Más que futbol: el plan de FIFA para un Mundial 2026 con respeto y dignidad

Ciudad de México.- La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) presentó una estrategia inédita de derechos humanos para el Mundial 2026, a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.
El objetivo de la FIFA es que cada comité local diseñe un plan para erradicar la discriminación, priorizar la protección laboral, evitar la trata de personas y ayudar a personas sin hogar.
Lee: Ni Las Vegas ni Nueva York: el sorteo del Mundial 2026 tiene una sede inesperada
Plan sobre el papel ¿y luego qué?
Organismos defensores celebran que por primera vez haya un marco tan amplio.
“Pero es solo un plan. No se ejecuta solo”, dijo Jennifer Li, directora del Centro de Innovación en Salud Comunitaria del Instituto O’Neill, en una entrevista para la agencia AP News.
De acuerdo con AP, varios comités sede en Estados Unidos no cumplieron el plazo de marzo para entregar un borrador.
Por su parte, la FIFA aseguró que todos avanzan y esperan tener los planes finales listos antes del 29 de agosto.
Escenario político y social tenso en la Unión Americana
El ambiente en Estados Unidos suma presión: las políticas migratorias de Donald Trump, el despliegue de tropas en ciudades como Los Ángeles y restricciones que afectan a viajeros y trabajadores, generan desconfianza.
Human Rights Watch y la Sport & Rights Alliance hicieron un llamado urgente a la FIFA para exigir que se respeten los derechos de todos, desde aficionados hasta trabajadores, de acuerdo con información publicada por The Washington Post.
¿Se aprende del pasado?
En el Mundial de Qatar 2022, surgieron denuncias de explotación laboral y condiciones extremas para los trabajadores migrantes y eso marcó un precedente y elevó la exigencia sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Además, el sindicato de la BWI, que afilia a más de 12 millones de trabajadores del ramo de la construcción, denunció que la FIFA impidió una inspección laboral en el estadio Azteca, que mantiene las obras de remodelación para albergar la justa mundialista, además de ser sede del partido inaugural.
El reto es evidente: ahora toca ver si en cada sede y obra los discursos se cumplen en los hechos.
Buenas intenciones y vigilancia ciudadana
La FIFA puso la dignidad humana entre sus prioridades, pero para convertir ese compromiso en algo tangible necesitará transparencia, seguimiento y presión desde la sociedad civil.
El futbol despierta pasiones, pero también responsabilidades. Si la FIFA cumple lo que promete, el 2026 podría marcar un antes y un después en derechos humanos.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
Ni Las Vegas ni Nueva York: el sorteo del Mundial 2026 tiene una sede inesperada
Washington D.C.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, apareció frente a las cámaras con la Copa del Mundo en sus manos y soltó la noticia que millones esperaban: ya hay sede y fecha para el sorteo del Mundial 2026.
El anuncio no fue solo un acto deportivo, también tuvo un aire de simbolismo y dignidad.
Lee: Familia, respeto y disciplina, el secreto del bicampeonato de México en Flag Football
Con una sonrisa, Trump recibió el trofeo de parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
“Es para ganadores y usted es un ganador”, le dijo Infantino al presidente de Estados Unidos, en medio de aplausos.
Washington D.C., la sorpresa que nadie veía venir
Aunque muchos daban por hecho que Las Vegas sería el lugar elegido, la revelación cambió las apuestas: el sorteo se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., un espacio más asociado a la cultura y al arte que al deporte.
Infantino aprovechó para subrayar el carácter histórico de este Mundial, el primero con 48 selecciones y 104 partidos, compartido entre tres países: Estados Unidos, México y Canadá.
“Unimos al mundo, aquí en América”, afirmó el dirigente de la FIFA, subrayando que el evento será mucho más que fútbol.
Seguridad, logística y un mensaje de unidad
El propio Trump tomó la palabra para garantizar la seguridad y hospitalidad del evento.
