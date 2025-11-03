Lulu Gribbin: la adolescente que transformó la tragedia en esperanza

Washington.— Lulu Gribbin, una adolescente de Alabama, jamás olvidó el verano de 2024, cuando un ataque de tiburón en la costa del Golfo cambió su vida.

Según BBC News y The Guardian, el incidente ocurrió en la playa de Rosemary, Florida, mientras Lulu nadaba con una amiga cerca de la orilla.

De pronto, su amiga comenzó a gritar y Lulu vio una sombra oscura bajo el agua. Nadó hacia la costa sin entender lo que sucedía. Cuando levantó el brazo, notó que lo había perdido.

Los socorristas aplicaron primeros auxilios y la trasladaron en ambulancia aérea al hospital de Pensacola, donde los médicos lucharon por salvar su vida.

Más para leer: Banfield convierte un video viral en una campaña contra el cáncer de mama

Debido a la gravedad de las heridas, los cirujanos tuvieron que amputarle también la pierna derecha. Lulu permaneció hospitalizada más de dos meses, sometida a múltiples cirugías reconstructivas, según reportó CBS News.

Una adolescente que inspira fortaleza

A los 16 años, Lulu demostró una resiliencia que conmovió a toda su comunidad. Con el apoyo de su madre, su hermana gemela y sus amigos, aprendió a caminar con prótesis y retomó su vida escolar.

En su cuenta oficial de Instagram, compartió las cuatro lecciones que marcaron su recuperación: sentir gratitud, sonreír a los demás, vivir intensamente y apoyarse en Dios.

Su mensaje de esperanza se viralizó en redes sociales y atrajo muestras de solidaridad desde distintos países.

“Estoy muy agradecida por mi familia, mis amigos y Dios. No estaría donde estoy sin ellos”, escribió la joven en su publicación, acompañada de fotos practicando golf y esquí acuático.

Un nuevo propósito: ayudar a otros

La adolescente fundó la organización Lulu Strong Foundation, dedicada a proporcionar prótesis avanzadas a personas amputadas.

Según su sitio oficial y medios locales como AL.com, la fundación busca acelerar el acceso a tecnología adaptativa moderna y fomentar el deporte inclusivo.

Lulu también propuso que las autoridades implementaran un sistema de alerta para prevenir ataques de tiburón en zonas turísticas. Su compromiso con la seguridad pública la convirtió en una voz escuchada en Alabama y Florida.

Cuando fue invitada al programa Today de NBC News, Lulu explicó su fuerza interior: “Sé que Dios decidió salvarme. Quiero demostrar que los milagros existen y que todo es posible”.

Hoy, continúa entrenando con el sueño de representar a Estados Unidos en los Juegos Paralímpicos. Su historia refleja la valentía de una generación que transforma el dolor en propósito y la adversidad en esperanza.

JAHA