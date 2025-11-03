Más Deportes
Lulu Gribbin: la adolescente que transformó la tragedia en esperanza
De la tragedia a la inspiración
Washington.— Lulu Gribbin, una adolescente de Alabama, jamás olvidó el verano de 2024, cuando un ataque de tiburón en la costa del Golfo cambió su vida.
Según BBC News y The Guardian, el incidente ocurrió en la playa de Rosemary, Florida, mientras Lulu nadaba con una amiga cerca de la orilla.
De pronto, su amiga comenzó a gritar y Lulu vio una sombra oscura bajo el agua. Nadó hacia la costa sin entender lo que sucedía. Cuando levantó el brazo, notó que lo había perdido.
Los socorristas aplicaron primeros auxilios y la trasladaron en ambulancia aérea al hospital de Pensacola, donde los médicos lucharon por salvar su vida.
Más para leer: Banfield convierte un video viral en una campaña contra el cáncer de mama
Debido a la gravedad de las heridas, los cirujanos tuvieron que amputarle también la pierna derecha. Lulu permaneció hospitalizada más de dos meses, sometida a múltiples cirugías reconstructivas, según reportó CBS News.
Una adolescente que inspira fortaleza
A los 16 años, Lulu demostró una resiliencia que conmovió a toda su comunidad. Con el apoyo de su madre, su hermana gemela y sus amigos, aprendió a caminar con prótesis y retomó su vida escolar.
En su cuenta oficial de Instagram, compartió las cuatro lecciones que marcaron su recuperación: sentir gratitud, sonreír a los demás, vivir intensamente y apoyarse en Dios.
Su mensaje de esperanza se viralizó en redes sociales y atrajo muestras de solidaridad desde distintos países.
“Estoy muy agradecida por mi familia, mis amigos y Dios. No estaría donde estoy sin ellos”, escribió la joven en su publicación, acompañada de fotos practicando golf y esquí acuático.
Un nuevo propósito: ayudar a otros
La adolescente fundó la organización Lulu Strong Foundation, dedicada a proporcionar prótesis avanzadas a personas amputadas.
Según su sitio oficial y medios locales como AL.com, la fundación busca acelerar el acceso a tecnología adaptativa moderna y fomentar el deporte inclusivo.
Lulu también propuso que las autoridades implementaran un sistema de alerta para prevenir ataques de tiburón en zonas turísticas. Su compromiso con la seguridad pública la convirtió en una voz escuchada en Alabama y Florida.
Cuando fue invitada al programa Today de NBC News, Lulu explicó su fuerza interior: “Sé que Dios decidió salvarme. Quiero demostrar que los milagros existen y que todo es posible”.
Hoy, continúa entrenando con el sueño de representar a Estados Unidos en los Juegos Paralímpicos. Su historia refleja la valentía de una generación que transforma el dolor en propósito y la adversidad en esperanza.
JAHA
Deportes
¿Esperanza olímpica? Miranda Grana y la proeza mexicana en natación rumbo a Los Angeles 2028
Ciudad de México.- La mexicana Miranda Grana hizo historia al ganar la medalla de bronce en los 200 metros dorso durante la Copa del Mundo de Natación Westmont 2025, celebrada en Illinois, Estados Unidos.
Con apenas 20 años, la jalisciense se convirtió en la primera nadadora nacida en México en subir al podio en una Copa del Mundo, un logro que coloca de nuevo a la natación mexicana en el mapa internacional.
Lee: Banfield convierte un video viral en una campaña contra el cáncer de mama
El resultado reaviva la esperanza de que México vuelva a conquistar una medalla olímpica en natación, algo que no ocurre desde los Juegos Olímpicos de México 1968, cuando Felipe “el Tibio” Muñoz obtuvo el oro en los 200 metros pecho y María Teresa Ramírez ganó el bronce en los 800 metros libres.
Un logro basado en esfuerzo y constancia
Grana registró un tiempo de 2:01.96, nuevo récord mexicano, solo detrás de las campeonas olímpicas Kaylee McKeown (Australia) y Regan Smith (Estados Unidos). La marca anterior llevaba casi 15 años sin romperse.
“El trabajo de años se vio reflejado hoy. Estoy feliz de poner el nombre de México entre los mejores del mundo”, escribió Miranda Grana en su cuenta de Instagram tras la competencia.
La nadadora entrena en la Universidad de Indiana, donde ha fortalecido su técnica y disciplina. Su formación en Estados Unidos, combinada con el respaldo de su familia en Jalisco, ha sido clave para alcanzar este nivel.
“La consistencia y el respeto por mis raíces me trajeron hasta aquí”, posteó también en Instagram la nadadora mexicana.
La esperanza olímpica vuelve a flotar
El nivel de competencia en Westmont fue de los más altos del calendario mundial. McKeown, quien ganó el oro con 1:57.87, impuso un nuevo récord mundial, mientras que Smith, plata con 1:57.91, sumó otra presea a su extenso historial olímpico.
Aun así, Grana logró mantenerse cerca de las dos mejores del planeta, confirmando su proyección internacional y reaviva la esperanza de llegar al podio con miras a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.
Inspiración para una nueva generación
El triunfo de Miranda Grana tiene un valor que va más allá del resultado. Representa la constancia, el trabajo limpio, el respeto al deporte y el acompañamiento familiar.
Su historia inspira a niñas y jóvenes mexicanas a creer que es posible competir al nivel más alto del mundo sin renunciar a los valores que fortalecen la vida.
“Venimos de años difíciles, pero veo en Miranda un relevo que puede lograr lo que nosotros solo soñamos”, destacó María Teresa Ramírez, la última medallista olímpica mexicana en natación, en entrevista con el diario deportivo Esto.
Con su medalla en Illinois, Miranda Grana demuestra que la natación mexicana tiene presente y futuro.
Su desempeño confirma que la disciplina, la fe en los procesos y el apoyo de la familia pueden abrirle a México las puertas del podio olímpico después de más de medio siglo.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
JC Chávez pone fin a los rumores: “si mi hijo fuera narco, yo lo metería a la cárcel”
Ciudad de México.- Julio César Chávez aclaró los rumores sobre presuntos vínculos de su hijo con el crimen organizado y advirtió que él mismo lo metería a la cárcel si estuviera en malos pasos.
“Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel”, advirtió el “Gran Campeón”, al responder a las preguntas de los reporteros en un evento del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Lee: “Siempre he sido buen hijo”: el mensaje de Julio César Chávez Jr. tras su arresto
Defensa pública con valores familiares y dignidad humana
El ex boxeador mexicano colocó como prioridad la dignidad y la ética por encima del parentesco, apelando al valor del respeto por la ley.
JC Chávez insistió en que Junior no está vinculado a ningún cártel ni trafica armas.
“Conozco a mi hijo desde que nació y sé a qué se ha dedicado toda la vida; quienes lo conocen, saben que no está vinculado con ningún cártel ni trafica armas”, sostuvo.
Al hablar de los valores humanos que rigen su posición, Chávez también señaló que ha sido testigo de las luchas de su hijo contra la adicción, un proceso compartido.
“Ha tenido problemas de adicción, eso sí, igual que yo, pero está luchando contra eso y lleva más de un año limpio”, agregó.
Ese reconocimiento contribuye al enfoque de defensa de la vida como prioridad y Chávez enfatizó que su batalla no es contra un hijo, sino por su recuperación, su integridad y su futuro.
Rumores, denuncias y un regreso planeado al ring
La declaración del campeón sinaloense surgió en medio de señalamientos públicos que han vinculado a Julio César Chávez Jr. con operaciones de delincuencia organizada y tráfico de armas.
En julio, JC Chávez Jr. fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos y, posteriormente, fue deportado a México para enfrentar órdenes de arresto por casos de tráfico de armas y vínculos con el crimen organizado.
Chávez padre insistió en que confiará en las autoridades para esclarecer la verdad.
“No quiero abundar tanto porque esperamos el trabajo de las autoridades y confiamos en ellas”, declaró en la conferencia.
Este contexto se relaciona con el plan de reactivación deportiva para su hijo. Chávez anunció que “Junior” volverá a pelear el 13 de diciembre en San Luis Potosí.
También reveló su intención de que realice tres o cuatro combates más antes de considerar su retiro definitivo.
“Quiero que haga tres o cuatro peleas, y después veremos”, señaló.
De acuerdo con el diario AS, este proyecto deportivo se integra al discurso de recuperación personal: mantener la disciplina en el ring como un soporte para mantener alejada la sombra del rumor.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
JC Chávez Jr. vs. Jake Paul: la pelea que lo sacó del abismo y le devolvió la dignidad
Ciudad de México.- La pelea frente a Jake Paul marcó un antes y un después en la vida de Julio César Chávez Jr., quien se encontraba atrapado en las adicciones.
Su derrota no fue un fracaso: fue la chispa que encendió su voluntad de salir del ciclo destructivo. Esa confrontación lo empujó a retomar la dignidad, el respeto a sí mismo y la responsabilidad ante su familia.
Lee: “Siempre he sido buen hijo”: el mensaje de Julio César Chávez Jr. tras su arresto
Un ring para enfrentar sus demonios
En junio de 2025, Chávez Jr. subió al ring contra el influencer convertido en boxeador.
