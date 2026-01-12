Deportes
Más allá del trofeo: el penalti con el que Pedri honra a su padre en cada título del Barcelona
Barcelona.- Pedri no celebra los títulos del FC Barcelona solo con sus compañeros. Cada vez que levanta un trofeo, se queda unos minutos más en la cancha para cumplir una rutina familiar: cobrarle un penalti a su padre, Fernando González.
El gesto se ha repetido en finales y festejos oficiales, lejos del protocolo y frente a miles de aficionados.
La escena volvió a darse tras la conquista reciente del Barcelona, la Supercopa de España, luego de vencer al Real Madrid 3-2 en la final celebrada en Yeda, Arabia Saudita.
El mediocampista español permaneció en el campo mientras el estadio comenzaba a vaciarse. Su padre tomó el lugar de portero. Pedri pateó. No hubo marcador ni premio, solo un intercambio breve que ya forma parte de sus celebraciones.
Una costumbre que empezó tras ganar LaLiga
La tradición comenzó en el Camp Nou, después del título de Liga de la temporada 2022-2023, bajo la dirección de Xavi Hernández.
Desde entonces, el ritual se ha repetido cada vez que el Barcelona gana un campeonato con Pedri en la plantilla.
El futbolista explicó en distintas ocasiones que su familia ocupa un lugar central en su carrera.
Tras ganar LaLiga en 2023, Pedri publicó en Instagram un mensaje breve y sin mayor explicación: “Siempre con los míos”, junto con una imagen en la que aparece con sus padres en el terreno de juego durante la celebración oficial.
Esa escena se ha vuelto recurrente y suele quedar fuera de los actos formales del club, como la que se repitió el fin de semana.
El sueño pendiente del padre
El penalti no es un gesto improvisado y tiene un origen familiar. Fernando González, padre del futbolista, fue portero en equipos locales de Tenerife durante su juventud, pero su carrera se interrumpió tras el fallecimiento de su papá, cuando tuvo que asumir responsabilidades y hacerse cargo del negocio familiar.
“Yo intenté ser portero, pero la vida me llevó por otro camino. Que mi hijo se acuerde de eso cada vez que gana algo es muy especial”, comentó el papá de Pedri en una entrevista a Radio Marca Tenerife.
Desde entonces, Pedri recrea ese pasado cada vez que el Barcelona levanta un trofeo. El cobro del penalti ocurre cuando ya no hay cámaras ni discursos oficiales.
Familia presente en cada final
La familia de Pedri suele acompañarlo en los partidos más relevantes. Sus padres y su hermano están presentes en finales nacionales e internacionales y, en la reciente Supercopa de España disputada en Arabia Saudita, volvieron a aparecer juntos en el césped tras la ceremonia oficial.
El ritual del penalti se mantiene sin importar el rival o el resultado y se repite cada vez que el Barcelona gana un título.
No está en el programa oficial ni forma parte del festejo institucional, pero ocurre cuando el campeonato ya quedó definido y el estadio empieza a vaciarse, con Pedri quedándose en la cancha para compartir ese momento con su padre.
Mundial 2026: la “prueba de fuego” del estadio Cuauhtémoc con Cruz Azul incluido
Ciudad de México.- Cruz Azul jugará el torneo Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. La decisión se tomó tras la negativa de la UNAM para rentar el Estadio Olímpico Universitario y en un momento de urgencia para cumplir con el calendario oficial del campeonato.
La mudanza coloca al inmueble poblano en un punto clave del futbol nacional. Además de albergar a Puebla como local, recibirá a Cruz Azul durante todo el torneo y cuenta con aval de la FIFA como sede de entrenamientos para la Copa Mundial de 2026.
El club cementero debutará como local el martes 13 de enero, cuando reciba al Atlas en la jornada 2 del Clausura 2026. La directiva cerró el acuerdo con los propietarios del Estadio Cuauhtémoc con menos de 24 horas disponibles para definir su sede.
“Cruz Azul jugará como local el torneo Clausura 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, luego de no llegar a un acuerdo con la UNAM para el uso del Estadio Olímpico Universitario”, confirmó la directiva del club celeste a través de un comunicado.
