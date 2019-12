México termina 2019 en sitio 11 del ranking de la FIFA

The finesse! Did @DeBruyneKev score our @BESIXOfficial #GoalOfTheYear against Scotland? 🎯



Vote now 👉



🇳🇱 https://t.co/NACN0Vgwq7

🇫🇷 https://t.co/u0SZLXlC9s pic.twitter.com/C6rGFdphTm