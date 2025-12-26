Más allá del gol y la derrota: el Atlético de Madrid prioriza la salud mental

Ciudad de México.— Tras 43 años en los cuadriláteros, El Hijo del Santo cerró una carrera marcada por la disciplina, la entrega y una fe inquebrantable.

Recorrió el camino al encordado una vez más, como lo hizo desde aquel ya lejano 1982 para enfrentar un combate frente a su querido respetable con la mítica máscara plateada.

Y lo hizo con el peso de un legado de una leyenda que supo honrar durante casi medio siglo, cuando su padre, Rodolfo Guzmán Huerta, se retiró de la lucha libre.

La Virgen lo acompañó en su última lucha

En la previa de la última lucha de El Hijo del Santo, el esteta se robó los reflectores al salir al ring con una vestimenta diferente. Para encarar su última lucha, saludó al público que lo ha seguido con los colores de la bandera de México y la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Más para leer: Antonio y Shayr Mohamed, padre e hijo bicampeones

El luchador, quien es devoto y ha compartido su fe en múltiples entrevistas, lució una capa con la figura religiosa, aumentando los aplausos y posando para las fotografías de los seguidores, que esperaron para tener un saludo del gladiador.

Su devoción a la Virgen de Guadalupe es uno de los tesoros más grandes que le dejaron sus padres, quienes también tenían un fervor por la Guadalupana.

Foto: César Vicuña / Cortesía OCESA

A lo largo de su carrera fue campeón en múltiples ocasiones y en diversas empresas, incluyendo AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Además, recibió el reconocimiento oficial de organismos como la Comisión de Box y Lucha Libre de la Ciudad de México.

La lucha que puso fin a la carrera de El Hijo del Santo, terminó con una victoria más, la segunda más especial (detrás del debut), ahora, ante Ángel Blanco Jr.

Foto: César Vicuña / Cortesía OCESA

El Hijo del Santo, “Es un ejemplo a seguir”

“Es una persona humilde y sencilla, es un ejemplo a seguir para todas las personas. Él está donde está por su sencillez como ser humano”, expresa el señor Martín a MedioTiempo sobre El Hijo del Santo.

Los miles de aficionados que se dieron cita en el Palacio de los Deportes, recordarán así al hombre que encarnó a la leyenda. Amable, atento con los fans, con una caerrera impoluta.

Su legado es tan importante, que impactó a personas de todas las edades, no sólo a quienes pudieron seguir toda su carrera.

“No le he fallado a mi padre”

En entrevista con Publimetro previa a su Última Noche Plateada (nombre de la función final de su carrera), El Hijo del Santo se dijo feliz de culminar así con su carrera intachable, especialmente por lo que representa el legado de su padre para la lucha libre mexicana y para el país en general.

“Siempre he sentido, y sobre todo en estos últimos años, que mi papá está muy orgulloso de lo que su hijo ha logrado, porque no le he fallado. He sido un hombre disciplinado, he sido un hombre que ha cuidado a este personaje de todas las maneras posibles. He llevado una carrera exitosa, con triunfos, no ha sido fácil, pero yo pienso y siento que él está orgulloso de mí, y creo que está muy contento de que yo haya tomado esta decisión de decir adiós”

Finalmente, reconoció que su adiós de los cuadriláteros no es el fin de El Hijo del Santo, pues tiene proyectos que mantendrán vivo al personaje.

Doy conferencias motivacionales, quiero continuar con eso. Tengo pendiente la bioserie de mi padre, una historia sobre El Hijo del Santo, quiero publicar un libro.

Además, reveló que el relevo generacional está listo y quedará en manos de su hijo, Santo Junior.

JAHA