Una ruta acelerada por varios estadios
En un lapso corto, Cruz Azul ha cambiado de casa en varias ocasiones. Pasó del Estadio Azteca al Estadio Ciudad de los Deportes, regresó al Olímpico Universitario y ahora se instala en Puebla.
Incluso, ya había disputado un par de partidos como local en el Cuauhtémoc durante 2025.
Este recorrido abre un dato curioso: Cruz Azul habría jugado como local en más estadios mundialistas que cualquier otro equipo del país.
Ha sido anfitrión en el Estadio Azteca, el Olímpico Universitario y ahora en el Estadio Cuauhtémoc, todos con historial en Copas del Mundo.
Durante 2025, la Máquina disputó dos encuentros oficiales como local en Puebla. En el Clausura venció 3-2 a Pumas, mientras que en el Apertura cayó por el mismo marcador ante el mismo rival, también en el Cuauhtémoc.
La negativa de la UNAM y la salida de CU
La razón principal del cambio fue la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México de no renovar el contrato de arrendamiento.
La respuesta oficial llegó tras 81 días de espera por parte del club cementero.
En una carta fechada el 17 de octubre de 2025, la UNAM argumentó compromisos previos del estadio para el primer semestre de 2026.
En un oficio firmado el 6 de enero de 2026, se detalló que el inmueble tendría actividad de Pumas en la Liga MX y en la Concacaf Champions Cup.
“El Estadio Olímpico Universitario presenta compromisos institucionales y deportivos previamente adquiridos que impiden su arrendamiento durante el primer semestre de 2026”, señala el documento difundido por la UNAM.
La directiva de Cruz Azul consideró otras opciones en la capital, como el Estadio Ciudad de los Deportes, pero la agenda del inmueble, donde juega el América, cerró esa posibilidad.
Querétaro también fue evaluado, aunque no hubo acercamientos formales.
Prueba logística para Puebla y el Cuauhtémoc
Para el Estadio Cuauhtémoc, el Clausura 2026 será una prueba relevante. El inmueble deberá albergar a dos equipos de Liga MX de forma regular, Puebla y Cruz Azul, en un año previo al Mundial.
Esta situación ocurre mientras el estadio avanza en adecuaciones y mantenimiento exigidos por la FIFA, luego de ser incluido como sede de entrenamientos para la Copa del Mundo.
Será la tercera ocasión en que el Cuauhtémoc tenga un rol mundialista, tras las justas de 1970 y 1986.
“El Estadio Cuauhtémoc cumple con los criterios técnicos y operativos para ser utilizado como sede de entrenamientos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, publicó la FIFA a través de un comunicado desde Zúrich.
Aval FIFA y selecciones asignadas
El aval se dio tras inspecciones conjuntas de la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol que revisaron cancha, drenaje, seguridad y áreas operativas.
El estadio quedó integrado a la red de centros disponibles para las 48 selecciones clasificadas.
Hasta ahora, Corea del Sur es la única selección que ha sido asignada para entrenar en el Estadio Cuauhtémoc.
La elección final de sedes depende de cada equipo nacional, considerando cercanía con sus ciudades de partido y tiempos de traslado.
“La asignación de campamentos base se define tras el sorteo oficial, conforme a las necesidades logísticas de cada selección”, precisó la FIFA.
Mientras se define el mapa final del Mundial, el Estadio Cuauhtémoc combinará su rol internacional con la actividad semanal de la Liga MX, en un semestre que será clave para su operación y organización.
Balonazo y nachos al suelo: el noble gesto de Rayadas que se viralizó en redes
Monterrey.- En el debut de Rayadas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, un gesto fuera de la cancha se volvió el símbolo de una conexión humana entre el club y su afición.
Una aficionada que vio caer su orden de nachos con queso tras un balonazo accidental recibió no solo una nueva porción, sino también un obsequio adicional por parte del personal del equipo regiomontano, generando una ola de reacciones positivas en redes sociales.
Un momento inesperado que no quedó en el olvido
Durante el encuentro de la Jornada 1 entre Rayadas de Monterrey y Puebla, que terminó con una contundente victoria 4-0 para las locales, una acción fortuita desvió la atención de la cancha hacia las gradas.
Te puede interesar: Rusia fue excluida por la guerra, ¿Estados Unidos corre el mismo riesgo en el Mundial 2026?