“Estuve yo en adicciones, no me gusta hablar del tema porque creo que la gente no lo va a entender. Estuve en eso, salí de un infierno, estoy seguro que si no hubiera vuelto a pelear y salido de la adicción, pues me hubiera muerto”, reconoció JC Chávez Jr. durante una charla con Carlos Zar Aguilar para TUDN.
Para el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, esa confesión no busca causar lástima, por el contrario, muestra que volver a competir le dio una razón real para mantenerse limpio, seguir una rutina, entrenar con disciplina y aceptar sus errores frente a todos.
Con eso, Chávez Jr. demuestra que su verdadera pelea no es solo contra un rival en el ring, sino contra las adicciones y los hábitos que lo habían alejado de su camino.
El respeto recuperado
Chávez Jr. también reconoció que su actuación no fue brillante.
“Los primeros tres, cuatro rounds, los dejé perder esos rounds, ya después del sexto empecé a meter las manos, la verdad no hice una buena pelea. No es mal boxeador (Jake Paul)”, reconoció el púgil sinaloense.
Esa autocrítica es parte de su proceso de recuperar respeto propio. A través del deporte, una actividad regida por disciplina, límites y reglas, reinstaló valores como la constancia, el autocontrol y la lealtad consigo mismo y con sus seguidores. No se trata de una rehabilitación estética, sino de reconstruir su identidad pública y personal.
Apoyo familiar como pilar de salvación
El componente familiar fue clave. El “Gran Campeón” mexicano Julio César Chávez, su padre, ha sido una figura compleja en esta historia.
En declaraciones recogidas por Infobae, aseguró que su hijo venció “esos demonios”.
Ese reconocimiento público reafirma que detrás de la necesidad de superar adicciones está el deseo de honrar la memoria familiar, de no repetir ciclos y de proteger a quienes ama.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
“Siempre he sido buen hijo”: el mensaje de Julio César Chávez Jr. tras su arresto
Ciudad de México.- Julio César Chávez Jr. habló por primera vez de lo ocurrido durante su detención en California, Estados Unidos y describió el momento del arresto, su situación legar actual y la importancia que su familia ha tenido en este proceso.
Un arresto inesperado
En entrevista con TUDN, Chávez Jr. relató que fue detenido mientras patinaba cerca de su casa en Los Ángeles, en un hecho que calificó como sorpresivo.
“Fue un shock para mí, jamás me imaginé que me detuvieran. Salí a patinar y, en la segunda vuelta, llegaron cinco patrullas”, destacó el hijo del “Gran Campeón Mexicano”.
El pugilista explicó que, tras el operativo, fue trasladado a una cárcel provisional para el registro correspondiente.
“Pensé: ‘Me van a deportar, mándenme con mi papá’. Pero no, ahí comenzó la travesía”, recordó.
En libertad, pero bajo proceso
El excampeón mundial confirmó que continúa vinculado a proceso en Estados Unidos, aunque puede seguir entrenando y competir con autorización.
“A mí se me dijo que tenía que firmar cada mes y que podía salir del país o boxear, siempre y cuando contara con un permiso y lo hiciera de buena manera”, detalló.
Al ser cuestionado sobre los señalamientos en su contra, Chávez Jr. respondió con firmeza:
“Sí, claro que soy inocente. Yo no soy traficante, y en Culiacán todo el mundo lo sabe”, aseguró.
Reconocimiento y apoyo familiar
En una parte más personal, el boxeador reconoció errores y agradeció el respaldo de su familia.
“Tuve muchos problemas personales, me volví loco por un momento e hice muchas cosas, y a pesar de eso, nada malo”, comentó.
También expresó gratitud hacia sus padres.
“Yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá. Les agradezco que me hayan apoyado y que me disculpen. Siempre he sido buen hijo, buen amigo y buen padre”, afirmó.
Chávez Jr. continúa su proceso legal en libertad condicional y con permiso para boxear mientras cumple con las disposiciones judiciales.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
En el sur de la CDMX, la movilidad es una odisea
Empresas deben incluir a los padres en prácticas amigables a la familia: Red CCE por la Primera Infancia
Mundial femenil Sub-17: unión y fortaleza mental, las claves que llevaron a México a semifinales
Jonathan Roumie revela cómo la Eucaristía le ayudó al filmar la Crucifixión en “The Chosen 6”
Caminar 10 a 15 minutos seguidos transforma la salud cardiovascular
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Méxicohace 1 día
León XIV traza nueva brújula educativa para México y el mundo: Arquidiócesis de México
-
Méxicohace 1 día
CEM clama por la paz, ante asesinato de alcalde en Uruapan, Michoacán
-
Historias que Conectanhace 1 día
José Luis Arévalo: entre la trinchera y la sala de noticias
-
Estadoshace 12 horas
Dolor e indignación: Carlos Manzo, el padre valiente luchó con su vida por la paz en Uruapan