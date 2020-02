Santos y Monterrey igualan fuerzas

Ciudad de México, — El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) esta de manteles largos. Mauricio Sulaimán, Presidente del organismo, se encuentra festejando seis años al frente del “verde y oro”, una gestión que se ha caracterizado por salvaguardar al boxeador.

En la actual administración se han conciliado los intereses de todas las partes involucradas en el pugilismo, de modo que el boxeo siga siendo un deporte ejemplar dentro y fuera del ring.

“Ha sido un periodo bastante satisfactorio, me siento muy contento. Tenemos un organismo muy unido, representación mundial, una plataforma que ha avanzado mucho en cuestiones específicas, en boxeo amateur tenemos un programa muy especial que ayuda a muchos países, el programa contra las drogas a sido muy exitoso y sobre todo tener a los mejores campeones y las mejores campeonas del mundo”, explicó.

“EL CMB sigue siendo un referente”: Sulaimán

Y en consecuencia “eso demuestra que el Consejo sigue siendo el número uno, un referente, que sigue siendo la casa del boxeador y eso me da mucha satisfacción”, añadio Sulaimán Saldivar.

Manteniendo los principios bajo los cuales se fundó el organismo más importante del boxeo, el titular del WBC agrego: “somos un organismo de bien, que trabaja por el boxeo y por el boxeador, se ha mantenido esa unidad, la manera en como la comunidad del boxeo me ha recibido a mí en lo personal ha sido increíblemente positiva, se entendió el objetivo de 38 años, que no había ninguna agenda oculta, que no había ningún interés personal y eso me ha ayudado mucho”.

Dentro de la presente gestión se estará implementando la reducción de rounds en las peleas de títulos regionales o internacionales :“al principio puede haber un poco de resistencia, cuando mi papá cambio de 15 a 12 (rounds) fue un escándalo, se les quitaron 3 minutos de anuncios a las televisoras, la realidad es que esta comprobado médicamente que mientras más fatiga hay por el combate hay mucho más riesgo a lesiones” puntualizo Sulaiman.

“Y lo que ha sucedido en los últimos años es que boxeadores que son prospectos se les lleva muy rápido, de cuatro rounds se les pasa a 6 u 8, luego a 10 y hasta 12 rounds, cuando no tienen la experiencia, cuando no tienen la madurez física, es como poner a una persona a correr un maratón cuando solo ha corrido 5 o 10 rounds”, concluyó. HL

