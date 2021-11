Messi acepta que el PSG parte como favorito para la Champions

Ciudad de México.- El delantero del París Saint-Germain (PSG), Lionel Messi, aceptó que el equipo parisino parte como favorito para obtener la Champions League.

En entrevista para el diario Marca, el futbolista argentino indicó que el PSG cuenta con un plantel que tiene jugadores importantes que pueden marcar diferencia.

“Todo el mundo dice que somos los grandes favoritos y no voy a negar que somos uno de los candidatos por nombre. Sin embargo, nos hacen falta cosas para ser un equipo fuerte de verdad”, afirmó Messi.

“Tenemos que acabar de consolidarnos como equipo y tenemos la ventaja de contar con grandísimos jugadores para conseguirlo (…) Somos uno de los favoritos, pero no los únicos”.

Messi indicó que el Atlético de Madrid y el Real Madrid también tienen la posibilidad de conseguir “La orejona”.

Y sobre Barcelona dijo: “atraviesa una etapa de reconstrucción con un equipo en el que hay muchos jugadores jóvenes”.

Manifestó que, con la contratación de Xavi Hernández, se espera que el equipo muestre otro rostro.

“Hoy por hoy creo que hay mejores equipos que el Barcelona, pero, aunque ahora den esa impresión, eso no quiere decir que más tarde no puedan llegar a pelear porque hay que tener en cuenta la llegada de Xavi, las ilusiones renovadas y el poder recuperar a algunos jugadores que ahora no tienen”, aseguró Messi.

Messi dio por cerrado el capítulo sobre su salida del Barsa “Ya está, me fui de allí y ha pasado el tiempo”.

“Lo que me dijeron es que no me podían renovar y que no me podía quedar. No hay que buscar más culpables ni ver qué pasó. Me quedo con lo que me dijeron y ya está”.

