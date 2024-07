GP de México anuncia que liberará más boletos a la venta

Ciudad de México.— José Neto anunció su renuncia como entrenador de la selección femenina de básquetbol de Brasil. En un mensaje destaca que su decisión está motivada por “los principios y valores de mi fe, a los que debo todo lo que soy y tengo”.

En su declaración, Neto expresó su agradecimiento a la Confederación Brasileña de Básquetbol (CBB), especialmente al presidente Guy Peixoto y al vicepresidente Marcelo Souza.

Además, Neto expresó su gratitud hacia su equipo técnico, destacando a sus asistentes directos Joao Camargo y Virgil López, y al preparador físico Diego Falcao.

José Neto concluyó su mensaje con una frase que ha guiado su trayectoria: “En la vida no hay recompensa y no hay castigo. ¡Lo que existe es una consecuencia! ¡La plantación es gratis pero la cosecha es obligatoria! Que Dios bendiga inmensamente a cada uno de ustedes”.

LEE México, clave para consolidar éxito del libro Dios. La ciencia, las pruebas: Olivier Bonnassies

El preparador físico Diego Falcao fue separado de su cargo tras realizar publicaciones en redes sociales sobre el proyecto de ley 1904/2024, que equipara el aborto después de 22 semanas de gestación al delito de homicidio, con una pena de hasta 20 años de prisión.

Falcao manifestó en sus redes que “cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a amar, sino a utilizar cualquier violencia para conseguir lo que quiere”.

Explicó que la directora del baloncesto femenino del CBB, Roseli Gustavo, argumentó que la atmósfera creada con las jugadoras fue la causa de su salida.

“Ella me lo confirmó, me dijo que estaba fuera de CBB por la atmósfera que creé. Le pregunté qué clima habría creado. El único clima que pudo haber ocurrido fue por la publicación que hice. Y ella confirmó: fue por el post que hiciste, las chicas ya no se sienten cómodas trabajando contigo y por eso te despedimos. Le respondí: Roseli, ir por este camino es muy difícil, porque la intolerancia religiosa le está ganando al profesionalismo. Creo que ni en el deporte ni en Brasil puede ser así”, finalizó Falcao.