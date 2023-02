“Mis ídolos son ellos”, El ‘Dibu’ Martínez dedica premio a sus padres

Ciudad de México.— Inició la acción del atletismo en los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2023 en el Estadio Jesús Martínez “Palillo” en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca.

Cientos de atletas compitieron en pruebas de pista y campo, tales como salto de altura, salto con pértiga, salto de longitud, lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de martillo, así como carreras de velocidad y con obstáculos.

Leonardo García fue el ganador en 100 metros planos sub 20, Leonardo Vázquez fue segundo e Iván Cruz se ubicó en tercer lugar; Valeria Mejía ganó en salto de altura y salto triple femenil sub 20, mientras que Cinthia Galindo hizo lo propio en la categoría sub 23 de salto triple.

En los 10,000 metros planos sub 23 varonil, Brandon Arenas consiguió el primer puesto, el segundo fue para Orlando Arce y Uriel Romero completó el podio; César Salcedo, Juan Carlos Martínez y Juan Fernando Martínez fueron primero, segundo y tercero, respectivamente, en 2,000 metros planos sub 16.

Por su parte, Samantha Amador ganó en los 100 metros vallas, mientras que Frida Alejo ocupó el segundo puesto.

Los Juegos Nacionales CONADE se realizarán en el estado de Tabasco y esta justa deportiva contará con más de 40 disciplinas, tanto en competencias convencionales como paralímpicas.

Foto cortesía

