México inicia la defensa del título contra República Dominicana

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El griego Stefanos Tsitsipas (No.5) sigue demostrando que está a un gran nivel de tenis en esta XXVIII edición del Abierto Mexicano de Tenis AMT.



Te puede interesar https://siete24.mx/deportes/



El griego necesitó tan solo de 57 minutos para derrotar 6-3 y 6-2 al estadounidense John Isner, asegurando su boleto a cuartos de final donde enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime (No. 18).

A diferencia de los cuatro anteriores enfrentamientos entre el heleno y el estadounidense, esta vez no hubo tie break. Antes de su partido en el AMT en Acapulco habían jugado 9 sets, de los cuales 7 tuvieron que decidirse por la muerte súbita.

Felix Auger-Alissime (No. 18), primero en la clasificación de la Next Gen en el AMT, derrotó en una hora con treinta y siete minutos al estadounidense Sebastian Korda (No. 92), quien ocupa la cuarta posición entre los mejores jóvenes de la ATP.

La experiencia fue un factor en este encuentro, el tenista candiense con más partidos en el circuito ATP se adelantó 3-0 en el primer set con menos de 15 minutos de partido, esa ventaja fue suficiente para cerrarlo en 51 minutos con un marcador de 6-3.

En la segunda manga, el único wild card aún con vida en el AMT, parecía haber encontrado su ritmo en el cuarto juego, llegando a quebrar el servicio del canadiense pero eso no desanimó a Auger-Aliassime quien con su servicio,desesperó a su rival para terminar llevándose el encuentro por 6-3 y 6-4.

Su rival en cuartos de final será el cabeza de serie del torneo, Stefanos Tsitsipas, con quien espera un gran duelo.

Por su parte, Alexander Zverev (No. 7) venció al serbio Laslo Djere (No. 57), alcanzando los cuartos de final del Abierto Mexicano por tercera vez. Tras un inicio algo dubitativo donde llegó a ir 3-1 por debajo del marcador, logró reponerse para ganar 5 de los últimos 6 juegos del primer set, llevándoselo por 6-4.

El segundo set comenzó igualado hasta el séptimo juego, donde el número 7 de la ATP quebró el servicio del serbio, ventaja que no soltó para acceder a la siguiente ronda donde enfrentará al noruego Casper Ruud (No. 25), quien derrotó 4-6,6-3 y 7-6 (3) al neerlandés Tallon Griekspoor (No. 154).

El alemán Dominik Koepfer (No.71) derrotó 6-4 y 6-2 al candiense Milos Raonic (No. 15), aprovechando los momentos de desesperación de su rival. El alemán enfrentará por un pase a la semifinal en el AMT al británico Cameron Norrie (No. 63) quien derrotó 6-4 y 6-3 al italiano Fabio Fognini (No. 17).

El partido más emocionante de la jornada fue el que enfrentó a Frances Tiafoe (No.64) y Lorenzo Musetti (No. 120). Tras llegar empatados al tercer set, el italiano procedente de la ronda de clasificación logró remontar un 3-0 para llevar el partido al tie break donde desquició a su rival ganado en 2 horas y 43 minutos por 2-6,6-3 y 7-6 (1).

Grigor Dimitrov (No. 17) será el rival de Musetti para buscar su pase a semifinales. El campeón, del Abierto Mexicano 2014 derrotó, en menos de noventa minutos 6-4 y 6-2 al serbio Miomir Kecmanovic (No. 38).

Santiago avanza en dobles

El mexicano Santiago González acompañado del brasileño Marcelo Demoliner, debutaron frente a la pareja formada por el alemán Dominik Koepfer y el neozelandés Artem Sitak, donde se llevaron la victoria por 7-5,4-6 ,1-0 (8). En cuartos de final, en el AMT enfrentarán a la dupla formada por Rajeev Ram de Estados Unidos y Joe Salisbury de Gran Bretaña. Estadounidense y británico vencieron 6-4,3-6,1-0(8) a Grigor Dimitrov y Tommy Pau.

Foto cortesía Abierto Mexicano de Tenis

Sigue nuestras redes sociales