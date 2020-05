Monarcas se llevó el triunfo en el segundo y definitivo

Ciudad de México,— Mediante un comunicado de prensa, la Directora de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, respondió a las críticas en su contra, puntualizando que por el momento no existe denuncia alguna.

La funcionaria aclaro que siempre se ha apegado a la legalidad, siguiendo los procedimientos correspondientes.

Comunicado de Prensa

Con relación a las notas periodísticas que a últimas fechas se han publicado respecto a los señalamientos de PRESUNTAS irregularidades y que incluso se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Quiero puntualizar que SIEMPRE ME HE APEGADO A LA LEGALIDAD Y HE INSTRUIDO DE IGUAL MANERA AL PERSONAL DE CONADE PARA QUE ASÍ MISMO SE CONDUZCA. Respecto a la contratación de servicios para esta entidad, se han seguido los procedimientos administrativos y normatividad correspondiente.

Si existe alguna denuncia, en su momento conoceré de ésta, pero quiero dejar en claro que al día de hoy no existe un citatorio.

ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA

DIRECTORA GENERAL DE LA CONADE

Con información de la CONADE

