Memo Ochoa olvida errores con el Tri; piensa solo en la Liguilla

Ciudad de México.- María del Rosario Espinoza será una de las deportistas que recibirá el Premio Nacional del Deporte de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el desfile militar del 20 de noviembre.

A la taekwondoín se le entregará el reconocimiento por trayectoria deportiva que incluye tres medallas olímpicas: una de oro, una de plata y otra de bronce.

Espinoza se mostró motivada por recibir el galardón: “significa mucho para mí, es un reconocimiento por parte de México al trabajo que he realizado”, dijo la deportista.

Indicó que, si bien es cierto ya había recibido en dos ocasiones el Premio, en las anteriores fue por lo logrado en un año, ahora es por todo lo que ha hecho en su carrera.

“Por eso es especial este reconocimiento porque no es fácil mantenerse tanto tiempo vigente e ir a diferentes Juegos Olímpicos”.

Lee: María Del Rosario Espinoza demostró categoría

“No es nada fácil tener constancia y eso lo podemos ver porque no muchos deportistas van a varios Juegos Olímpicos porque es doloroso y cansado”.

“Afortunadamente yo lo pude hacer porque, desde que inicié, siempre tuve claro el objetivo de lo que quería”.

Después de que no pudo participar en unos cuartos Juegos Olímpicos porque perdió la eliminatoria con Briseida Acosta, la deportista no piensa en el retiro aunque aceptó que el hecho de que solo falten tres años para París 2024 le podría llegar a afectar.

“Voy paso a paso, este ciclo olímpico me la llevaré muy ligera, y me prepararé aunque físicamente no estoy bien”.

“El ciclo olímpico iré paso a paso, sin apresurarme, sin comprometerme yo misma con eventos, con circunstancias”, sentenció.

Los otros galardonados

Además de María del Rosario Espinoza, López Obrador entregará el Premio Nacional del Deporte a:



Deporte no profesional



Aremi Fuentes Zavala halterofilia

Deporte profesional:

Julio César Urías Acosta béisbol

Deporte paralímpico

Mónica Olivia Rodríguez Para atletismo

Entrenadores



Jannet Alegría Peña, taekwondo paralímpico

José Manuel Zayas, halterofilia

Juez-árbitro

Mayte Ivonne Chávez García, futbol profesional

Trayectoria Destacada

María del Rosario Espinoza Espinoza, taekwondo

Carlos Armando Girón Gutiérrez, clavados

El Premio Nacional de Deportes consiste en un diploma firmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; medalla de primera clase de oro ley de 0.900, que se complementará con roseta y un monto económico de 796 mil 05 pesos.