“El mayor miedo de Julio César Chávez es que le pase algo a sus hijos”

Ciudad de México. — En conversaciones privadas con Julio César Chávez Sr., el actor Armando Hernández escuchó un temor recurrente: que le ocurriera algo a sus hijos.

Ese miedo se volvió realidad el pasado 2 de julio, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el boxeador enfrentó una deportación acelerada por presuntos vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas.

Vínculo cercano entre el actor y el campeón

Hernández interpretó al “César del boxeo” en su bioserie televisiva, lo que le permitió convivir con la familia Chávez y conocer detalles íntimos de su vida. “Una vez le pregunté: ‘¿A qué le tienes miedo?’ Me respondió que a fallarle a la gente en el ring y que algo les pasara a sus hijos. Ahora está viviendo uno de esos peores miedos”, relató a medios.

El actor expresó públicamente su apoyo incondicional: “Qué pena que lo estén viviendo, tienen todo mi respaldo”. Recordó momentos compartidos con Chávez Sr., su esposa y sus hijos, destacando el lado humano del excampeón más allá de la figura pública.

Contexto legal del caso de Julio César Chávez Jr.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que abrió una carpeta de investigación en marzo de 2023 y obtuvo una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas (El Financiero).

Autoridades estadounidenses señalaron que Chávez Jr. ingresó legalmente en agosto de 2023 con visa de turista, que venció en febrero de 2024.

En abril solicitó residencia permanente mediante su matrimonio con una ciudadana estadounidense, pero el DHS lo acusó de falsear información y lo calificó como amenaza grave para la seguridad pública.

Apoyo familiar en medio de la incertidumbre

Desde su detención, la familia Chávez siguió de cerca el proceso. En un comunicado, el padre del pugilista insistió en la inocencia de su hijo y en su confianza en el sistema judicial. “Estoy tranquilo porque mi hijo es inocente, todo se va a arreglar”, afirmó.

En México, el fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que el país está listo para judicializar el caso una vez concretada la deportación. Mientras tanto, Chávez Jr. permanece bajo custodia estadounidense. La familia continúa enfrentando un momento que, para Julio César Chávez, representa su temor más profundo: que algo afecte a sus hijos.

