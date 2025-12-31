Brock Purdy dona vehículos y regalos a veteranos y familias

San Francisco.— El quarterback de los San Francisco 49ers, Brock Purdy, realizó una serie de acciones solidarias durante la temporada navideña que trascendieron el ámbito deportivo.
El jugador se asoció con Toyota para entregar regalos y vehículos a veteranos militares y a familias con niños que enfrentan enfermedades pediátricas, informó Crosswalk Headline.
La iniciativa benefició a aficionados de los 49ers que atravesaron situaciones complejas. Entre ellos se encontraron veteranos con misiones cumplidas y familias que acompañaron a sus hijos en procesos médicos prolongados.
Durante la entrega, Purdy dirigió un mensaje directo a las familias presentes. En un video difundido en la red social X, el quarterback expresó reconocimiento por el esfuerzo y la fortaleza de los asistentes. “Los apreciamos por su lucha y su coraje”, señaló frente a los beneficiarios.
Purdy, quien se describe como “seguidor de Jesús” en su biografía de Instagram, explicó que el objetivo central fue ayudar de manera concreta.
“Solo queríamos ayudarlos lo mejor que pudiéramos”, agregó el jugador, de acuerdo con el reporte de Crosswalk Headline.
Apoyo directo a veteranos y familias con necesidades especiales
Uno de los veteranos beneficiados, quien completó tres misiones militares, relató su sorpresa ante la iniciativa. “No sabía qué esperar, y luego las sorpresas siguieron y siguieron”, comentó durante el encuentro, según el mismo medio.
Toyota realizó adaptaciones especiales en algunos vehículos entregados. La empresa ajustó unidades para permitir accesibilidad a sillas de ruedas, con el objetivo de facilitar la movilidad de familias con necesidades específicas.
Durante la convivencia, Purdy también interactuó con los menores presentes. En uno de los momentos compartidos, el quarterback dirigió palabras de ánimo a un niño beneficiado. “Gracias por darnos ánimo y motivación para seguir adelante en la vida”, expresó, según el video difundido en X.
La acción solidaria se sumó a antecedentes recientes del jugador. En la Navidad anterior, Purdy regaló camionetas a los integrantes de su línea ofensiva, un gesto que medios deportivos documentaron ampliamente en Estados Unidos.
La iniciativa de este año amplió el alcance hacia sectores sociales externos al equipo. El gesto generó reacciones positivas entre aficionados y usuarios en redes sociales, quienes compartieron mensajes y registros del evento.
Rendimiento deportivo de Purdy respalda su liderazgo
Las acciones fuera del campo coincidieron con un momento destacado en el desempeño deportivo del quarterback. El domingo por la noche previo a la Navidad, Purdy lideró a los 49ers a una victoria de 42-38 frente a los Chicago Bears.
El pasador completó 24 de 33 envíos para 303 yardas, lanzó tres touchdowns y registró una intercepción. Además, corrió para 28 yardas y sumó dos anotaciones por tierra.
Tras el encuentro, los 49ers mantuvieron aspiraciones de cerrar la temporada regular como el primer sembrado de la Conferencia Nacional. El desempeño del quarterback fue señalado como uno de los factores determinantes del triunfo.
Su compañero Colton McKivitz destacó el momento deportivo del pasador. “Es su mejor fútbol americano ahora mismo”, afirmó en declaraciones recogidas por Fox News Digital, al subrayar su liderazgo ofensivo.
Uno de los atributos más señalados del juego de Purdy fue su capacidad para evadir defensores fuera del pocket. Durante el partido, extendió una jugada y lanzó un pase de anotación a Kyle Juszczyk.
Después del encuentro, Purdy explicó su enfoque en esas situaciones. Señaló que buscó mantener visión del campo, tomar decisiones inteligentes y aprovechar jugadas explosivas, según declaraciones posteriores al partido.
JAHA
El Hijo del Santo se despidió con la Virgen en la espalda y su padre en el corazón
El pancracio mexicano despide a una leyenda
Ciudad de México.— Tras 43 años en los cuadriláteros, El Hijo del Santo cerró una carrera marcada por la disciplina, la entrega y una fe inquebrantable.
