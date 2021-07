“Mordida, mordida”, Gignac muestra tradiciones mexicanas

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Uno de los deportes más exitosos de México en los Juegos Olímpicos, es el boxeo, que registra 13 medallas en su historia. En la edición de Tokio 2020 estará presente con tres púgiles: dos mujeres y un hombre, este último, de 26 años, 81 kilos y chihuahuense de nacimiento, se trata de Rogelio Romero Torres, quien debutará en la justa veraniega.

Con 1.91 metros de estatura, Romero Torres, es el tercer seleccionado de la disciplina en clasificar a Juegos Olímpicos, por detrás de las mexicanas Brianda Tamara Cruz y Esmeralda Falcón Reyes.

Las pugilistas nacionales han hecho historia al convertirse en las primeras boxeadoras nacionales que subirán a los encordados.

El púgil vera acción a partir del 24 de julio en la Arena Kokugikan. Se hizo del único boleto de la rama varonil, al ubicarse en el cuarto lugar del ranking panamericano y 13vo mundial.

“Me dio mucha emoción y entusiasmo. Al mismo tiempo me sentí con el compromiso de continuar entrenando duro y seguir fuerte con la preparación porque si no llegamos al 100 por ciento, no tendría caso. Estoy comprometido conmigo mismo para llegar en las mejores condiciones a Tokio 2020”, mencionó.