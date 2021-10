Mazatlán frena al Atlas en el estadio Kraken

Ciudad de México.– El técnico de Tigres, Miguel Herrera, rechazó que sea especial enfrentar a Cruz Azul este fin de semana en el Estadio Azteca.

Herrera indicó que se trata solo de un partido importante y el objetivo es sumar tres puntos para acercarse a los punteros de la tabla general.

“Sinceramente (no significa) nada, es un partido contra un equipo importante, entonces, no significa nada esta semana. A lo mejor la próxima sí será diferente, esta no, vamos con una idea clara”, indicó el “Piojo” Herrera.

“Son partidos importantes, tenemos que mantener ese orden, ese bien que hacer que hemos hecho en la cancha en la parte defensiva”.

“Esperemos lleguen los goles con la recuperación de nuestros delanteros, vamos a una sede difícil, pero con la idea de sacar resultados”, apuntó.

Herrera señaló que Leo Fernández saltará de titular, mientras que Nicolás “Diente” López podría ingresar de cambio ya que no está al cien por ciento.

Leo Fernández ya le llenó el ojo al Piojo



“Leo no estaba en mis planes, iba a darle las facilidades para que saliera, pero me ha gustado bastante, tan así que mañana inicia”.