Recorrió el camino al encordado una vez más, como lo hizo desde aquel ya lejano 1982 para enfrentar un combate frente a su querido respetable con la mítica máscara plateada.
Y lo hizo con el peso de un legado de una leyenda que supo honrar durante casi medio siglo, cuando su padre, Rodolfo Guzmán Huerta, se retiró de la lucha libre.
La Virgen lo acompañó en su última lucha
En la previa de la última lucha de El Hijo del Santo, el esteta se robó los reflectores al salir al ring con una vestimenta diferente. Para encarar su última lucha, saludó al público que lo ha seguido con los colores de la bandera de México y la imagen de la Virgen de Guadalupe.
Más para leer: Antonio y Shayr Mohamed, padre e hijo bicampeones
El luchador, quien es devoto y ha compartido su fe en múltiples entrevistas, lució una capa con la figura religiosa, aumentando los aplausos y posando para las fotografías de los seguidores, que esperaron para tener un saludo del gladiador.
Su devoción a la Virgen de Guadalupe es uno de los tesoros más grandes que le dejaron sus padres, quienes también tenían un fervor por la Guadalupana.
A lo largo de su carrera fue campeón en múltiples ocasiones y en diversas empresas, incluyendo AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Además, recibió el reconocimiento oficial de organismos como la Comisión de Box y Lucha Libre de la Ciudad de México.
La lucha que puso fin a la carrera de El Hijo del Santo, terminó con una victoria más, la segunda más especial (detrás del debut), ahora, ante Ángel Blanco Jr.
El Hijo del Santo, “Es un ejemplo a seguir”
“Es una persona humilde y sencilla, es un ejemplo a seguir para todas las personas. Él está donde está por su sencillez como ser humano”, expresa el señor Martín a MedioTiempo sobre El Hijo del Santo.
Los miles de aficionados que se dieron cita en el Palacio de los Deportes, recordarán así al hombre que encarnó a la leyenda. Amable, atento con los fans, con una caerrera impoluta.
Su legado es tan importante, que impactó a personas de todas las edades, no sólo a quienes pudieron seguir toda su carrera.
“No le he fallado a mi padre”
En entrevista con Publimetro previa a su Última Noche Plateada (nombre de la función final de su carrera), El Hijo del Santo se dijo feliz de culminar así con su carrera intachable, especialmente por lo que representa el legado de su padre para la lucha libre mexicana y para el país en general.
“Siempre he sentido, y sobre todo en estos últimos años, que mi papá está muy orgulloso de lo que su hijo ha logrado, porque no le he fallado. He sido un hombre disciplinado, he sido un hombre que ha cuidado a este personaje de todas las maneras posibles. He llevado una carrera exitosa, con triunfos, no ha sido fácil, pero yo pienso y siento que él está orgulloso de mí, y creo que está muy contento de que yo haya tomado esta decisión de decir adiós”
Finalmente, reconoció que su adiós de los cuadriláteros no es el fin de El Hijo del Santo, pues tiene proyectos que mantendrán vivo al personaje.
Doy conferencias motivacionales, quiero continuar con eso. Tengo pendiente la bioserie de mi padre, una historia sobre El Hijo del Santo, quiero publicar un libro.
Además, reveló que el relevo generacional está listo y quedará en manos de su hijo, Santo Junior.
JAHA
Deportes
Mundial 2026: ¿México listo para sorprender al mundo?
Ciudad de México.— El anuncio de que México volverá a recibir una Copa del Mundo abrió una conversación que supera la organización de un torneo deportivo y coloca al país frente a una oportunidad histórica para impulsar bienestar, turismo y presencia global, según coincidieron autoridades federales y representantes de ciudades patrimonio.
¿Qué implica organizar un Mundial repartido en 16 ciudades y tres países?
Gabriela Cuevas Barrón, representante del gobierno de México ante la FIFA, explicó que el Mundial 2026 se desarrollará en casi 22 millones de kilómetros cuadrados y en 16 ciudades distribuidas entre México, Estados Unidos y Canadá.
