporte. Crees que no lo vas a volver a hacer, pero ya estás viendo cuándo es el siguiente. Entras en ese fomento del orgullo y búsqueda de nuevos retos”, comparte.
Así continuó con el cúmulo de carreras hasta conformar dos etapas: primero, de 2003 a 2006; y luego, desde 2017 –con su primer maratón de la Ciudad de México– hasta la fecha. En total ha hecho 17 maratones en ciudades como Berlín, Praga, París, Nueva York y Chicago.
Trayectoria en la UNAM
A la par, ha desarrollado una prestigiosa carrera en la Universidad Nacional, con cargos como director de la Facultad de Química, secretario general entre 2011 y 2015 y miembro de la Junta de Gobierno entre 2016 y 2021, además de una ilustre labor en docencia, investigación y difusión de la biotecnología y las ciencias de alimentos.
Filosofía de constancia
Al hacer una analogía entre ambos aspectos de su vida, el doctor Eduardo Bárzana comparte: “A veces uno no tiene idea de a dónde va el trayecto, pero sabe que hay una meta, que pueden ser cuatro años o más de un cierto periodo. Vas paso a paso, atendiendo lo del día con el máximo empeño, y el ciclo se repite. La clave es enfocarse en un paso a la vez, y hacer bien lo que te han asignado, primero por ti, pero sobre todo por la persona que depositó su confianza”.
Consejo a las nuevas generaciones
Así, a 22 años de distancia de su primer maratón en Nueva York, el doctor Bárzana García cierra con una enseñanza para los jóvenes:
“Todo está en la mente. Siempre habrá ocupaciones, pero para el deporte hay tiempo y esa inversión se recupera cotidianamente. Te vuelves más atento, alerta, sacas ventaja. Al día de hoy, cuatro exalumnos míos ya corrieron maratones. Normalmente dicen: ‘si usted puede, yo también’. Es un círculo que se repite y, cuando logran hacerlo, se sorprenden de sus propias capacidades”.
Deportes
LAFC rinde tributo a Carlos Vela, quien priorizó a su familia antes que el futbol
Los Angeles.- El BMO Stadium se rindió ante Carlos Vela, quien recibió un emotivo homenaje de Los Angeles FC (LAFC) tras anunciar su retiro del futbol profesional para priorizar su vida familiar.
El delantero mexicano, de 36 años, cerró su etapa como jugador el pasado 27 de mayo de 2025.
Durante el tributo, el club recordó su legado deportivo, pero sobre todo se destacó su decisión de dar un paso al costado para pasar más tiempo con su esposa y sus hijos.
Una despedida con respeto y gratitud
Antes del partido ante Real Salt Lake en la Jornada 35 de la MLS, la barra ‘3252’ desplegó un tifo con la imagen del histórico número 10, mientras que cada aficionado recibió una camiseta con su apellido y dorsal. El estadio entero lo ovacionó de pie.
“Carlos Vela siempre será parte de nuestra historia. Nos dio títulos, pero sobre todo nos enseñó compromiso y respeto dentro y fuera del campo”, publicó LAFC en un comunicado oficial.
La familia del futbolista acompañó desde un palco el homenaje que se transformó en una fiesta, con victoria 3-1 para el equipo angelino.
Vela, una leyenda de la MLS con prioridades claras
Carlos Vela disputó seis temporadas con LAFC, anotando 93 goles y dejando registros históricos: campeón de liga en 2022, doble ganador del Supporters’ Shield y MVP y Botín de Oro en 2019 con 34 goles, récord en la MLS.
“Siendo honesto, no estoy a ese nivel. Jugué algunas veces contra él y es increíble. Es un jugador fantástico; todo lo que hizo por este equipo lo convierte en una auténtica leyenda”, destacó el futbolista surcoreano Heung-Min Son, en conferencia de prensa.
Vela Garrido recalcó que su motivación principal en esta nueva etapa es fortalecer el tiempo en familia.
“El futbol me dio mucho, pero mi mayor ilusión ahora es estar con los míos. Esa es mi verdadera prioridad”, aclaró el ahora ex futbolista, durante una entrevista para TUDN en mayo pasado.
Una herencia de valores en el deporte
El encuentro con Heung-Min Son, quien lo abrazó y le dedicó palabras de reconocimiento, mostró la dimensión humana de Vela dentro del vestidor. El respeto y la gratitud marcaron cada momento del tributo.
Deportes
Amor incondicional: el noble gesto de los hijos de Russell Hoult para salvarle la vida
Londres, Inglaterra.- Russell Hoult, exguardameta de la Premier League, enfrenta uno de los partidos más difíciles fuera de las canchas: dos enfermedades terminales que lo mantienen bajo cuidados paliativos.
A sus 52 años, el exportero de Leicester City, Derby County y West Bromwich Albion recibe el respaldo más valioso: el de sus hijos, quienes decidieron transformar el dolor en acción.
Una carrera con sentido de familia
Kayleigh y Carter, gemelos de 24 años, participarán el próximo 26 de octubre en la media Maratón de Leicester, con el objetivo de recaudar fondos para la AMMF, la única organización en Reino Unido dedicada al colangiocarcinoma, un raro y agresivo cáncer de vías biliares.
En declaraciones a Leicester Mercury, Kayleigh reconoció la dureza del diagnóstico.
“Nos dijeron que ambas enfermedades son terminales y es increíblemente difícil de aceptar”, manifestó la hija del ex portero.
Sin embargo, destacó que el espíritu de su padre sigue intacto.
El ejemplo de un padre
Hoult, recordado por disputar más de 200 partidos con el West Bromwich Albion y lograr dos ascensos a la Premier League, ha mantenido un carácter optimista a pesar de la adversidad.
“Mi papá es un tipo absolutamente increíble por dentro y por fuera, incluso en los momentos más difíciles es positivo y feliz”, expresó Kayleigh, en entrevista para la BBC Sport.
El exfutbolista continúa aferrándose a la normalidad en la medida de lo posible.
De acuerdo con testimonios de su familia, todavía busca espacios para jugar al golf, demostrando su resiliencia.
“Es un guerrero que no se rinde”, aseguró Kayleigh en la página de recaudación JustGiving, donde cientos de personas han aportado donaciones.
Una comunidad que se une a la causa
La iniciativa de los hijos de Hoult ha despertado una ola de solidaridad y a través de redes sociales, seguidores del West Bromwich Albion expresaron su apoyo al exportero.
El club también compartió un mensaje en X:
“Todos en West Bromwich enviamos nuestro cariño a Russell Hoult y a su familia en este momento tan difícil. Estamos con ustedes”.
Los fondos recaudados servirán para financiar investigaciones y visibilizar una enfermedad poco conocida.
Mientras tanto, el gesto de Kayleigh y Carter subraya la fuerza del vínculo familiar y el compromiso de acompañar a su padre en cada paso.
