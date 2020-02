Mena en duda para enfrentar a Rayados

Guadalajara.- Chivas ha fallado en cumplir con lo que sus aficionados esperan, aceptó el técnico Luis Fernando Tena, quien señaló que necesitan ser más regulares en los partidos y así lograr mejores resultados.

“Se hicieron muchas expectativas es verdad, es inevitable, debemos estar preparados para responder a lo que la afición espera, no creo que estemos tan mal, nos ha faltado consistencia, nos ha faltado pero todo es un proceso y el equipo irá mejorando”, aseguró.

Afirmó que él es el único responsable de que no hayan cumplido las expectativas, “si un equipo no tiene buen funcionamiento es responsabilidad del técnico, a los jugadores no se les puede decir nada de su esfuerzo y lucha; si no funciona, es responsabilidad mía”.

“Debemos mejorar eso pero la calidad da para eso, aun sin funcionar bien no hemos perdido y somos sextos, eso me da para ser optimista respecto del futuro del equipo”, apuntó.

Aseveró que entiende las críticas que recibe y que lo tachan de ser defensivo, algo que reconoció se ha dado en algunos duelos, como el del pasado viernes ante Atlético San Luis,

“Nunca ha sido mi idea, pero hay partidos que se dan así, de San Luis no podemos decir nada, porque es verdad que no salimos con claridad, pero sí, el partido se desarrolló en nuestro campo, no era la intención”, estableció.

Por otra parte, el “Flaco” se refirió al volante Marco Fabián de la Mora, quien acaba de fichar con el Al-Sadd de Qatar, que tuvo la posibilidad de regresar a Chivas luego de la baja de Víctor Guzmán, quien dio positivo en un control antidopaje que se le realizó el semestre anterior, cuando jugaba con Pachuca.

“Cuando pasó lo de Víctor Guzmán lo analizamos, pero pensamos que el plantel estaba bien así, estaba fuerte y no necesitábamos más jugadores, no le hablamos; sí lo analizamos cuando pasó lo de Víctor, pero decidimos quedarnos como estamos”, admitió.

El cuadro tapatío continuará con sus trabajos de preparación de cara al duelo ante Tigres de la UANL, que se disputará el sábado a las 19:00 horas en el estadio Universitario, dentro de la fecha cinco del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Los delanteros José Juan Macías y Alexis Vega, así como el mediocampista Fernando Beltrán siguen en duda para este duelo, debido a problemas físicos.