Una jugadora de Rayadas, al despejar el balón, envió el esférico hacia la tribuna, donde impactó directamente en la comida de una aficionada que disfrutaba el partido.
El impacto provocó que sus nachos y queso cayeran sobre su ropa.
Lejos de convertirse en un momento incómodo, la escena fue captada en video por otros asistentes y rápidamente se comenzó a difundir en plataformas sociales, alcanzando gran viralidad entre aficionados del futbol mexicano.
El gesto del club que se volvió tendencia
Minutos después del incidente, personal de Rayadas se acercó a la aficionada afectada para ofrecerle una nueva orden de nachos con queso como muestra de atención tras el percance ocurrido en las gradas.
Además, el club le entregó un peluche como obsequio adicional, detalle que fue celebrado por quienes presenciaron el gesto.
El gesto fue compartido por la cuenta oficial de Rayadas en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con comentarios positivos sobre la cercanía mostrada por el equipo con sus seguidores.
Más allá del marcador
La interacción entre el club y la aficionada no solo atrajo comentarios alegres de los aficionados, sino que también posicionó la escena como un ejemplo de atención al público durante las experiencias de partido.
Fuera de la anécdota en las tribunas, Rayadas confirmó su buen inicio de temporada con un dominio claro sobre Puebla, consolidando su candidatura como protagonistas en el certamen.
Escuelas convierten el futbol en una experiencia formativa para estudiantes
Ciudad de México.— En el marco del Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Educación Pública convertirá el deporte escolar en una experiencia cotidiana de formación, convivencia y salud que trascienda la efervescencia del torneo internacional y se instale como práctica permanente entre niñas, niños y jóvenes.
Escuelas como punto de partida nacional
En el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Educación Pública anunció la puesta en marcha de la Copa Escolar Nacional de Futbol “Vive saludable, juega feliz”, una iniciativa que toma a las escuelas como eje central para promover la actividad física regular, el encuentro comunitario y hábitos de vida saludables desde edades tempranas.
El planteamiento ubica a los planteles educativos como el primer espacio donde el deporte se vive, se aprende y se comparte, con una lógica formativa que acompaña el desarrollo integral de los estudiantes.
La propuesta reconoce al deporte escolar como una plataforma de aprendizaje y bienestar que fortalece la identidad colectiva y genera vínculos duraderos entre estudiantes, docentes y comunidades, con un alcance que se proyecta más allá de los calendarios deportivos.
Copa escolar con alcance nacional
La Copa Escolar Nacional de Futbol contempla la participación de estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y nivel universitario, quienes competirán en fases escolares, regionales y nacionales. El diseño del torneo busca una convivencia extendida en todo el territorio nacional, con dinámicas que privilegian la participación y el encuentro entre comunidades educativas.
Futbol como herramienta de formación social
Desde la perspectiva institucional, el futbol escolar funciona como un espacio de integración social donde se ponen en práctica principios asociados al trabajo en equipo, la disciplina y el respeto. Cada cancha se concibe como un entorno formativo en el que los estudiantes reconocen sus capacidades, fortalecen la confianza personal y participan en experiencias recreativas vinculadas al aprendizaje y la convivencia.
El enfoque prioriza el proceso educativo por encima del resultado competitivo, con la intención de que el deporte acompañe la trayectoria escolar como una actividad regular y accesible para toda la comunidad estudiantil.
Inclusión, convivencia y continuidad
El torneo iniciará este año y tendrá carácter anual, con un enfoque incluyente que abre la participación tanto a quienes ya practican futbol como a quienes buscan acercarse por primera vez al deporte.
La iniciativa no se orienta a la detección de talentos, sino a la construcción de espacios de amistad, convivencia y formación de valores dentro y fuera de la cancha.
Esta lógica de continuidad apunta a consolidar una cultura deportiva escolar que se mantenga activa en el tiempo y se integre a la vida cotidiana de los centros educativos.
Rusia fue excluida por la guerra, ¿Estados Unidos corre el mismo riesgo en el Mundial 2026?
Ciudad de México.- Estados Unidos atacó Venezuela, capturó a Nicolás Maduro, pero no existe una base jurídica para que la FIFA le retire la sede del Mundial 2026.
Así lo marcan sus propios estatutos y el reglamento del torneo, que no contemplan sanciones automáticas contra países anfitriones por acciones militares.
