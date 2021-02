Monterrey y Puebla igualan fuerzas en el Cuauhtémoc

Ciudad de México.- Los Pumas de la Universidad presentaron al panameño Gabriel Torres como refuerzo del equipo de cara al Guard1anes 2021 del futbol mexicano.

El futbolista, de 32 años de edad, ha jugado en 14 equipo y conseguido 129 goles en más de 361 partidos.

Torres será el sustituto de Carlos González, quien dejó al equipo para incorporarse con los Tigres del Universitario de Nuevo León.

González indicó que, si bien es cierto recaerá en él la responsabilidad del araque felino, todos tiene que colaborar para que lleguen los goles.

“No veo que los goles sean mi responsabilidad. Vengo a aportar a mi experiencia, lo que se ha logrado en estos años”.

“Vengo a hacer uno más, ojalá marque muchos goles, pero promete mucho más trabajo. Lo colectivo está por encima de lo individual”, dijo.

“He tenido la oportunidad de jugar contra México en eliminatorias, todos hablan de que la Liga es importante en nuestro continente, ojalá pueda estar al nivel”.

“Tendré que demostrar dentro de la cancha… Ayudar es más importante que ver una crítica”.

“En todos los equipos donde he ido he marcado, es la carta de presentación, ojalá aquí no sea diferente, pero repito, no me enfoco en marcar goles, sino que en el equipo gane. Los tres puntos están por encima de un gol mío”, sentenció el jugador de Pumas.

