Memes no perdonan a la selección mexicana tras derrota en Copa Oro

Ciudad de México.- Una pesadilla vivió Aremi Fuentes antes de conquistar la medalla de bronce durante los Juegos Olímpicos de Tokio.

Problemas con el presidente de la Federación Mexicana de Halterofilia, estuvieron a punto de impedirle llegar a la justa olímpica que se disputa en Japón.

De hecho, no pudo participar en el Campeonato Panamericano del deporte por diferencias con el federativo, y que le hizo más complicado su camino a Tokio.

🏋️‍♀️"Han sido 11 años de trabajo muy intenso, fueron cardiacos los últimos momentos, pero pude obtener la medalla"



La halterista mexicana @ZavalaAremi explica todo el trabajo que le costó cumplir su sueño de subir al podio en #Tokyo2020

“Yo me enteré que no había sido convocada para el Panamericano de la especialidad -que te da puntos para Tokio-. Hubo un control, yo gané mi categoría y dos categorías por arriba de la mía, gané con solo 80% nada más y se me hace muy injusto que no me hayan convocado”, explicó Aremi.

Sin embargo, Rosalio Antonio Alvarado del Ángel, presidente de la federación, no le permitió ir al argumentar que estaba pasada de peso.

“Su respuesta fue que porque me miraba gorda. Y no se me hace bien que él se exprese así de una atleta que dio el peso de la categoría como un mes antes y que siempre trato de tener el peso adecuado y no se me hace justo”.

“En estos dos últimos años me he mantenido en el top 5 de mi categoría, es algo histórico para el levantamiento de pesas”.

“El año pasado fui campeona centroamericana y rompí récord y el año pasado quedé campeona continental”, denunció Aremi cuando se le impidió ir al Panamericano.

¡Gané una medalla para mi país! 🇲🇽

Meses después, Aremi le dio a México la cuarta medalla en halterofilia desde que Soraya Jiménez se convirtió en la primera en Sydney 2000.

El twitter de Aremi Fuentes