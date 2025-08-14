Más Deportes
“El mayor miedo de Julio César Chávez es que le pase algo a sus hijos”
JC Chávez Jr. está detenido en EU
Ciudad de México. — En conversaciones privadas con Julio César Chávez Sr., el actor Armando Hernández escuchó un temor recurrente: que le ocurriera algo a sus hijos.
Ese miedo se volvió realidad el pasado 2 de julio, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el boxeador enfrentó una deportación acelerada por presuntos vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas.
Vínculo cercano entre el actor y el campeón
Hernández interpretó al “César del boxeo” en su bioserie televisiva, lo que le permitió convivir con la familia Chávez y conocer detalles íntimos de su vida. “Una vez le pregunté: ‘¿A qué le tienes miedo?’ Me respondió que a fallarle a la gente en el ring y que algo les pasara a sus hijos. Ahora está viviendo uno de esos peores miedos”, relató a medios.
El actor expresó públicamente su apoyo incondicional: “Qué pena que lo estén viviendo, tienen todo mi respaldo”. Recordó momentos compartidos con Chávez Sr., su esposa y sus hijos, destacando el lado humano del excampeón más allá de la figura pública.
Hernández resaltó el lado humano del púgil. Contó que convivir con su esposa e hijos mostró una faceta cotidiana y transparente del boxeador. Concluyó que conocerlo más allá del ícono le permitió entender su verdadera naturaleza.
Contexto legal del caso de Julio César Chávez Jr.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que abrió una carpeta de investigación en marzo de 2023 y obtuvo una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas (El Financiero).
Autoridades estadounidenses señalaron que Chávez Jr. ingresó legalmente en agosto de 2023 con visa de turista, que venció en febrero de 2024.
En abril solicitó residencia permanente mediante su matrimonio con una ciudadana estadounidense, pero el DHS lo acusó de falsear información y lo calificó como amenaza grave para la seguridad pública.
Apoyo familiar en medio de la incertidumbre
Desde su detención, la familia Chávez siguió de cerca el proceso. En un comunicado, el padre del pugilista insistió en la inocencia de su hijo y en su confianza en el sistema judicial. “Estoy tranquilo porque mi hijo es inocente, todo se va a arreglar”, afirmó.
En México, el fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que el país está listo para judicializar el caso una vez concretada la deportación. Mientras tanto, Chávez Jr. permanece bajo custodia estadounidense. La familia continúa enfrentando un momento que, para Julio César Chávez, representa su temor más profundo: que algo afecte a sus hijos.
Por ahora, el deportista permanece bajo custodia estadounidense mientras se desarrolla el proceso legal. En México, las autoridades aguardan su llegada para proceder conforme al debido proceso.
La fuerza de la familia detrás del éxito de Camila Argumedo
La joven tiene un gran futuro en la natación artística
Ciudad de México. — La nadadora artística Camila Argumedo continúa su camino para integrar la Selección Mexicana Mayor. Su familia y el ejemplo de su hermana han sido su mayor inspiración.
Camila destacó que el apoyo familiar le ha dado fuerza para afrontar retos y seguir creciendo en la natación artística. “Mi familia siempre me ha motivado a dar lo mejor”, dijo.
La joven atleta participará en los Juegos Panamericanos Junior, en Asunción, con cinco rutinas: dos en duetos y tres en equipos. Apunta a ganar dos medallas de oro, explicó.
“Estamos clasificadas y listas para competir. En la rutina por equipos se junta la puntuación de las tres y entregan una sola medalla. En dueto pasa igual”, detalló.
Argumedo es triple medallista mundial y capitana de la Selección Junior. Ha alcanzado estos logros gracias a su esfuerzo y el respaldo constante de su familia.
Su hermana ha sido una inspiración diaria. “Verla competir me motivó a seguir sus pasos y soñar en grande”, comentó Camila sobre el impacto que tuvo en su carrera.
Camila Argumedo busca llegar a la Selección Mayor
A diez años, se visualiza formando parte de la Selección Mayor y participando en al menos dos Juegos Olímpicos. “El próximo año habrá un selectivo para clasificar”, relató.
