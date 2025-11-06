Paula Leitón: la deportista que transformó el acoso en empatía

Madrid.— Paula Leitón, integrante de la selección española de waterpolo, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, tras su triunfo, recibió una ola de comentarios sobre su físico. Respondió con una frase que recorrió el mundo: “Tengo la espalda lo suficientemente ancha como para que me resbalen los comentarios”.

La jugadora explicó que eligió centrarse en celebrar la victoria con su equipo y sus seres queridos. “Para mí lo importante era celebrar ese oro y hacerlo con la gente que quería”, comentó.

Su experiencia quedó reflejada en su libro XXL, donde relata su historia y busca inspirar a niñas, jóvenes, padres y educadores. A través de sus palabras, plantea una pregunta necesaria: ¿qué ocurre cuando esos comentarios recaen sobre quienes aún están formando su identidad?

La influencia familiar y la empatía como valor

Leitón recordó que creció siendo más alta y fuerte que sus compañeras, algo evidente desde los seis años. “A los diez ya era tan alta como mi entrenador”, narró. Aseguró que la fortaleza emocional que desarrolló se debió en gran parte a su entorno familiar.

“Mi madre siempre me decía: este es el cuerpo que tienes, aprende a quererlo y cuidarlo”, señaló. También subrayó el papel de los padres para fomentar empatía: “Si no te gusta que te digan cosas, tú tampoco lo hagas”.

La deportista reflexionó sobre el impacto que pueden tener los comentarios en la infancia. “¿Qué pasaría si esos mensajes los recibiera una niña sin la madurez necesaria? La sociedad opina sin pensar en las consecuencias”, advirtió.

Redes sociales y salud mental

Leitón destacó que muchos mensajes de acoso surgen desde el anonimato en redes sociales. Alertó sobre el daño que pueden causar en la autoestima infantil y el riesgo de desarrollar trastornos alimentarios. “Antes de decir cualquier barbaridad, piensen en cómo lo puede estar pasando esa persona”, afirmó.

De la alberca a las aulas: hábitos saludables y educación emocional

Actualmente, Paula Leitón participa en el programa educativo Alimentando el futuro de una generación, impulsado por el grupo Aramark. El proyecto reúne a deportistas de élite que promueven una alimentación equilibrada y la práctica del deporte como base de la salud física y mental.

En sus charlas escolares, la campeona comparte su historia para inspirar a los estudiantes. “Les explico cómo me enamoré del waterpolo y cómo, gracias a mi cuerpo, cumplí mi sueño”, comentó.

Además, reconoció los avances en la enseñanza de gestión emocional en las escuelas, aunque consideró que falta capacitación docente sobre el acoso escolar. “Todavía hoy es la víctima quien debe irse del colegio. Eso debe cambiar”, afirmó.

Leitón aseguró que nunca sufrió bullying escolar, pero sí presión social por su apariencia. Por ello, promueve entre los jóvenes el amor propio y la aceptación de la diversidad corporal. “Cada persona es diferente, y eso está bien”, concluyó.

JAHA