La madrugada del 3 de enero de 2026, militares estadounidenses, por órdenes del presidente Donald Trump, ejecutaron una operación militar en territorio venezolano que derivó en la detención del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
El anuncio fue difundido desde Washington D. C. a través de la red Truth Social, donde Trump afirmó que ambos serían trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos.
Te puede interesar: ¿Qué dicen los líderes del mundo sobre la incursión en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?
Estados Unidos es el principal organizador del Mundial 2026, junto con México y Canadá. Tras los hechos, surgió una pregunta directa en el ámbito deportivo: ¿puede la FIFA retirar a la Unión Americana la sede del Mundial, como ocurrió con Rusia tras la invasión a Ucrania?
Lo que sí y lo que no permite el reglamento de la FIFA
El Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no establece sanciones específicas para países anfitriones involucrados en conflictos armados. Las causas formales para vetar a un país del Mundial son limitadas.
Entre ellas se encuentran el incumplimiento de obligaciones financieras con la FIFA, violaciones graves a los estatutos del organismo o la pérdida del reconocimiento de la federación nacional como autoridad rectora del futbol en su país.
A través de un documento oficial publicado por la FIFA en Zurich, el artículo 46 del reglamento, titulado “Circunstancias excepcionales”, establece que:
“La FIFA es la entidad responsable de la gestión operativa del Mundial de la FIFA 26 y tendrá derecho a impartir las instrucciones necesarias en circunstancias especiales que puedan sobrevenir en los países anfitriones”.
El artículo 47, denominado “Casos no previstos”, señala lo siguiente:
“La FIFA decidirá sobre los casos no previstos en el presente reglamento, así como los casos de fuerza mayor”.
El máximo organismo también precisa en el mismo documento que todas sus decisiones serán “firmes, vinculantes e inapelables”.
Hasta ahora, la FIFA no ha emitido ningún comunicado sobre la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela ni sobre un posible cambio de sedes.
El antecedente de Rusia: por qué fue excluida
El caso más citado es el de Rusia. En febrero de 2022, tras la invasión a Ucrania, la FIFA y la UEFA excluyeron a Rusia del Mundial de Qatar 2022, de la Eurocopa 2024 y de todas las competiciones internacionales de clubes, como la Champions League y la Europa League.
Ese mismo año, el Comité Olímpico Internacional recomendó excluir a equipos rusos y bielorrusos de competencias internacionales por la violación de la Tregua Olímpica. Rusia tampoco estará presente en el Mundial 2026.
La diferencia es que Rusia no era país sede. En cambio, Estados Unidos es el anfitrión mayoritario del torneo, con la mayor parte de los estadios, la infraestructura y los compromisos comerciales ya cerrados.
El Premio FIFA de la Paz y la relación con Trump
Previo al sorteo del Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., Gianni Infantino entregó a Donald Trump el primer “Premio FIFA de la Paz: el futbol une al mundo”.
“Queremos líderes que se preocupen por la gente y que trabajen por unir a los pueblos en un entorno seguro”, declaró Infantino durante ese acto, de acuerdo con el sitio oficial de la FIFA.
El reconocimiento se otorgó semanas antes de la incursión militar en Venezuela y fue presentado como un galardón anual que busca destacar esfuerzos de diálogo y convivencia entre naciones, valores que la FIFA asocia al futbol como espacio de encuentro entre pueblos.
México, Canadá y el impacto humano del conflicto
Tras la operación militar, los otros dos países anfitriones fijaron postura. Canadá señaló, mediante un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores publicado el 3 de enero de 2026, que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente desde 2019, pero llamó a respetar el derecho internacional.
México condenó el ataque. La presidenta Claudia Sheinbaum citó la Carta de las Naciones Unidas en un mensaje difundido desde la CDMX el mismo día:
“Los Estados deben abstenerse de recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.
¿Puede Estados Unidos mantenerse como sede?
Con base en los estatutos vigentes, la respuesta hoy es sí. No existe una norma expresa que obligue a la FIFA a retirar la sede a Estados Unidos por su incursión militar en Venezuela.
La decisión, en caso de tomarse, recaería exclusivamente en la FIFA bajo sus artículos de “circunstancias excepcionales” y “casos no previstos”.
