Más allá del balón: la huella que dejará el Mundial 2026 en la vida de las familias mexicanas

Ciudad de México.- El Mundial 2026 no sólo traerá goles y estadios llenos, para millones de familias mexicanas significa transporte renovado, más empleos, turismo en crecimiento y nuevas oportunidades de convivencia.

La CDMX, Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades sede, ya muestran cambios que buscan dejar beneficios duraderos para todos.

Transporte y espacios más accesibles para todos

En la capital mexicana, los trabajos alrededor del Estadio Azteca apuntan a mejorar la movilidad y la seguridad de quienes viven y transitan por la zona.

Entre las obras destacan un nuevo puente peatonal sobre Calzada de Tlalpan, ciclovías, huertos urbanos y renovación de redes de agua y drenaje.

También se moderniza el Tren Ligero con 17 nuevos convoyes y más capacidad en sus vagones.

Estos cambios no solo servirán en los partidos, también quedarán disponibles para miles de estudiantes, trabajadores y familias que usan este transporte todos los días.

“Aquí no necesitamos obras de relumbrón, aquí necesitamos resolver problemas históricos que tenemos en la zona”, destacó hace algunas semana la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, durante una reunión vecinal.

Ese compromiso abre la puerta a que el Mundial no sea sólo un evento deportivo, sino un pretexto para mejorar la vida cotidiana.

Estadio Azteca, BBVA y Akron: recintos listos para la familia

El Estadio Azteca será reinaugurado el 28 de marzo de 2026, con accesos renovados, butacas más cómodas, conectividad moderna y, de acuerdo con la agencia Reuters, con espacios pensados para personas con discapacidad.

El sitio Infobae.com reportó recientemente que el estadio BBVA, en Monterrey, avanza con un césped de última generación y mejoras en zonas de prensa y tribunas, mientras que en Guadalajara, el Estadio Akron moderniza drenaje, campo y conectividad.

Según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la inversión en las tres ciudades suma más de 225 mil millones de pesos y las obras, además de embellecer los recintos, buscan hacerlos más seguros, accesibles y cómodos para las familias.

Empleo y turismo: oportunidades que llegan a los hogares

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será también un motor económico, pues según el diario El País, se estima que México reciba más de 5.5 millones de turistas, generando empleos en hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

En el estado de Nuevo León, se esperan entre 300 mil y 400 mil visitantes durante los partidos.

“Nuevo León tiene el compromiso de estar a la altura de una ciudad mundialista. Estamos trabajando de la mano con la ciudadanía”, señaló en agosto pasado la secretaria de Turismo Estatal, Maricarmen Martínez.

Para miles de familias, estas oportunidades significan ingresos extra y la posibilidad de mejorar su calidad de vida.

Orgullo local y convivencia familiar

Más allá de las cifras, el Mundial despierta ilusión en los hogares. Los niños y jóvenes podrán disfrutar de un ambiente de fiesta internacional sin salir de su ciudad, y las familias tendrán acceso a espacios públicos renovados, transporte más seguro y nuevas opciones de convivencia.

“El Comité GDL26 busca abordar los problemas que han acompañado a mundiales anteriores”, resaltó, por su parte, la directora de Derechos Humanos de Zapopan, Daniela Bocanegra, durante una conferencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Este esfuerzo incluye garantizar inclusión y accesibilidad, valores que fortalecen la dignidad humana y la unión de las comunidades.

El Mundial 2026 no sólo se vivirá en los estadios: se sentirá en las calles, en el transporte diario, en los negocios y en los hogares que encontrarán en este evento una oportunidad de unión, orgullo y convivencia.

