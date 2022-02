“Juan Martín del Potro, el último match point”

🥊 FIGHT UPDATE 🥊



Undefeated rising star @_Primetime718 will now face unbeaten Dominican Olympian Hector Luis Garcia in a 12-round WBA Super Featherweight World Title Eliminator on 2/26, live on @ShowtimeBoxing.#ColbertGarcia Fight Night Details: https://t.co/8odDu1aPaq pic.twitter.com/LWPTfnE60f