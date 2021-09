Místico dejó el CMLL porque no le llegaron al precio; ahora es Dralístico

Ciudad de México.- El luchador Dralístico, quien le dio vida por 10 años a la segunda versión de Místico, descartó que haya dejado por problemas el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

El gladiador indicó que no llegaron a un acuerdo económico y, por ello, decidió dejar el CMLL e integrarse a la familia de Los Ingobernables.

“Fueron muchas cosas los que pasaron en mi cabeza, de repente tuvimos una plática el Consejo Mundial y yo y no llegamos a un acuerdo”.

“Di las gracias como todo un profesional, me despedí de la Arena México con muchísimas lágrimas porque es una casa que me dio de comer”, dijo Dralístico.

El gladiador rechazó que le hayan quitado el personaje de Místico “no perdí el personaje, no me lo quitaron. Esta decisión viene de tiempo atrás. Yo quería nuevas metas y retos y hay reglas que cumplir”, apuntó.

“Llegué con el personaje de Dragón Lee en 2011, eso me dio a Místico, un personaje que amo y quiero, pero los ciclos deben cerrar. Hoy me llevó a ser Dralístico”.

“En el CMLL te limitan mucho para conquistar los sueños que quieres. Me salí por cumplir mis sueños. Con el CMLL estreché la mano y ellos no me cortaron las alas”.

Rechazó que haya tenido algún acercamiento con Místico, quien recuperó el personaje después de 10 años de que emigró a la WWE.

“Místico no tuvo un acercamiento, pero no pasa nada. Cada quien busca sus sueños. Me queda decirle que les vaya bien, tiene mucho talento y desearle éxito al CMLL”.

“Incluso quería un máscara vs máscara contra Cárstico, hoy Místico. Toca cumplir mis sueños sin límite y cuando estás en una empresa, limitan muchísimo”, finalizó.

