Definida la postemporada de la NFL; Lista la ronda de comodines

Ciudad de México,— Quedó definida la postemporada de la NFL . Recordando que a partir de esta temporada se programan tres partidos para sábado y tres para el domingo.

AFC:

Ravens vs Titans

Browns vs Steelers

Colts vs Bills

Descansa Chiefs

NFC:

Buccaneers vs Washington

Rams vs Seahawks

Bears vs Saints

Descansa Packers

Calendario juegos playoffs NFL (hora CDMX)

Sábado:

Colts vs Bills – 12pm

Rams vs Seahawks – 3:40pm

Buccaneers vs Washington – 7:15pm

Domingo:

Ravens vs Titans – 12pm

Bears vs Saints – 3:40pm

Browns vs Steelers – 7:15pm

Foto cortesía NFL





Equipos que repiten participación en postemporada respecto al año anterior (2019)

Chiefs

Ravens

Titans

Bills

Packers

Saints

Seahawks

Washington superó a Eagles 20-14, es campeón divisional y jugará postemporada tras 4 años ausente. Logró el último boleto a la postemporada de la NFL. El equipo de la capital de Estados Unidos se medirá a Tampa Bay en la ronda de Comodines.

Washington se convierte en el primer equipo en la historia de la NFL en comenzar una temporada 2-7 o peor, y aún así logran llegar a los playoffs. También es el tercer equipo en llegar a playoffs con un récord menor de .500, los otros dos fueron Seattle en 2010 y Carolina 2014 dirigidos por Ron Rivera.

Los Potros se impusieron por 28-14 sobre los Jaguares de Jacksonville para obtener su pase a postemporada.

Los Browns están en Playoffs. 19 años después el equipo de Cleveland volverá a estar en una postemporada de la NFL tras derrotar hoy a los Steelers.

Deshaun Watson termina la temporada con 4,823 yardas por pase, el mejor en la #NFL , los Texans terminan con un récord de 4-12

Es el primer QB en liderar la NFL en yardas aéreas con más de 12 derrotas desde Jeff George para los Raiders de 1997.

Tom Brady es el primer quaterback en la historia de los Buccaneers en ganar 11 juegos en una temporada. 40 TDs por aire y 4633 yardas. Brady mete a Tampa Bay a playoffs por primera vez desde 2007.



Foto cortesía NFL

