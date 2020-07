Molesto “Chicharito” por su actuación con el Galaxy

Ciudad de México.- Javier “Chicharito” Hernández se mostró molesto con la actuación que tuvo durante el choque que sostuvo el Galaxy de Los Ángeles ante Portland Timbers.

El ariete mexicano falló un penal, aunque consiguió una anotación que sirvió de poco porque el equipo perdió 2-1, en duelo correspondiente a la MLS.

“El gol no sirvió de nada, el equipo perdió y soy responsable. Como siempre he dicho cambiaría muchos goles que no sirvieron por victorias”, dijo el delantero.

“Sé la carga que es fallar un penalti, que eso se va al estado anímico de todo el equipo, yo soy responsable, pero es parte del futbol” .

“Tenemos que ser más fuertes que esa falla, levantarnos y pensar en la próxima jugada”.

El gol su primero en la liga de los Estados Unidos, no le quitó el sabor amargo de la derrota y la falla.

“Anoté pero no sirvió de nada, pero el gol como delantero te da mucha confianza”, sentenció.