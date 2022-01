Mauricio Sulaimán, embajador de Special Olympics México

Miami.— Concacaf ha confirmado que la edición 2022 de la Liga de Campeones Concacaf, comenzará con los partidos de ida de los octavos de final, que involucrarán a los 16 clubes participantes, entre el 15 y 17 de febrero. Los juegos de vuelta se jugarán del 22 al 24 de febrero.

A los octavos de final le seguirán los partidos de cuartos de final de ida y vuelta en marzo, las semifinales y la final de ida en abril y la final de vuelta la primera semana de mayo.

El ganador de esta competencia de clubes será coronado campeón regional de clubes y representará a la Confederación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2022.

El actual campeón es el CF Monterrey, quien derrotó 1-0 al Club América en la Final del 2021. Rayados representará a la región en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Abu Dhabi en febrero.

Octavos de Final – Partidos de Ida



Martes, 15 de febrero de 2022

Cavaly AS (HAI) vs New England Revolution (USA) – Gillette Stadium, Foxborough, MA, USA

Santos de Guápiles (CRC) vs New York City FC (USA) – Estadio Nacional, San Jose, CRC

Santos Laguna (MEX) vs CF Montreal (CAN) – Estadio Corona, Torreón, MEX

Miércoles, 16 de febrero de 2022

CD Guastatoya (GUA) vs Club León (MEX) – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala

Forge FC (CAN) vs Cruz Azul (MEX) – Tim Hortons Field, Hamilton, ON, CAN

Deportivo Saprissa (CRC) vs Pumas UNAM (MEX) – Estadio Ricardo Saprissa Aymá, San Jose, CRC

Jueves, 17 de febrero de 2022

Comunicaciones FC (GUA) vs Colorado Rapids (USA) – Estadio Doroteo Guamuch Flores, GUA.

FC Motagua (HON) vs Seattle Sounders FC (USA) – Estadio Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa, HON

Octavos de Final – Partidos de Vuelta

Martes, 22 de febrero de 2022

New England Revolution (USA) vs Cavaly AS (HAI) – Gillette Stadium, Foxborough, MA, USA

CF Montreal (CAN) vs Santos Laguna (MEX) – Olympic Stadium, Montreal, QC, CAN

León (MEX) vs CD Guastatoya (GUA) – Estadio León, León, MEX

Miércoles, 23 de febrero de 2022

New York City FC (USA) vs Santos de Guápiles (CRC) – Banc of California Stadium, Los Ángeles.

Colorado Rapids (USA) vs Comunicaciones FC (GUA) – Dick’s Sporting Goods Park, USA.

Pumas UNAM (MEX) vs Deportivo Saprissa (CRC) – Estadio Olímpico Universitario.

Jueves, 24 de febrero de 2022

Cruz Azul (MEX) vs Forge FC (CAN) – Estadio Azteca, CDMX.

Seattle Sounders FC (USA) vs FC Motagua (HON) – Lumen Field, Seattle.