Afirmó que el tamaño del torneo marca un precedente y obliga a planear con visión nacional, ya que por tercera ocasión México sirve como anfitrión de una Copa del Mundo y debe aprovechar ese lugar para generar bienestar en todo el territorio. Subrayó que el objetivo es convertir al país en uno de los destinos más visitados del mundo durante el torneo para que los beneficios se extiendan más allá de las ciudades sede.
¿Cómo se prepara el país para mostrar su identidad ante millones de visitantes?
Miguel Aguíñiga Rodríguez, titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización de la Secretaría de Turismo, señaló que el Mundial será un escaparate global para las tradiciones, la historia y la cultura mexicanas.
Aseguró que las ciudades patrimonio trabajan para recibir visitantes de diferentes países con hospitalidad y criterios de sustentabilidad. Precisó que el compromiso institucional es proteger el patrimonio cultural y natural mientras se fomentan prácticas turísticas que respeten el ambiente, fortalecen la economía local y permiten una experiencia completa para quienes lleguen al país durante el torneo.
¿Qué retos enfrentan las ciudades mexicanas patrimonio ante un flujo extraordinario de turismo?
Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, explicó que el encuentro permitió intercambiar experiencias entre autoridades locales sobre los desafíos que atraviesan las ciudades con valor histórico. Indicó que el reto central es equilibrar la actividad turística con la preservación del patrimonio.
Añadió que las y los alcaldes coinciden en que tanto el Mundial como la Feria Internacional de Turismo representan una plataforma que impulsará crecimiento económico y una oportunidad para fortalecer lazos entre ciudades, ya que el turismo se mueve sin restricciones ni fronteras.
¿Qué mensaje deja esta sede compartida con Estados Unidos y Canadá?
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que el mensaje clave del Mundial 2026 es que México alcanza sus metas cuando permanece unido. Recordó que será la tercera ocasión en que el país recibe una Copa del Mundo, aunque ahora junto con sus socios comerciales en América del Norte.
Consideró que el torneo permite reafirmar la grandeza nacional reflejada en la biodiversidad, la diversidad cultural y la riqueza presente en su gastronomía, sus zonas arqueológicas, playas, paisajes y ciudades patrimonio.
ebv
Deportes
Joe Mazzulla, el técnico campeón de la NBA que quiere servir a Dios como diácono
El técnico de los Boston Celtics, Joe Mazzulla, campeón de la NBA en 2024, sorprendió recientemente con una declaración sobre su mayor deseo más allá del deporte profesional: convertirse en diácono católico.
Durante una entrevista citada por ZENIT Noticias, Mazzulla habló abiertamente de su fe y de la manera en que ha transformado su visión del éxito.
“Ser entrenador es un privilegio, pero no es mi destino final. Quiero servir más allá del baloncesto, y si algún día puedo hacerlo como diácono, sería una bendición”, aseguró.
La fe detrás del éxito en la NBA
A los 36 años, Joe Mazzulla lideró a los Celtics hacia uno de los campeonatos más memorables de su historia reciente. Sin embargo, el entrenador afirmó que su identidad no está definida por los trofeos ni por la fama.
Lee: El futbol se alista como agente de paz rumbo al Mundial 2026
“El deporte te da alegrías y frustraciones, pero no te define. Lo que te define es a quién sirves y cómo usas tus dones”, explicó en declaraciones retomadas por el mismo medio.
Mazzulla, nacido en Rhode Island y formado en la Universidad de West Virginia, relató cómo la fe católica ha sido un ancla constante en su vida, incluso en los momentos más difíciles de su carrera.
“Diría que durante mucho tiempo no siempre creí que lo que Dios decía sobre mí era verdad. Cuando descuidas eso, sales a buscar falsedades. Es más fácil creer que tu identidad está en el baloncesto que creer que alguien murió por ti”, expresó.
Un entrenador con mirada espiritual
El entrenador, conocido también por su serenidad en los banquillos, comentó que su inspiración viene del ejemplo de la Sagrada Familia de Nazareth.
En una anécdota que se hizo viral, Mazzulla fue preguntado por los medios si había conocido a los príncipes de Gales tras un partido; su respuesta fue tan inesperada como contundente:
“¿Jesús, María y José? Yo solo conozco a una familia real. No sé mucho sobre la otra”, recordó entre risas.
“No quiero convertirme en el joven rico”
Su aspiración como diácono católico se enmarca en una búsqueda de coherencia entre su vida pública y su vocación interior.
“No quiero convertirme en el joven rico. Mi mayor miedo es que, dentro de 10 años, me despierte y sea el joven rico, que la vida me haya pasado de largo y no esté dispuesto a renunciar a mis tesoros en esta tierra”, señaló Mazzulla.
En la Iglesia católica, los diáconos permanentes combinan su profesión con el servicio pastoral y comunitario. Para Mazzulla, ese camino le permitiría vivir su fe en plenitud sin dejar de lado su misión como entrenador.
“Mi vocación como entrenador y mi fe no están separadas. Ambas tratan sobre acompañar a otros, enseñar y servir”, afirmó.
El testimonio del técnico campeón generó admiración dentro y fuera del baloncesto, mostrando que incluso en el deporte de élite hay espacio para una vida espiritual profunda y coherente con la fe.
GDH
Paula Leitón: la deportista que transformó el acoso en empatía
Su cuerpo ha sido motivo de ataque
Madrid.— Paula Leitón, integrante de la selección española de waterpolo, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, tras su triunfo, recibió una ola de comentarios sobre su físico. Respondió con una frase que recorrió el mundo: “Tengo la espalda lo suficientemente ancha como para que me resbalen los comentarios”.
La jugadora explicó que eligió centrarse en celebrar la victoria con su equipo y sus seres queridos. “Para mí lo importante era celebrar ese oro y hacerlo con la gente que quería”, comentó.
Su experiencia quedó reflejada en su libro XXL, donde relata su historia y busca inspirar a niñas, jóvenes, padres y educadores. A través de sus palabras, plantea una pregunta necesaria: ¿qué ocurre cuando esos comentarios recaen sobre quienes aún están formando su identidad?
La influencia familiar y la empatía como valor
Leitón recordó que creció siendo más alta y fuerte que sus compañeras, algo evidente desde los seis años. “A los diez ya era tan alta como mi entrenador”, narró. Aseguró que la fortaleza emocional que desarrolló se debió en gran parte a su entorno familiar.
“Mi madre siempre me decía: este es el cuerpo que tienes, aprende a quererlo y cuidarlo”, señaló. También subrayó el papel de los padres para fomentar empatía: “Si no te gusta que te digan cosas, tú tampoco lo hagas”.
La deportista reflexionó sobre el impacto que pueden tener los comentarios en la infancia. “¿Qué pasaría si esos mensajes los recibiera una niña sin la madurez necesaria? La sociedad opina sin pensar en las consecuencias”, advirtió.
Redes sociales y salud mental
Leitón destacó que muchos mensajes de acoso surgen desde el anonimato en redes sociales. Alertó sobre el daño que pueden causar en la autoestima infantil y el riesgo de desarrollar trastornos alimentarios. “Antes de decir cualquier barbaridad, piensen en cómo lo puede estar pasando esa persona”, afirmó.
De la alberca a las aulas: hábitos saludables y educación emocional
Actualmente, Paula Leitón participa en el programa educativo Alimentando el futuro de una generación, impulsado por el grupo Aramark. El proyecto reúne a deportistas de élite que promueven una alimentación equilibrada y la práctica del deporte como base de la salud física y mental.
En sus charlas escolares, la campeona comparte su historia para inspirar a los estudiantes. “Les explico cómo me enamoré del waterpolo y cómo, gracias a mi cuerpo, cumplí mi sueño”, comentó.
Además, reconoció los avances en la enseñanza de gestión emocional en las escuelas, aunque consideró que falta capacitación docente sobre el acoso escolar. “Todavía hoy es la víctima quien debe irse del colegio. Eso debe cambiar”, afirmó.
Leitón aseguró que nunca sufrió bullying escolar, pero sí presión social por su apariencia. Por ello, promueve entre los jóvenes el amor propio y la aceptación de la diversidad corporal. “Cada persona es diferente, y eso está bien”, concluyó.
JAHA
