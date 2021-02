Mikel Arriola concluyó reuniones de trabajo con los 18 equipos

Ciudad de México,— Dos becarios RING TELMEX-TELCEL protagonizarán una verdadera batalla este sábado sobre el encorado. Miguel “Alacrán” Berchelt, defenderá por séptima ocasión su campeonato mundial Superpluma del CMB. Por su parte Óscar Valdez, el retador, ex campeón mundial Pluma de la OMB y dos veces olímpico, tienen en claro que la pelea que protagonizarán será una “guerra“.



Coinciden en afirmar que hicieron una gran preparación, que están muy motivados, se respetan mutuamente, pero contrastan en el veredicto y lo argumentan. Berchelt asegura que ganará por nocaut, por momento, experiencia y pegada. Valdez dice que ganará, porque el “Alacrán” no ha enfrentado a un peleador tan completo.

Berchelt (38-1-0, 34 ko’s) y Valdez (28-0-0, 22 ko’s) se enfrentarán este sábado 20, en la burbuja del MGM Grand de Las Vegas. Será una de las peleas más esperadas de los últimos años.

En conferencia de prensa, Valdez dijo sentirse emocionado, pues es la oportunidad que tiene de cumplir el sueño de proclamarme campeón del mundo del CMB.

“He entrenado muy duro física y mentalmente. Iré contra los pronósticos, hay gente que cree que Berchelt tendrá una pelea fácil, pero estoy listo para el reto y para cumplir mi sueño. Me he preparado de todas las formas y no para un solo estilo, tenemos plan A y plan B. Berchelt usa muy bien su distancia, pero también le gusta fajarse. Todo depende de qué estilo vaya a sacar Berchelt esa noche, pero lo que traiga, estamos preparados para eso”, aseguró Valdez.

El dos veces olímpico dijo no hacer caso de las opiniones que lo dan como víctima.

“Son sólo eso, opiniones. No ven cómo me he preparado, cómo me he levantado temprano cada mañana a correr y entrenar. Soy un boxeador disciplinado, doy mi 100% cada día en el gimnasio. Estoy muy positivo, muy optimista, me veo ganador, así ha sido desde amateur. Sé que Berchelt no será fácil, pero ningún boxeador es invencible”, sentenció el olímpico mexicano.

Valdez es claro en sus conceptos y en su preparación mental.

“Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para ganar, que es dar mi 100% y dar todo de mí. No saldré con la mentalidad de dar la pelea del año ni de lograr el nocaut del año, voy a salir a demostrar que soy el mejor. Por esos las peleas entre Barrera y Morales, entre Márquez y Vázquez han sido grandiosas, porque han salido a darlo todo, con la única intención de demostrar que son los mejores y de cumplir sus sueños, y es lo que pasará este sábado”, explicó.

El sonorense asegura que el sábado, dará el máximo nivel de su carrera.

“Me siento un boxeador más completo con Eddy Reynoso. Yo siento que Berchelt va a sacar lo mejor de mí, la gente no ha visto mi potencial máximo en el cuadrilátero y Berchelt lo va a conseguir. Yo he peleado con una costilla rota, con una mandíbula fracturada, me he levantado de la lona, pero mi mentalidad es aguantar el dolor y seguir adelante. He pasado por lo más difícil, y si pasé por eso puedo pasar por cualquier cosa. Berchelt sacará lo mejor de mí y verán a un Óscar Valdez más completo la noche del sábado”, concluyó.

Al preguntársele si será una guerra tal como las que Berchelt superó sobre Francisco Vargas y Takashi Miura, Valdez fue claro en asegurar que él, será una prueba mucho más complicada.

“Yo traigo al ring inteligencia, variedad, adaptación. Vargas y Miura eran frontales, de intercambios de golpes, yo puedo boxear, moverme, defenderme, igual si hay que fajarnos lo hacemos, pero yo soy un boxeador más completo de lo que ellos fueron, y Berchelt va a sacar la mejor versión de mí”, sentenció.

Valdez dijo que espera que el entrenador de Berchelt, Alfredo Caballero, resuelva sus problemas de visado y pueda estar en la esquina este sábado, aunque aclaró que “lo que se entrenó, ya se hizo en el gimnasio. Lo físico, lo táctico, lo técnico no debería de afectar, Berchelt seguramente hizo una gran preparación, y ojalá todo se arregle para que Caballero esté en su esquina”.

Berchelt con incertidumbre en su esquina

Por su parte, Berchelt dijo estar feliz y emocionado, muy motivado, concentrado y enfocado en hacer su trabajo bien.

“He luchado mucho por llegar a este punto, va a ser una gran pelea y listo para que se venga la guerra. He trabajado mucho, México se va a paralizar el sábado, es de las peleas más esperadas en el año. Mucha gente me ha manifestado su apoyo, la gente en redes sociales se ha volcado comentando esta pelea, muchos le van a Berchelt, muchos le van a Valdez, mi Instagram no había estado tan visitado como esta semana, sé que hay una gran expectativa y vamos a darlo todo.

“No les voy a quedar a deber, voy a dar lo mejor que tengo, voy a hacer una pelea inteligente, ya saben el poder de puños del Alacrán, vamos a soltar toda la ponzoña y que se dé el nocaut de este lado”, estableció.

Al hacerle ver que Valdez dijo que la pelea que ya estaba pactada para realizarse en noviembre del año pasado, Berchelt la canceló porque no estaba preparado. El campeón del mundo refirió de manera frontal.

“El sábado vamos a tener 36 minutos para expresarnos como nos tengamos que expresar, para bailar al son que nos toquen. Las peleas entre mexicanos han sido unas guerras y por eso son tan especiales y esperadas en Estados Unidos. El tiene su estrategia y yo tengo la mía, puedes mover un peón, puedes mover otra pieza. Los estilos hacen peleas, y los estilos de Óscar y el mío se prestan para que sea una guerra”, estableció.

El “Alacrán” se comprometió a ofrecer una gran pelea, y darlo todo para refrendar el título.

“Voy a hacer una pelea muy inteligente y muy completa, donde saldrán a relucir todos mis dotes como boxeador, mi inteligencia, mi pegada, mi boxeo. Voy a pelear con todo el corazón”, afirmó.

Berchelt dijo que tiene confianza en que Alfredo Caballero estará con él desde el pesaje, y desde luego el sábado en una guerra de poder. “Soy como un yate de primer nivel que necesita un capitán de lujo para que todo marche a la perfección, y Caballero es de los mejores entrenadores de México hoy por hoy”, sentenció el cancunense.



Foto cortesía Zanfer/ Twitter Alacrán Berchelt