“Será muy seguro. El jefe de la FIFA puede caminar por la calle con su esposa sin problema”, dijo el mandatario, resaltando la participación de la Guardia Nacional y el apoyo de agencias federales para blindar la cita.
La elección del Kennedy Center no solo simboliza la unión entre deporte y cultura, también abrirá una nueva oficina principal para la organización del Mundial en pleno corazón de la capital estadounidense.
Una cita que va más allá del deporte
El anuncio dejó claro que el futbol, más que un espectáculo, se convierte en un puente de encuentro entre culturas, pasiones y personas.
La emoción de ver a Trump con la Copa en sus manos, la solemnidad del Kennedy Center y las palabras de Infantino resaltaron que este Mundial no solo se juega en la cancha, también en la capacidad de unir y emocionar a la gente.
El 5 de diciembre no será solo el día de un sorteo. Será el inicio de una fiesta que promete ser histórica y que, desde Washington, marcará el rumbo de la mayor Copa del Mundo de todos los tiempos.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
Familia, respeto y disciplina: el secreto del bicampeonato de México en Flag Football
Ciudad de México.– La Selección Mexicana Femenil de Flag Football no solo conquistó el oro en los World Games Chengdú 2025, también mostró que los valores, la unión familiar, el respeto y la dignidad humana son los cimientos que consolidaron a México como potencia mundial en este deporte.
La medalla de oro conseguida con un dramático 26-21 sobre Estados Unidos reafirmó el carácter de un grupo que aprendió a ganar con disciplina y entrega.
Lee: Futbol y familia unidos: cabina de lactancia en estadio, ejemplo de México rumbo al 2026
Cada jugada, cada anotación y cada reacción en la final reflejaron el espíritu de un equipo que juega para honrar a sus familias, a su país y a sí mismas.
Una victoria cimentada en valores
El bicampeonato no es casualidad, México ya había ganado en Birmingham 2022 y llegó a China con la experiencia del subcampeonato mundial en Finlandia 2024.
La quarterback Diana Flores lo resumió con claridad al llegar a la capital del país.
“No hay sueño tan grande que no pueda hacerse realidad. Es el principio de mucho más, con esto empieza el camino para los Juegos Olímpicos de 2028”, afirmó la mariscal de campo.
El mensaje de Flores subraya lo que hay detrás de las medallas: una generación de mujeres que supo convertir el respeto, la disciplina y el apoyo familiar en la fórmula para derrotar a potencias como Estados Unidos.
Regreso triunfal y emotivo a la Ciudad de México
La madrugada del lunes, la sala de llegadas internacionales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se convirtió en un estadio improvisado.
Niñas con jerseys de equipos de futbol americano, amigos, familiares y decenas de aficionados corearon “¡México, México!” al ver aparecer a las campeonas.
Con medallas al cuello, flores y lágrimas de emoción, las seleccionadas fueron recibidas con vítores y cánticos.
“Me siento muy agradecida por la vida por ser yo la que atrapara ese balón, pero el trabajo es de todas”, destacó Victoria Chávez, quien atrapó el pase del triunfo.
En medio de aplausos y cámaras, otra de las líderes del equipo, Tania Rincón, aseguró que el oro es apenas una muestra de lo que México puede lograr rumbo a Los Ángeles 2028.
“México tiene mucho talento, los Juegos Olímpicos van a ser un gran reto para todas nosotras, ya demostramos que la medalla de oro es posible”, aseguró.
Influencers y figuras del deporte reaccionan
El triunfo no pasó desapercibido en redes sociales. En Instagram, la conductora Tania Rincón compartió una felicitación especial, mientras que la receptora Mónica Rangel celebró el logro con un mensaje de orgullo.
En X (antes Twitter), personalidades públicas como el secretario de Economía Marcelo Ebrard y medios deportivos internacionales difundieron mensajes de felicitación.