Reconoció que hace tres años no imaginaba ser campeona mundial ni competir en tres ediciones de Juegos Panamericanos. El apoyo familiar ha sido fundamental para superar esos límites.
“Las derrotas son parte del aprendizaje. En la rutina acrobática de un evento internacional cometimos un error y perdimos el oro, pero aprendimos mucho”, afirmó.
Camila resaltó que, a pesar de ese tropiezo, lograron ser subcampeonas del mundo, un hecho histórico para la categoría junior en México.
La deportista aseguró que la familia ha sido el motor que impulsa su crecimiento y que ese respaldo emocional es clave para enfrentar los desafíos deportivos.
El deporte crece en México, y figuras como Camila Argumedo, motivadas por sus raíces familiares, continúan poniendo en alto el nombre del país en competencias internacionales.
World Athletics protegerá categoría deportiva femenil
Se hará un mensaje de sexo biológico
Ciudad de México. — World Athletics anunció que, a partir del 1 de septiembre de 2025, las atletas que deseen competir en categoría femenil a nivel élite deberán presentar una prueba genética. La federación exigirá confirmar el sexo biológico mediante la detección del gen SRY (Sex-determining Region Y), responsable del desarrollo masculino en el embrión humano.
La prueba podrá realizarse con un frotis en la mejilla o con análisis de sangre. Este requisito aplicará en eventos de clasificación mundial, como los Campeonatos del Mundo de Atletismo, que se celebrarán del 13 al 21 de septiembre en Tokio. Las federaciones nacionales serán responsables de aplicar los controles.
Sebastian Coe, presidente de World Athletics, afirmó que esta política protege la integridad del deporte femenino. “Queremos que las mujeres ingresen al atletismo con la seguridad de que no existe un techo de cristal biológico”, señaló en un comunicado.
“Para competir en categoría femenil, hay que ser biológicamente mujer”
Trump impulsa ley federal para vetar a atletas trans en competencias femeninas
La política de World Athletics se alinea con medidas recientes en Estados Unidos. En junio de 2024, el expresidente Donald Trump presentó el proyecto de ley Save Women’s Sports Act, una iniciativa federal que busca impedir que personas transgénero compitan en categorías femeninas en escuelas, universidades y ligas financiadas con recursos públicos.
La propuesta define al sexo como una característica biológica determinada al nacer y prohíbe que instituciones educativas reciban fondos federales si permiten la participación de atletas trans en competencias femeninas. “Estamos defendiendo el derecho de las mujeres a competir en condiciones justas”, afirmó Trump durante un mitin en Carolina del Norte.
Más para leer: “Los hombres no tienen cabida en el deporte femenino”: Gaines a Simone Biles
Actualmente, al menos 24 estados en EE.UU. han aprobado leyes similares a nivel local. El tema forma parte del debate presidencial de cara a 2026, con fuerte apoyo de sectores conservadores y organizaciones como Alliance Defending Freedom.
“Los hombres no tienen cabida en el deporte femenino”: Gaines a Simone Biles
La exnadadora Riley Gaines criticó a la campeona olímpica y mundial de gimnasia artística Simone Biles, al considerar que “no es trabajo de las mujeres hallar espacios en el deporte femenino para los hombres.
La polémica empezó cuando Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota publicó una foto del equipo de Champlin Park High School, que ganó el campeonato de softbol femenino.
La activista de la “falsa inclusión” hacia las deportistas trans, criticó que la cuenta en X desactivara los comentarios. “Es de esperarse cuando tu jugador estrella es un niño”.
“Decepcionante. No es mi trabajo ni el de ninguna mujer descubrir cómo incluir a los hombres en nuestros espacios. Puedes apoyar a los hombres que roban campeonatos en el deporte femenino con TU plataforma. Los hombres no tienen cabida en el deporte femenino y lo digo con toda mi alma”.
Tras el pasar de las horas, Biles se disculpó argumentando que personalizó la discusión y atacó personalmente a la exnadadora. Agregó que no tiene soluciones reales que respondan a la inclusión de personas trans en el deporte.
