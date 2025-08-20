Más Deportes
Mauricio Sulaimán: JC Chávez, “deshecho” por situación de su hijo
El Junior ya está en México
Ciudad de México. — Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), describió el momento emocional que vive Julio César Chávez tras la detención de su hijo Julio César Chávez Jr.
El dirigente aseguró que el máximo ídolo del boxeo mexicano se encuentra devastado. “Como padre está deshecho, indignado por muchas cosas que han sucedido”, expresó durante la conferencia semanal del organismo boxístico.
Sulaimán compartió que mantiene comunicación frecuente con el excampeón. “He platicado constantemente con su papá. Está indignado, con mucho dolor, pero también en espera de claridad legal”, comentó.
El presidente del CMB pidió respeto y privacidad para la familia Chávez en medio del proceso legal de Julio César Chávez Jr. “Es un momento delicado y necesitamos sensibilidad”, afirmó.
Chávez padre afrontó duro golpe emocional
El 2 de julio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Chávez Jr. en California. Posteriormente, autoridades estadounidenses notificaron su traslado a México.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que el hijo del excampeón ingresó el 18 de agosto al Centro Federal de Readaptación Social No. 11 en Hermosillo, Sonora.
La noticia generó incertidumbre y reacciones en redes sociales. Sulaimán calificó como “vergonzosa” la participación de usuarios que difundieron rumores y mensajes ofensivos hacia la familia. “Gente sin conocimiento opinó solo para lastimar”, declaró.
El dirigente recordó que la familia Chávez ha sido ejemplo dentro y fuera del ring. Reconoció la trayectoria deportiva del excampeón y pidió sensibilidad para acompañar al legendario boxeador.
Piden respeto a la trayectoria del Junior
Sulaimán insistió en que los señalamientos contra Chávez Jr. deben resolverse legalmente y no con juicios mediáticos. “Ya está en manos de las autoridades mexicanas y veremos de qué se trata”, señaló.
El presidente del CMB recordó los momentos deportivos más destacados del hijo de la leyenda. Chávez Jr. conquistó el campeonato mundial de peso medio en 2011 bajo el aval del organismo.
También mencionó los problemas de adicciones que marcaron su carrera. En 2023 permaneció un año internado en una clínica de rehabilitación, lo que representó un intento serio por recuperarse.
“Conozco a Julio César desde niño, su trayecto como boxeador y después con sus problemas. Le pido a Dios que pueda probar lo que deba probar”, expresó Sulaimán.
JAHA
Familia, respeto y disciplina: el secreto del bicampeonato de México en Flag Football
Ciudad de México.– La Selección Mexicana Femenil de Flag Football no solo conquistó el oro en los World Games Chengdú 2025, también mostró que los valores, la unión familiar, el respeto y la dignidad humana son los cimientos que consolidaron a México como potencia mundial en este deporte.
La medalla de oro conseguida con un dramático 26-21 sobre Estados Unidos reafirmó el carácter de un grupo que aprendió a ganar con disciplina y entrega.
Cada jugada, cada anotación y cada reacción en la final reflejaron el espíritu de un equipo que juega para honrar a sus familias, a su país y a sí mismas.
Una victoria cimentada en valores
El bicampeonato no es casualidad, México ya había ganado en Birmingham 2022 y llegó a China con la experiencia del subcampeonato mundial en Finlandia 2024.
La quarterback Diana Flores lo resumió con claridad al llegar a la capital del país.
“No hay sueño tan grande que no pueda hacerse realidad. Es el principio de mucho más, con esto empieza el camino para los Juegos Olímpicos de 2028”, afirmó la mariscal de campo.
El mensaje de Flores subraya lo que hay detrás de las medallas: una generación de mujeres que supo convertir el respeto, la disciplina y el apoyo familiar en la fórmula para derrotar a potencias como Estados Unidos.
Regreso triunfal y emotivo a la Ciudad de México
La madrugada del lunes, la sala de llegadas internacionales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se convirtió en un estadio improvisado.
Niñas con jerseys de equipos de futbol americano, amigos, familiares y decenas de aficionados corearon “¡México, México!” al ver aparecer a las campeonas.
