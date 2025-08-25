Más que futbol: el plan de FIFA para un Mundial 2026 con respeto y dignidad

Ciudad de México.- La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) presentó una estrategia inédita de derechos humanos para el Mundial 2026, a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.

🏆 The stage is set.



🌟 The FIFA World Cup 26™ Final Draw

🗓️ 5 December

🌎 Washington, D.C.

📍 The Kennedy Center#WeAre26 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AVBgG8vlSr — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 22, 2025

El objetivo de la FIFA es que cada comité local diseñe un plan para erradicar la discriminación, priorizar la protección laboral, evitar la trata de personas y ayudar a personas sin hogar.

Lee: Ni Las Vegas ni Nueva York: el sorteo del Mundial 2026 tiene una sede inesperada

Plan sobre el papel ¿y luego qué?

Organismos defensores celebran que por primera vez haya un marco tan amplio.

“Pero es solo un plan. No se ejecuta solo”, dijo Jennifer Li, directora del Centro de Innovación en Salud Comunitaria del Instituto O’Neill, en una entrevista para la agencia AP News.

De acuerdo con AP, varios comités sede en Estados Unidos no cumplieron el plazo de marzo para entregar un borrador.

Por su parte, la FIFA aseguró que todos avanzan y esperan tener los planes finales listos antes del 29 de agosto.

Escenario político y social tenso en la Unión Americana

El ambiente en Estados Unidos suma presión: las políticas migratorias de Donald Trump, el despliegue de tropas en ciudades como Los Ángeles y restricciones que afectan a viajeros y trabajadores, generan desconfianza.

Human Rights Watch y la Sport & Rights Alliance hicieron un llamado urgente a la FIFA para exigir que se respeten los derechos de todos, desde aficionados hasta trabajadores, de acuerdo con información publicada por The Washington Post.

¿Se aprende del pasado?

En el Mundial de Qatar 2022, surgieron denuncias de explotación laboral y condiciones extremas para los trabajadores migrantes y eso marcó un precedente y elevó la exigencia sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además, el sindicato de la BWI, que afilia a más de 12 millones de trabajadores del ramo de la construcción, denunció que la FIFA impidió una inspección laboral en el estadio Azteca, que mantiene las obras de remodelación para albergar la justa mundialista, además de ser sede del partido inaugural.

El reto es evidente: ahora toca ver si en cada sede y obra los discursos se cumplen en los hechos.

Buenas intenciones y vigilancia ciudadana

La FIFA puso la dignidad humana entre sus prioridades, pero para convertir ese compromiso en algo tangible necesitará transparencia, seguimiento y presión desde la sociedad civil.

El futbol despierta pasiones, pero también responsabilidades. Si la FIFA cumple lo que promete, el 2026 podría marcar un antes y un después en derechos humanos.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH