Dominó “Mantequillita” Nápoles su pelea de principio a fin

Ciudad de México,— El pugilista capitalino, Ángel “Mantequillita” Nápoles, derrotó por decisión unánime al tapatío Jonathan “Perita” Escobedo. Combate de peso ligero, efectuado en el Centro Deportivo y Recreativo de Guadalupe, Nuevo León.

El nieto de la leyenda cubana dominó la contienda, efectuada a puerta cerrada, desde el inicio de la misma conectando los mejores impactos que enrojecieron el rostro del oriundo de Guadalajara, Jalisco.

Aunque para el segundo de ocho asaltos que estaba programado el pleito, “Perita” Escobedo emparejó las acciones demostrando valentía al ir al frente.

En el tercer round, “Mantequillita” sufrió un resbalón que no supo aprovechar su rival. En los siguientes dos episodios el oriundo de la Ciudad de México siguió sacando su mejor repertorio de golpes lo que iba minando cada vez más la resistencia y la guardia de Jonathan.

Para el sexto y séptimo asalto ambos pugilistas dieron todo de sí. En su afán de dar el mejor espectáculo y de ir por la victoria chocaron en constantes ocasiones sus cabezas ante la atenta mirada del tercero sobre la superficie, Sergio Hernández.

En el último round, ya con Escobedo sangrando de ambas fosas nasales. “Mantequillita” siguió dominando el combate para llevarse el mismo y conseguir su décimo quinta victoria en su carrera profesional.

“Era un rival fuerte, me faltó ser más contundente, sobrellevé a mi oponente. No recibí tantos golpes, se me inflamó el rostro producto de un cabezazo de mi rival, siempre trato de ser un león en el cuadrilátero”, expresó Nápoles al final de la pelea.

“Veo muchos videos de boxeadores de antaño, lo cual ha marcado mi estilo boxístico, en el gimnasio Romanza me han enseñado a estar concentrado durante todos los rounds y hoy demostré eso”, apuntó el pugilista capitalino de 21 años de edad.

Foto cortesía