El exjugador de la NFL Tom Brady, leyenda de los New England Patriots, publicó en su Instagram Stories:
“Muy cool ver la pasión del Flag Football, mostrado este fin de semana en The World Games”.
La reacción de Brady fue uno de los gestos más comentados, ya que el Flag Football debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
México, potencia mundial con mirada olímpica
El bicampeonato conseguido en Chengdú confirma que México no solo compite, sino que marca tendencia en el mundo del Flag Football.
Con el oro en 2022 y 2025, y con el impulso social y familiar que respalda a cada jugadora, la Selección Nacional se coloca como favorita para pelear una medalla olímpica en 2028.
Para Diana Flores, el mensaje es claro:
“México ha sido potencia en este deporte durante muchos años y ahora con este título recordamos al mundo que estamos aquí para seguir así”, resaltó.
La historia de estas mujeres es mucho más que un campeonato. Es un ejemplo de que los valores, el respeto y la unión familiar son tan importantes como la táctica y la velocidad en el campo.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Más Deportes
Mauricio Sulaimán: JC Chávez, “deshecho” por situación de su hijo
El Junior ya está en México
Ciudad de México. — Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), describió el momento emocional que vive Julio César Chávez tras la detención de su hijo Julio César Chávez Jr.
El dirigente aseguró que el máximo ídolo del boxeo mexicano se encuentra devastado. “Como padre está deshecho, indignado por muchas cosas que han sucedido”, expresó durante la conferencia semanal del organismo boxístico.
Sulaimán compartió que mantiene comunicación frecuente con el excampeón. “He platicado constantemente con su papá. Está indignado, con mucho dolor, pero también en espera de claridad legal”, comentó.
Más para leer: “El mayor miedo de Julio César Chávez es que le pase algo a sus hijos”
El presidente del CMB pidió respeto y privacidad para la familia Chávez en medio del proceso legal de Julio César Chávez Jr. “Es un momento delicado y necesitamos sensibilidad”, afirmó.
Chávez padre afrontó duro golpe emocional
El 2 de julio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Chávez Jr. en California. Posteriormente, autoridades estadounidenses notificaron su traslado a México.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que el hijo del excampeón ingresó el 18 de agosto al Centro Federal de Readaptación Social No. 11 en Hermosillo, Sonora.
La noticia generó incertidumbre y reacciones en redes sociales. Sulaimán calificó como “vergonzosa” la participación de usuarios que difundieron rumores y mensajes ofensivos hacia la familia. “Gente sin conocimiento opinó solo para lastimar”, declaró.
El dirigente recordó que la familia Chávez ha sido ejemplo dentro y fuera del ring. Reconoció la trayectoria deportiva del excampeón y pidió sensibilidad para acompañar al legendario boxeador.
Piden respeto a la trayectoria del Junior
Sulaimán insistió en que los señalamientos contra Chávez Jr. deben resolverse legalmente y no con juicios mediáticos. “Ya está en manos de las autoridades mexicanas y veremos de qué se trata”, señaló.
El presidente del CMB recordó los momentos deportivos más destacados del hijo de la leyenda. Chávez Jr. conquistó el campeonato mundial de peso medio en 2011 bajo el aval del organismo.
También mencionó los problemas de adicciones que marcaron su carrera. En 2023 permaneció un año internado en una clínica de rehabilitación, lo que representó un intento serio por recuperarse.
“Conozco a Julio César desde niño, su trayecto como boxeador y después con sus problemas. Le pido a Dios que pueda probar lo que deba probar”, expresó Sulaimán.
JAHA
Deportes
Futbol y familia unidos: cabina de lactancia en estadio, ejemplo de México rumbo al 2026
Monterrey, Nuevo León.- La inauguración de la primera cabina de lactancia en el Estadio BBVA coloca a México como referente de valores humanos y dignidad en el escenario deportivo.
