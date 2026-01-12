Más allá del trofeo: el penalti con el que Pedri honra a su padre en cada título del Barcelona

Ciudad de México.- Estados Unidos atacó Venezuela, capturó a Nicolás Maduro, pero no existe una base jurídica para que la FIFA le retire la sede del Mundial 2026.

Así lo marcan sus propios estatutos y el reglamento del torneo, que no contemplan sanciones automáticas contra países anfitriones por acciones militares.

La madrugada del 3 de enero de 2026, militares estadounidenses, por órdenes del presidente Donald Trump, ejecutaron una operación militar en territorio venezolano que derivó en la detención del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

https://twitter.com/Siete24M/status/2008187726055801229

El anuncio fue difundido desde Washington D. C. a través de la red Truth Social, donde Trump afirmó que ambos serían trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos.

Te puede interesar: ¿Qué dicen los líderes del mundo sobre la incursión en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?

Estados Unidos es el principal organizador del Mundial 2026, junto con México y Canadá. Tras los hechos, surgió una pregunta directa en el ámbito deportivo: ¿puede la FIFA retirar a la Unión Americana la sede del Mundial, como ocurrió con Rusia tras la invasión a Ucrania?

Lo que sí y lo que no permite el reglamento de la FIFA

El Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no establece sanciones específicas para países anfitriones involucrados en conflictos armados. Las causas formales para vetar a un país del Mundial son limitadas.

Entre ellas se encuentran el incumplimiento de obligaciones financieras con la FIFA, violaciones graves a los estatutos del organismo o la pérdida del reconocimiento de la federación nacional como autoridad rectora del futbol en su país.

https://twitter.com/fifaworldcup_es/status/2006722616619671952

A través de un documento oficial publicado por la FIFA en Zurich, el artículo 46 del reglamento, titulado “Circunstancias excepcionales”, establece que:

“La FIFA es la entidad responsable de la gestión operativa del Mundial de la FIFA 26 y tendrá derecho a impartir las instrucciones necesarias en circunstancias especiales que puedan sobrevenir en los países anfitriones”.

El artículo 47, denominado “Casos no previstos”, señala lo siguiente:

“La FIFA decidirá sobre los casos no previstos en el presente reglamento, así como los casos de fuerza mayor”.

El máximo organismo también precisa en el mismo documento que todas sus decisiones serán “firmes, vinculantes e inapelables”.

Hasta ahora, la FIFA no ha emitido ningún comunicado sobre la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela ni sobre un posible cambio de sedes.

El antecedente de Rusia: por qué fue excluida

El caso más citado es el de Rusia. En febrero de 2022, tras la invasión a Ucrania, la FIFA y la UEFA excluyeron a Rusia del Mundial de Qatar 2022, de la Eurocopa 2024 y de todas las competiciones internacionales de clubes, como la Champions League y la Europa League.

Ese mismo año, el Comité Olímpico Internacional recomendó excluir a equipos rusos y bielorrusos de competencias internacionales por la violación de la Tregua Olímpica. Rusia tampoco estará presente en el Mundial 2026.

La diferencia es que Rusia no era país sede. En cambio, Estados Unidos es el anfitrión mayoritario del torneo, con la mayor parte de los estadios, la infraestructura y los compromisos comerciales ya cerrados.

El Premio FIFA de la Paz y la relación con Trump

Previo al sorteo del Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., Gianni Infantino entregó a Donald Trump el primer “Premio FIFA de la Paz: el futbol une al mundo”.

“Queremos líderes que se preocupen por la gente y que trabajen por unir a los pueblos en un entorno seguro”, declaró Infantino durante ese acto, de acuerdo con el sitio oficial de la FIFA.

El reconocimiento se otorgó semanas antes de la incursión militar en Venezuela y fue presentado como un galardón anual que busca destacar esfuerzos de diálogo y convivencia entre naciones, valores que la FIFA asocia al futbol como espacio de encuentro entre pueblos.

México, Canadá y el impacto humano del conflicto

Tras la operación militar, los otros dos países anfitriones fijaron postura. Canadá señaló, mediante un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores publicado el 3 de enero de 2026, que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente desde 2019, pero llamó a respetar el derecho internacional.

https://twitter.com/Siete24M/status/2007668452362981613

México condenó el ataque. La presidenta Claudia Sheinbaum citó la Carta de las Naciones Unidas en un mensaje difundido desde la CDMX el mismo día:

“Los Estados deben abstenerse de recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

¿Puede Estados Unidos mantenerse como sede?

Con base en los estatutos vigentes, la respuesta hoy es sí. No existe una norma expresa que obligue a la FIFA a retirar la sede a Estados Unidos por su incursión militar en Venezuela.

La decisión, en caso de tomarse, recaería exclusivamente en la FIFA bajo sus artículos de “circunstancias excepcionales” y “casos no previstos”.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH