Paula Leitón: la deportista que transformó el acoso en empatía
Su cuerpo ha sido motivo de ataque
Madrid.— Paula Leitón, integrante de la selección española de waterpolo, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, tras su triunfo, recibió una ola de comentarios sobre su físico. Respondió con una frase que recorrió el mundo: “Tengo la espalda lo suficientemente ancha como para que me resbalen los comentarios”.
La jugadora explicó que eligió centrarse en celebrar la victoria con su equipo y sus seres queridos. “Para mí lo importante era celebrar ese oro y hacerlo con la gente que quería”, comentó.
Su experiencia quedó reflejada en su libro XXL, donde relata su historia y busca inspirar a niñas, jóvenes, padres y educadores. A través de sus palabras, plantea una pregunta necesaria: ¿qué ocurre cuando esos comentarios recaen sobre quienes aún están formando su identidad?
La influencia familiar y la empatía como valor
Leitón recordó que creció siendo más alta y fuerte que sus compañeras, algo evidente desde los seis años. “A los diez ya era tan alta como mi entrenador”, narró. Aseguró que la fortaleza emocional que desarrolló se debió en gran parte a su entorno familiar.
“Mi madre siempre me decía: este es el cuerpo que tienes, aprende a quererlo y cuidarlo”, señaló. También subrayó el papel de los padres para fomentar empatía: “Si no te gusta que te digan cosas, tú tampoco lo hagas”.
La deportista reflexionó sobre el impacto que pueden tener los comentarios en la infancia. “¿Qué pasaría si esos mensajes los recibiera una niña sin la madurez necesaria? La sociedad opina sin pensar en las consecuencias”, advirtió.
Redes sociales y salud mental
Leitón destacó que muchos mensajes de acoso surgen desde el anonimato en redes sociales. Alertó sobre el daño que pueden causar en la autoestima infantil y el riesgo de desarrollar trastornos alimentarios. “Antes de decir cualquier barbaridad, piensen en cómo lo puede estar pasando esa persona”, afirmó.
De la alberca a las aulas: hábitos saludables y educación emocional
Actualmente, Paula Leitón participa en el programa educativo Alimentando el futuro de una generación, impulsado por el grupo Aramark. El proyecto reúne a deportistas de élite que promueven una alimentación equilibrada y la práctica del deporte como base de la salud física y mental.
En sus charlas escolares, la campeona comparte su historia para inspirar a los estudiantes. “Les explico cómo me enamoré del waterpolo y cómo, gracias a mi cuerpo, cumplí mi sueño”, comentó.
Además, reconoció los avances en la enseñanza de gestión emocional en las escuelas, aunque consideró que falta capacitación docente sobre el acoso escolar. “Todavía hoy es la víctima quien debe irse del colegio. Eso debe cambiar”, afirmó.
Leitón aseguró que nunca sufrió bullying escolar, pero sí presión social por su apariencia. Por ello, promueve entre los jóvenes el amor propio y la aceptación de la diversidad corporal. “Cada persona es diferente, y eso está bien”, concluyó.
JAHA
Lulu Gribbin: la adolescente que transformó la tragedia en esperanza
De la tragedia a la inspiración
Washington.— Lulu Gribbin, una adolescente de Alabama, jamás olvidó el verano de 2024, cuando un ataque de tiburón en la costa del Golfo cambió su vida.
Según BBC News y The Guardian, el incidente ocurrió en la playa de Rosemary, Florida, mientras Lulu nadaba con una amiga cerca de la orilla.
De pronto, su amiga comenzó a gritar y Lulu vio una sombra oscura bajo el agua. Nadó hacia la costa sin entender lo que sucedía. Cuando levantó el brazo, notó que lo había perdido.
Los socorristas aplicaron primeros auxilios y la trasladaron en ambulancia aérea al hospital de Pensacola, donde los médicos lucharon por salvar su vida.
Debido a la gravedad de las heridas, los cirujanos tuvieron que amputarle también la pierna derecha. Lulu permaneció hospitalizada más de dos meses, sometida a múltiples cirugías reconstructivas, según reportó CBS News.
Una adolescente que inspira fortaleza
A los 16 años, Lulu demostró una resiliencia que conmovió a toda su comunidad. Con el apoyo de su madre, su hermana gemela y sus amigos, aprendió a caminar con prótesis y retomó su vida escolar.
En su cuenta oficial de Instagram, compartió las cuatro lecciones que marcaron su recuperación: sentir gratitud, sonreír a los demás, vivir intensamente y apoyarse en Dios.
Su mensaje de esperanza se viralizó en redes sociales y atrajo muestras de solidaridad desde distintos países.
“Estoy muy agradecida por mi familia, mis amigos y Dios. No estaría donde estoy sin ellos”, escribió la joven en su publicación, acompañada de fotos practicando golf y esquí acuático.
Un nuevo propósito: ayudar a otros
La adolescente fundó la organización Lulu Strong Foundation, dedicada a proporcionar prótesis avanzadas a personas amputadas.
Según su sitio oficial y medios locales como AL.com, la fundación busca acelerar el acceso a tecnología adaptativa moderna y fomentar el deporte inclusivo.
Lulu también propuso que las autoridades implementaran un sistema de alerta para prevenir ataques de tiburón en zonas turísticas. Su compromiso con la seguridad pública la convirtió en una voz escuchada en Alabama y Florida.
Cuando fue invitada al programa Today de NBC News, Lulu explicó su fuerza interior: “Sé que Dios decidió salvarme. Quiero demostrar que los milagros existen y que todo es posible”.
Hoy, continúa entrenando con el sueño de representar a Estados Unidos en los Juegos Paralímpicos. Su historia refleja la valentía de una generación que transforma el dolor en propósito y la adversidad en esperanza.
JAHA
¿Esperanza olímpica? Miranda Grana y la proeza mexicana en natación rumbo a Los Angeles 2028
Ciudad de México.- La mexicana Miranda Grana hizo historia al ganar la medalla de bronce en los 200 metros dorso durante la Copa del Mundo de Natación Westmont 2025, celebrada en Illinois, Estados Unidos.
Con apenas 20 años, la jalisciense se convirtió en la primera nadadora nacida en México en subir al podio en una Copa del Mundo, un logro que coloca de nuevo a la natación mexicana en el mapa internacional.
El resultado reaviva la esperanza de que México vuelva a conquistar una medalla olímpica en natación, algo que no ocurre desde los Juegos Olímpicos de México 1968, cuando Felipe “el Tibio” Muñoz obtuvo el oro en los 200 metros pecho y María Teresa Ramírez ganó el bronce en los 800 metros libres.
Un logro basado en esfuerzo y constancia
Grana registró un tiempo de 2:01.96, nuevo récord mexicano, solo detrás de las campeonas olímpicas Kaylee McKeown (Australia) y Regan Smith (Estados Unidos). La marca anterior llevaba casi 15 años sin romperse.
“El trabajo de años se vio reflejado hoy. Estoy feliz de poner el nombre de México entre los mejores del mundo”, escribió Miranda Grana en su cuenta de Instagram tras la competencia.
La nadadora entrena en la Universidad de Indiana, donde ha fortalecido su técnica y disciplina. Su formación en Estados Unidos, combinada con el respaldo de su familia en Jalisco, ha sido clave para alcanzar este nivel.
“La consistencia y el respeto por mis raíces me trajeron hasta aquí”, posteó también en Instagram la nadadora mexicana.
La esperanza olímpica vuelve a flotar
El nivel de competencia en Westmont fue de los más altos del calendario mundial. McKeown, quien ganó el oro con 1:57.87, impuso un nuevo récord mundial, mientras que Smith, plata con 1:57.91, sumó otra presea a su extenso historial olímpico.
Aun así, Grana logró mantenerse cerca de las dos mejores del planeta, confirmando su proyección internacional y reaviva la esperanza de llegar al podio con miras a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.
Inspiración para una nueva generación
El triunfo de Miranda Grana tiene un valor que va más allá del resultado. Representa la constancia, el trabajo limpio, el respeto al deporte y el acompañamiento familiar.
Su historia inspira a niñas y jóvenes mexicanas a creer que es posible competir al nivel más alto del mundo sin renunciar a los valores que fortalecen la vida.
“Venimos de años difíciles, pero veo en Miranda un relevo que puede lograr lo que nosotros solo soñamos”, destacó María Teresa Ramírez, la última medallista olímpica mexicana en natación, en entrevista con el diario deportivo Esto.
Con su medalla en Illinois, Miranda Grana demuestra que la natación mexicana tiene presente y futuro.
Su desempeño confirma que la disciplina, la fe en los procesos y el apoyo de la familia pueden abrirle a México las puertas del podio olímpico después de más de medio siglo.
GDH
JC Chávez pone fin a los rumores: “si mi hijo fuera narco, yo lo metería a la cárcel”
Ciudad de México.- Julio César Chávez aclaró los rumores sobre presuntos vínculos de su hijo con el crimen organizado y advirtió que él mismo lo metería a la cárcel si estuviera en malos pasos.
“Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel”, advirtió el “Gran Campeón”, al responder a las preguntas de los reporteros en un evento del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Defensa pública con valores familiares y dignidad humana
El ex boxeador mexicano colocó como prioridad la dignidad y la ética por encima del parentesco, apelando al valor del respeto por la ley.
JC Chávez insistió en que Junior no está vinculado a ningún cártel ni trafica armas.
“Conozco a mi hijo desde que nació y sé a qué se ha dedicado toda la vida; quienes lo conocen, saben que no está vinculado con ningún cártel ni trafica armas”, sostuvo.
Al hablar de los valores humanos que rigen su posición, Chávez también señaló que ha sido testigo de las luchas de su hijo contra la adicción, un proceso compartido.
“Ha tenido problemas de adicción, eso sí, igual que yo, pero está luchando contra eso y lleva más de un año limpio”, agregó.
Ese reconocimiento contribuye al enfoque de defensa de la vida como prioridad y Chávez enfatizó que su batalla no es contra un hijo, sino por su recuperación, su integridad y su futuro.
Rumores, denuncias y un regreso planeado al ring
La declaración del campeón sinaloense surgió en medio de señalamientos públicos que han vinculado a Julio César Chávez Jr. con operaciones de delincuencia organizada y tráfico de armas.
En julio, JC Chávez Jr. fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos y, posteriormente, fue deportado a México para enfrentar órdenes de arresto por casos de tráfico de armas y vínculos con el crimen organizado.
Chávez padre insistió en que confiará en las autoridades para esclarecer la verdad.
“No quiero abundar tanto porque esperamos el trabajo de las autoridades y confiamos en ellas”, declaró en la conferencia.
Este contexto se relaciona con el plan de reactivación deportiva para su hijo. Chávez anunció que “Junior” volverá a pelear el 13 de diciembre en San Luis Potosí.
También reveló su intención de que realice tres o cuatro combates más antes de considerar su retiro definitivo.
“Quiero que haga tres o cuatro peleas, y después veremos”, señaló.
De acuerdo con el diario AS, este proyecto deportivo se integra al discurso de recuperación personal: mantener la disciplina en el ring como un soporte para mantener alejada la sombra del rumor.
GDH
JC Chávez Jr. vs. Jake Paul: la pelea que lo sacó del abismo y le devolvió la dignidad
Ciudad de México.- La pelea frente a Jake Paul marcó un antes y un después en la vida de Julio César Chávez Jr., quien se encontraba atrapado en las adicciones.
Su derrota no fue un fracaso: fue la chispa que encendió su voluntad de salir del ciclo destructivo. Esa confrontación lo empujó a retomar la dignidad, el respeto a sí mismo y la responsabilidad ante su familia.
Un ring para enfrentar sus demonios
En junio de 2025, Chávez Jr. subió al ring contra el influencer convertido en boxeador.
“Estuve yo en adicciones, no me gusta hablar del tema porque creo que la gente no lo va a entender. Estuve en eso, salí de un infierno, estoy seguro que si no hubiera vuelto a pelear y salido de la adicción, pues me hubiera muerto”, reconoció JC Chávez Jr. durante una charla con Carlos Zar Aguilar para TUDN.
Para el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, esa confesión no busca causar lástima, por el contrario, muestra que volver a competir le dio una razón real para mantenerse limpio, seguir una rutina, entrenar con disciplina y aceptar sus errores frente a todos.
Con eso, Chávez Jr. demuestra que su verdadera pelea no es solo contra un rival en el ring, sino contra las adicciones y los hábitos que lo habían alejado de su camino.
El respeto recuperado
Chávez Jr. también reconoció que su actuación no fue brillante.
“Los primeros tres, cuatro rounds, los dejé perder esos rounds, ya después del sexto empecé a meter las manos, la verdad no hice una buena pelea. No es mal boxeador (Jake Paul)”, reconoció el púgil sinaloense.
Esa autocrítica es parte de su proceso de recuperar respeto propio. A través del deporte, una actividad regida por disciplina, límites y reglas, reinstaló valores como la constancia, el autocontrol y la lealtad consigo mismo y con sus seguidores. No se trata de una rehabilitación estética, sino de reconstruir su identidad pública y personal.
Apoyo familiar como pilar de salvación
El componente familiar fue clave. El “Gran Campeón” mexicano Julio César Chávez, su padre, ha sido una figura compleja en esta historia.
En declaraciones recogidas por Infobae, aseguró que su hijo venció “esos demonios”.
Ese reconocimiento público reafirma que detrás de la necesidad de superar adicciones está el deseo de honrar la memoria familiar, de no repetir ciclos y de proteger a quienes ama.
GDH