Con este espacio, el país demuestra que está a la vanguardia en la promoción de la lactancia materna en eventos públicos de alta afluencia, apuntando hacia el Mundial de la FIFA 2026.
Lee: Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia
Desde la “Casa Rayada”, Rayadas del Monterrey presentó este domingo una nueva cabina ubicada en la zona OTE 116, entre P7 y P8, justo frente a la Oficina del Fan.
“Un lugar cómodo y seguro pensado para ti y tu bebé”, destacó el Club Monterrey, tras la inauguración de la primera cabina de lactancia en el Gigante de Acero.
El espacio refleja el compromiso social del equipo por construir estadios, respetuosos, con dignidad y valores, donde madres y familia se sientan bienvenidas.
México encabeza la apuesta por la lactancia en eventos masivos
Con miras al Mundial 2026, Rayadas busca instalar otras tres cabinas de lactancia en el Estadio BBVA, para un total de cuatro.
En este estadio, que será sede de cuatro partidos de la justa mundialista, tres de fase de grupos y uno de eliminación, estas adecuaciones refuerzan una visión humana y acogedora.
“Que sea un espacio cómodo, que sea un espacio seguro, y asegurando que el fútbol es para todos, queremos refrendar nuestro compromiso de que el estadio sea realmente una experiencia familiar”, declaró Pedro Esquivel, presidente administrativo del club Rayados.
“Esto es un regalo para las mujeres Rayadas, que tienen este espacio para venir, seguir siendo mamás aficionadas y aficionadas al futbol”, destacó, por su parte, Eva Espejo, directora deportiva de Rayadas, tras la inauguración de la primera cabina.
Un gesto humano que inspira y acompaña
Mariana Villalobos, directora de Infancia Plena A.C., valoró la iniciativa en beneficio de las madres en etapa lactante.
“Que una institución con tanto alcance impulse el tema de lactancia como un derecho de todas las mujeres y sus hijos, es un gran avance en el fortalecimiento de la cultura de la lactancia”, aseguró Villalobos.
La primera usuaria de la cabina, Rosalba Hinojosa, y su esposo Víctor Proa, compartieron su emoción y experiencia, a través del portal oficial del club regiomontano (rayados.com).
“Se me hace muy padre en esta nueva etapa de ser mamá y poder venir a disfrutar del partido en esta área tranquila, cómoda y segura, alimentar a mi bebé. Quiero felicitar y agradecer al Club por incluirnos”, comentó Rosalba.
“Sentirse incluido en un ambiente tan festivo como el Estadio de Rayados, tener la tranquilidad de tener un espacio donde mi esposa puede alimentar a nuestra bebé es algo que tranquiliza y te hace sentir incluido y apegado al Club”, señaló, por su parte, Víctor.
Valores que nos unifican en cada partido
Con la instalación de esta cabina, México reafirma su compromiso con la dignidad humana y el respeto por la maternidad, aun en espacios que tradicionalmente han sido estrictamente deportivos.
El país demuestra que la pasión futbolera puede, y debe, caminar de la mano con la dignidad, la empatía y el respeto por la familia.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Chris Martin, cómplice de propuesta matrimonial en concierto de Coldplay
El cerebro no se jubila: claves para un envejecimiento con calidad de vida
Una lonchera saludable cambia el día de los niños en la escuela
Más que futbol: el plan de FIFA para un Mundial 2026 con respeto y dignidad
Conocer la historia clínica familiar una opción para cuidar la salud
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia
Organizaciones piden detener programa escolar que vulnera infancia en Guanajuato
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 2 días
María del Carmen Alva López: la voz que acompaña desde el alma
-
Mundohace 2 días
Cuando las deportaciones rompen más que familias: las mascotas se quedan sin hogar
-
Méxicohace 1 día
Así impulsa el IPN una prueba portátil para detectar leucemia infantil
-
Estadoshace 1 día
Regreso a clases: ¿En qué estados será obligatorio vacunarse contra el sarampión?