Mauricio Sulaimán: JC Chávez, “deshecho” por situación de su hijo

Ciudad de México. — World Athletics anunció que, a partir del 1 de septiembre de 2025, las atletas que deseen competir en categoría femenil a nivel élite deberán presentar una prueba genética. La federación exigirá confirmar el sexo biológico mediante la detección del gen SRY (Sex-determining Region Y), responsable del desarrollo masculino en el embrión humano.

La prueba podrá realizarse con un frotis en la mejilla o con análisis de sangre. Este requisito aplicará en eventos de clasificación mundial, como los Campeonatos del Mundo de Atletismo, que se celebrarán del 13 al 21 de septiembre en Tokio. Las federaciones nacionales serán responsables de aplicar los controles.

Sebastian Coe, presidente de World Athletics, afirmó que esta política protege la integridad del deporte femenino. “Queremos que las mujeres ingresen al atletismo con la seguridad de que no existe un techo de cristal biológico”, señaló en un comunicado.

“Para competir en categoría femenil, hay que ser biológicamente mujer”

Trump impulsa ley federal para vetar a atletas trans en competencias femeninas

La política de World Athletics se alinea con medidas recientes en Estados Unidos. En junio de 2024, el expresidente Donald Trump presentó el proyecto de ley Save Women’s Sports Act, una iniciativa federal que busca impedir que personas transgénero compitan en categorías femeninas en escuelas, universidades y ligas financiadas con recursos públicos.

La propuesta define al sexo como una característica biológica determinada al nacer y prohíbe que instituciones educativas reciban fondos federales si permiten la participación de atletas trans en competencias femeninas. “Estamos defendiendo el derecho de las mujeres a competir en condiciones justas”, afirmó Trump durante un mitin en Carolina del Norte.

Más para leer: “Los hombres no tienen cabida en el deporte femenino”: Gaines a Simone Biles

Actualmente, al menos 24 estados en EE.UU. han aprobado leyes similares a nivel local. El tema forma parte del debate presidencial de cara a 2026, con fuerte apoyo de sectores conservadores y organizaciones como Alliance Defending Freedom.

“Los hombres no tienen cabida en el deporte femenino”: Gaines a Simone Biles

La exnadadora Riley Gaines criticó a la campeona olímpica y mundial de gimnasia artística Simone Biles, al considerar que “no es trabajo de las mujeres hallar espacios en el deporte femenino para los hombres.

La polémica empezó cuando Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota publicó una foto del equipo de Champlin Park High School, que ganó el campeonato de softbol femenino.

La activista de la “falsa inclusión” hacia las deportistas trans, criticó que la cuenta en X desactivara los comentarios. “Es de esperarse cuando tu jugador estrella es un niño”.

“Decepcionante. No es mi trabajo ni el de ninguna mujer descubrir cómo incluir a los hombres en nuestros espacios. Puedes apoyar a los hombres que roban campeonatos en el deporte femenino con TU plataforma. Los hombres no tienen cabida en el deporte femenino y lo digo con toda mi alma”.

Tras el pasar de las horas, Biles se disculpó argumentando que personalizó la discusión y atacó personalmente a la exnadadora. Agregó que no tiene soluciones reales que respondan a la inclusión de personas trans en el deporte.

This is actually so disappointing. It's not my job or the job of any woman to figure out how to include men in our spaces.



You can uplift men stealing championships in women's sports with YOUR platform.



Men don't belong in women's sports and I say that with my full chest. — Riley Gaines (@Riley_Gaines_) June 6, 2025

Finalmente, Gaines aceptó las disculpas de Biles: “Acepto las disculpas de Simone por los ataques personales, incluyendo aquellos en los que me avergonzó por mi físico. Sé que ella sabe lo que se siente. Sigue siendo la mejor gimnasta de todos los tiempos. Un par de cosas. Los deportes son inclusivos por naturaleza. Cualquiera puede y debe practicar”.

Diferencias biológicas entre hombres y mujeres en el deporte

Las diferencias biológicas influyen en el rendimiento deportivo. La testosterona es un factor clave que eleva fuerza y potencia en atletas varones, según explicó el American College of Sports Medicine (ACSM) en el año 2020.

Desde la pubertad, los hombres producen hasta 30 veces más testosterona que las mujeres, afirma el British Journal of Sports Medicine en un estudio realizado en 2019.

La hormona favorece mayor masa muscular, velocidad, densidad ósea y volumen, coinciden ambas fuentes científicas.

En ese sentido, la Declaración de consenso del Comité Olímpico Internacional (COI) del 2021 explica que los hombres rinden entre 10 % y 40 % más que las mujeres en pruebas físicas.

Sin embargo, las mujeres tienen otras habilidades y ventajas. Entre ellas están la mayor flexibilidad y diferente distribución de grasa corporal, de acuerdo con lo publicado por el el Human Kinetics en 2020.

Así mismo, tienen más resistencia en ligamentos, pero enfrentan mayor riesgo de lesiones en rodilla.

Según explican las fuentes deportivas y científicas, las diferencias hacen que tanto hombres como mujeres sean aptos para distintas competencias deportivas.

Inclusión no considera a mujeres

A decir de las atletas femeninas, las políticas que buscan incluir a personas trans en categorías de deportivas de mujeres no toman en cuenta estas diferencias biológicas que persisten tras la transición.

Así lo retomó The Newyorker en 2022 ante el caso de Lia Thomas, nadadora trans que compitió en eventos de NCAA.

Algunas temían perder becas, récords o espacios en competencias universitarias, según testimonios recabados por Fox News en 2024.

Preocupa también la convivencia en vestuarios o duchas, donde algunas mujeres no se sienten seguras.

JAHA