Con medallas al cuello, flores y lágrimas de emoción, las seleccionadas fueron recibidas con vítores y cánticos.
“Me siento muy agradecida por la vida por ser yo la que atrapara ese balón, pero el trabajo es de todas”, destacó Victoria Chávez, quien atrapó el pase del triunfo.
En medio de aplausos y cámaras, otra de las líderes del equipo, Tania Rincón, aseguró que el oro es apenas una muestra de lo que México puede lograr rumbo a Los Ángeles 2028.
“México tiene mucho talento, los Juegos Olímpicos van a ser un gran reto para todas nosotras, ya demostramos que la medalla de oro es posible”, aseguró.
Influencers y figuras del deporte reaccionan
El triunfo no pasó desapercibido en redes sociales. En Instagram, la conductora Tania Rincón compartió una felicitación especial, mientras que la receptora Mónica Rangel celebró el logro con un mensaje de orgullo.
En X (antes Twitter), personalidades públicas como el secretario de Economía Marcelo Ebrard y medios deportivos internacionales difundieron mensajes de felicitación.
El exjugador de la NFL Tom Brady, leyenda de los New England Patriots, publicó en su Instagram Stories:
“Muy cool ver la pasión del Flag Football, mostrado este fin de semana en The World Games”.
La reacción de Brady fue uno de los gestos más comentados, ya que el Flag Football debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
México, potencia mundial con mirada olímpica
El bicampeonato conseguido en Chengdú confirma que México no solo compite, sino que marca tendencia en el mundo del Flag Football.
Con el oro en 2022 y 2025, y con el impulso social y familiar que respalda a cada jugadora, la Selección Nacional se coloca como favorita para pelear una medalla olímpica en 2028.
Para Diana Flores, el mensaje es claro:
“México ha sido potencia en este deporte durante muchos años y ahora con este título recordamos al mundo que estamos aquí para seguir así”, resaltó.
La historia de estas mujeres es mucho más que un campeonato. Es un ejemplo de que los valores, el respeto y la unión familiar son tan importantes como la táctica y la velocidad en el campo.
GDH
“El mayor miedo de Julio César Chávez es que le pase algo a sus hijos”
JC Chávez Jr. está detenido en EU
Ciudad de México. — En conversaciones privadas con Julio César Chávez Sr., el actor Armando Hernández escuchó un temor recurrente: que le ocurriera algo a sus hijos.
Ese miedo se volvió realidad el pasado 2 de julio, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el boxeador enfrentó una deportación acelerada por presuntos vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas.
Vínculo cercano entre el actor y el campeón
Hernández interpretó al “César del boxeo” en su bioserie televisiva, lo que le permitió convivir con la familia Chávez y conocer detalles íntimos de su vida. “Una vez le pregunté: ‘¿A qué le tienes miedo?’ Me respondió que a fallarle a la gente en el ring y que algo les pasara a sus hijos. Ahora está viviendo uno de esos peores miedos”, relató a medios.
El actor expresó públicamente su apoyo incondicional: “Qué pena que lo estén viviendo, tienen todo mi respaldo”. Recordó momentos compartidos con Chávez Sr., su esposa y sus hijos, destacando el lado humano del excampeón más allá de la figura pública.
Hernández resaltó el lado humano del púgil. Contó que convivir con su esposa e hijos mostró una faceta cotidiana y transparente del boxeador. Concluyó que conocerlo más allá del ícono le permitió entender su verdadera naturaleza.
Contexto legal del caso de Julio César Chávez Jr.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que abrió una carpeta de investigación en marzo de 2023 y obtuvo una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas (El Financiero).
Autoridades estadounidenses señalaron que Chávez Jr. ingresó legalmente en agosto de 2023 con visa de turista, que venció en febrero de 2024.
En abril solicitó residencia permanente mediante su matrimonio con una ciudadana estadounidense, pero el DHS lo acusó de falsear información y lo calificó como amenaza grave para la seguridad pública.
Apoyo familiar en medio de la incertidumbre
Desde su detención, la familia Chávez siguió de cerca el proceso. En un comunicado, el padre del pugilista insistió en la inocencia de su hijo y en su confianza en el sistema judicial. “Estoy tranquilo porque mi hijo es inocente, todo se va a arreglar”, afirmó.
En México, el fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que el país está listo para judicializar el caso una vez concretada la deportación. Mientras tanto, Chávez Jr. permanece bajo custodia estadounidense. La familia continúa enfrentando un momento que, para Julio César Chávez, representa su temor más profundo: que algo afecte a sus hijos.
Por ahora, el deportista permanece bajo custodia estadounidense mientras se desarrolla el proceso legal. En México, las autoridades aguardan su llegada para proceder conforme al debido proceso.
JAHA
La fuerza de la familia detrás del éxito de Camila Argumedo
La joven tiene un gran futuro en la natación artística
Ciudad de México. — La nadadora artística Camila Argumedo continúa su camino para integrar la Selección Mexicana Mayor. Su familia y el ejemplo de su hermana han sido su mayor inspiración.
Camila destacó que el apoyo familiar le ha dado fuerza para afrontar retos y seguir creciendo en la natación artística. “Mi familia siempre me ha motivado a dar lo mejor”, dijo.
La joven atleta participará en los Juegos Panamericanos Junior, en Asunción, con cinco rutinas: dos en duetos y tres en equipos. Apunta a ganar dos medallas de oro, explicó.
“Estamos clasificadas y listas para competir. En la rutina por equipos se junta la puntuación de las tres y entregan una sola medalla. En dueto pasa igual”, detalló.
Argumedo es triple medallista mundial y capitana de la Selección Junior. Ha alcanzado estos logros gracias a su esfuerzo y el respaldo constante de su familia.
Su hermana ha sido una inspiración diaria. “Verla competir me motivó a seguir sus pasos y soñar en grande”, comentó Camila sobre el impacto que tuvo en su carrera.
Camila Argumedo busca llegar a la Selección Mayor
A diez años, se visualiza formando parte de la Selección Mayor y participando en al menos dos Juegos Olímpicos. “El próximo año habrá un selectivo para clasificar”, relató.
Reconoció que hace tres años no imaginaba ser campeona mundial ni competir en tres ediciones de Juegos Panamericanos. El apoyo familiar ha sido fundamental para superar esos límites.
“Las derrotas son parte del aprendizaje. En la rutina acrobática de un evento internacional cometimos un error y perdimos el oro, pero aprendimos mucho”, afirmó.
Camila resaltó que, a pesar de ese tropiezo, lograron ser subcampeonas del mundo, un hecho histórico para la categoría junior en México.
La deportista aseguró que la familia ha sido el motor que impulsa su crecimiento y que ese respaldo emocional es clave para enfrentar los desafíos deportivos.
El deporte crece en México, y figuras como Camila Argumedo, motivadas por sus raíces familiares, continúan poniendo en alto el nombre del país en competencias internacionales.
JAHA
World Athletics protegerá categoría deportiva femenil
Se hará un mensaje de sexo biológico
Ciudad de México. — World Athletics anunció que, a partir del 1 de septiembre de 2025, las atletas que deseen competir en categoría femenil a nivel élite deberán presentar una prueba genética. La federación exigirá confirmar el sexo biológico mediante la detección del gen SRY (Sex-determining Region Y), responsable del desarrollo masculino en el embrión humano.
La prueba podrá realizarse con un frotis en la mejilla o con análisis de sangre. Este requisito aplicará en eventos de clasificación mundial, como los Campeonatos del Mundo de Atletismo, que se celebrarán del 13 al 21 de septiembre en Tokio. Las federaciones nacionales serán responsables de aplicar los controles.
Sebastian Coe, presidente de World Athletics, afirmó que esta política protege la integridad del deporte femenino. “Queremos que las mujeres ingresen al atletismo con la seguridad de que no existe un techo de cristal biológico”, señaló en un comunicado.
“Para competir en categoría femenil, hay que ser biológicamente mujer”
Trump impulsa ley federal para vetar a atletas trans en competencias femeninas
La política de World Athletics se alinea con medidas recientes en Estados Unidos. En junio de 2024, el expresidente Donald Trump presentó el proyecto de ley Save Women’s Sports Act, una iniciativa federal que busca impedir que personas transgénero compitan en categorías femeninas en escuelas, universidades y ligas financiadas con recursos públicos.
La propuesta define al sexo como una característica biológica determinada al nacer y prohíbe que instituciones educativas reciban fondos federales si permiten la participación de atletas trans en competencias femeninas. “Estamos defendiendo el derecho de las mujeres a competir en condiciones justas”, afirmó Trump durante un mitin en Carolina del Norte.
Actualmente, al menos 24 estados en EE.UU. han aprobado leyes similares a nivel local. El tema forma parte del debate presidencial de cara a 2026, con fuerte apoyo de sectores conservadores y organizaciones como Alliance Defending Freedom.
“Los hombres no tienen cabida en el deporte femenino”: Gaines a Simone Biles
La exnadadora Riley Gaines criticó a la campeona olímpica y mundial de gimnasia artística Simone Biles, al considerar que “no es trabajo de las mujeres hallar espacios en el deporte femenino para los hombres.
La polémica empezó cuando Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota publicó una foto del equipo de Champlin Park High School, que ganó el campeonato de softbol femenino.
La activista de la “falsa inclusión” hacia las deportistas trans, criticó que la cuenta en X desactivara los comentarios. “Es de esperarse cuando tu jugador estrella es un niño”.
“Decepcionante. No es mi trabajo ni el de ninguna mujer descubrir cómo incluir a los hombres en nuestros espacios. Puedes apoyar a los hombres que roban campeonatos en el deporte femenino con TU plataforma. Los hombres no tienen cabida en el deporte femenino y lo digo con toda mi alma”.
Tras el pasar de las horas, Biles se disculpó argumentando que personalizó la discusión y atacó personalmente a la exnadadora. Agregó que no tiene soluciones reales que respondan a la inclusión de personas trans en el deporte.
Finalmente, Gaines aceptó las disculpas de Biles: “Acepto las disculpas de Simone por los ataques personales, incluyendo aquellos en los que me avergonzó por mi físico. Sé que ella sabe lo que se siente. Sigue siendo la mejor gimnasta de todos los tiempos. Un par de cosas. Los deportes son inclusivos por naturaleza. Cualquiera puede y debe practicar”.
Diferencias biológicas entre hombres y mujeres en el deporte
Las diferencias biológicas influyen en el rendimiento deportivo. La testosterona es un factor clave que eleva fuerza y potencia en atletas varones, según explicó el American College of Sports Medicine (ACSM) en el año 2020.
Desde la pubertad, los hombres producen hasta 30 veces más testosterona que las mujeres, afirma el British Journal of Sports Medicine en un estudio realizado en 2019.
La hormona favorece mayor masa muscular, velocidad, densidad ósea y volumen, coinciden ambas fuentes científicas.
En ese sentido, la Declaración de consenso del Comité Olímpico Internacional (COI) del 2021 explica que los hombres rinden entre 10 % y 40 % más que las mujeres en pruebas físicas.
Sin embargo, las mujeres tienen otras habilidades y ventajas. Entre ellas están la mayor flexibilidad y diferente distribución de grasa corporal, de acuerdo con lo publicado por el el Human Kinetics en 2020.
Así mismo, tienen más resistencia en ligamentos, pero enfrentan mayor riesgo de lesiones en rodilla.
Según explican las fuentes deportivas y científicas, las diferencias hacen que tanto hombres como mujeres sean aptos para distintas competencias deportivas.
Inclusión no considera a mujeres
A decir de las atletas femeninas, las políticas que buscan incluir a personas trans en categorías de deportivas de mujeres no toman en cuenta estas diferencias biológicas que persisten tras la transición.
Así lo retomó The Newyorker en 2022 ante el caso de Lia Thomas, nadadora trans que compitió en eventos de NCAA.
Algunas temían perder becas, récords o espacios en competencias universitarias, según testimonios recabados por Fox News en 2024.
Preocupa también la convivencia en vestuarios o duchas, donde algunas mujeres no se sienten seguras.
JAHA
