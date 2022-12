Medallistas mundiales de taekwondo viajaron al Grand Prix en Arabia Saudita

Doha.— Así quedaron definidos los cuartos de final del Mundial de Qatar. Portugal hizo una demostración de pegada ante Suiza y se convirtió en el último invitado a la fase de los ocho mejores de Qatar.

Todo definido para la ronda de ocho mejores en el Mundial de Qatar.



➤ Países Bajos vs Argentina. ➤ Inglaterra vs Francia. ➤ Croacia vs Brasil. ➤ Marruecos vs Portugal.

Los partidos serán viernes 9 y sábado 10 de diciembre a las 9:00 y 13:00 horas

Viernes

Croacia – Brasil 9:00 hrs. Países Bajos – Argentina 13 hrs.

Sábado

Marruecos – Portugal 9.00 hrs. Inglaterra – Francia 13:00 hrs.