Finalmente, Gaines aceptó las disculpas de Biles: “Acepto las disculpas de Simone por los ataques personales, incluyendo aquellos en los que me avergonzó por mi físico. Sé que ella sabe lo que se siente. Sigue siendo la mejor gimnasta de todos los tiempos. Un par de cosas. Los deportes son inclusivos por naturaleza. Cualquiera puede y debe practicar”.
Diferencias biológicas entre hombres y mujeres en el deporte
Las diferencias biológicas influyen en el rendimiento deportivo. La testosterona es un factor clave que eleva fuerza y potencia en atletas varones, según explicó el American College of Sports Medicine (ACSM) en el año 2020.
Desde la pubertad, los hombres producen hasta 30 veces más testosterona que las mujeres, afirma el British Journal of Sports Medicine en un estudio realizado en 2019.
La hormona favorece mayor masa muscular, velocidad, densidad ósea y volumen, coinciden ambas fuentes científicas.
En ese sentido, la Declaración de consenso del Comité Olímpico Internacional (COI) del 2021 explica que los hombres rinden entre 10 % y 40 % más que las mujeres en pruebas físicas.
Sin embargo, las mujeres tienen otras habilidades y ventajas. Entre ellas están la mayor flexibilidad y diferente distribución de grasa corporal, de acuerdo con lo publicado por el el Human Kinetics en 2020.
Así mismo, tienen más resistencia en ligamentos, pero enfrentan mayor riesgo de lesiones en rodilla.
Según explican las fuentes deportivas y científicas, las diferencias hacen que tanto hombres como mujeres sean aptos para distintas competencias deportivas.
Inclusión no considera a mujeres
A decir de las atletas femeninas, las políticas que buscan incluir a personas trans en categorías de deportivas de mujeres no toman en cuenta estas diferencias biológicas que persisten tras la transición.
Así lo retomó The Newyorker en 2022 ante el caso de Lia Thomas, nadadora trans que compitió en eventos de NCAA.
Algunas temían perder becas, récords o espacios en competencias universitarias, según testimonios recabados por Fox News en 2024.
Preocupa también la convivencia en vestuarios o duchas, donde algunas mujeres no se sienten seguras.
Con fe, familia y trabajo: así superó Osmar Olvera a China desde el trampolín
Ciudad de México.- A los 21 años, Osmar Olvera no solo rompió la hegemonía china en el trampolín de tres metros; rompió también la barrera de lo imposible con trabajo, amor familiar y una fe inquebrantable en sus sueños.
En el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur 2025, el joven clavadista mexicano conquistó el oro con 529.55 puntos, convirtiéndose en el primer campeón mundial no chino en esta prueba desde 2005.
Pero detrás del salto perfecto y la ovación internacional, hay una historia de perseverancia, valores firmes y una familia que ha sido su ancla.
“Este triunfo no es solo mío, es de mis papás, de mis entrenadores, de México entero. Sin ellos, yo no habría llegado hasta aquí”, declaró Olvera en entrevista para Claro Sports.
El camino de un campeón: desde la Olimpiada Nacional al podio mundial
Nacido el 5 de junio de 2004 en la CDMX, Osmar comenzó a entrenar clavados a los 13 años y su primer gran logro llegó en 2019, cuando ganó seis medallas de oro en la Olimpiada Nacional.
Desde entonces, cada salto ha sido una declaración de principios: esfuerzo, respeto y disciplina.
En Tokio 2021, con apenas 17 años, fue el clavadista más joven de la delegación mexicana. En París 2024, sumó una plata y un bronce olímpico, consolidándose como uno de los atletas más prometedores del país.
“El oro que hoy celebro no se gana en una noche. Son años de sacrificios, de madrugar, de llorar, de no rendirse”, publicó Olvera en su cuenta de Instagram, tras haber conquistado la cima.
“Gracias a Dios por permitirme soñar en grande”, agregó.
Cuando el corazón salta más alto que los récords
La competencia en Singapur fue intensa. Olvera inició con un triple mortal y medio que lo puso en la cima junto al chino Zongyuan Wang y aunque en las siguientes rondas descendió al tercer puesto, no se quebró.
Un impecable cuádruple y medio le dio 102.60 puntos, la calificación más alta de toda la final. En el salto definitivo, selló la historia: 529.55 puntos, oro mundial, y la “muralla china” por fin derribada.
El chino Yuan Cao se quedó con la plata (522.70) y Wang con el bronce (515.55).
“¡México en lo más alto del mundo gracias a Osmar Olvera! Campeón mundial de trampolín 3m con 529.55 puntos”, así celebró la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física (Conade) el logro de Osmar Olvera.
Una figura que inspira más allá del deporte
Osmar no solo representa una hazaña deportiva; es un ejemplo de lo que México puede lograr cuando se cultivan el talento y los valores.
Su humildad, su compromiso con la excelencia y su visión de largo plazo lo colocan como un referente para la juventud mexicana.
“El deporte me enseñó a nunca rendirme y a confiar en Dios en todo momento”, afirmó el atleta en entrevista con El Universal, tras recibir su medalla.
Y es precisamente esa visión humana lo que lo hace verdaderamente grande: porque el oro brilla más cuando nace del alma.
Familia y amor en la batalla contra el cáncer: la historia de Luca y Sylvain Guintoli
El dolor por la pérdida de Luca, hijo del piloto Sylvain Guintoli, sacudió profundamente a su familia.
A sus seis años, este niño con mucha vida y valentía dejó un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo imborrable de alegría y amor que lo acompañó hasta el último instante.
En medio de la tristeza, la unión familiar se fortaleció como el pilar que sostiene a quienes lo amaron.
Desde que fue diagnosticado con un cáncer agresivo, Luca luchó con una fortaleza que sorprendió a todos.
Su padre, el expiloto francés Sylvain Guintoli, decidió dejar a un lado su carrera para estar a su lado y acompañarlo hasta el final.
“Nuestra familia está devastada. Luca trajo tanta alegría y amor a nuestras vidas. Atesoraremos sus recuerdos para siempre”, expresaron Sylvain y Caroline, padres del pequeño, a través de Instagram.
Una familia unida frente a la adversidad
La historia de Luca es un ejemplo claro de cómo el amor familiar puede ser la luz en los momentos más oscuros.
A lo largo de su enfermedad, Sylvain Guintoli y su familia se mantuvieron firmes y unidos, cuidando cada día de su hijo con ternura y esperanza. Esta unión ha sido fundamental para sobrellevar el dolor de una pérdida tan grande.
“Ver a Luca sonreír incluso en los días difíciles nos enseñó el verdadero significado del valor y la esperanza”, dijo Sylvain en una entrevista reciente, de acuerdo con una publicación de Fox Sports en su sitio Web.
Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar en el mundo del motociclismo y más allá, donde la familia recibió muestras sinceras de solidaridad.
La comunidad que se unió para apoyar a Luca
Durante el último año, la comunidad del motociclismo y aficionados mostraron su apoyo con diversas acciones.
Uno de los gestos más emotivos fue el del piloto Jake Dixon, quien en el Gran Premio de Gran Bretaña usó un casco diseñado por Luca, representándose a sí mismo como un superhéroe con capa.
Este acto no solo honró al niño, sino que ayudó a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil.
Además, Sylvain organizó una subasta con su equipo de competición para apoyar a la fundación Young Lives vs Cancer, una iniciativa que busca ayudar a otras familias que enfrentan la misma batalla.
Un legado de amor que trasciende la pista
Aunque Sylvain Guintoli es conocido por su brillante carrera en MotoGP, Superbikes y Mundial de Resistencia, hoy su mayor legado es el amor y la fortaleza que Luca dejó en su familia y en quienes conocieron su historia.
Esta tragedia invita a reflexionar sobre la importancia de apoyar la investigación y las causas vinculadas al cáncer infantil, para que más familias puedan tener esperanza.
“Luca fue un rayo de luz que iluminó nuestra vida, y su recuerdo seguirá vivo en cada gesto de amor que podamos compartir”, escribió Sylvain en sus redes sociales.
