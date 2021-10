Muere el periodista deportivo Javier Sahagún

Ciudad de México.- El experiodista de Televisa Deportes, Javier Sahagún, perdió la vida este miércoles en el hospital Ángeles Interlomas.

Hasta el momento, se desconoce los motivos del deceso, sin embargo, trascendió que el comunicador tenía cáncer.

De hecho, en el 2020, Sahagún reveló que había vencido la enfermedad, aunque habría recaído hace algunas semanas.

“Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer. Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron”, posteó hace un año.

Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer.

Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron. pic.twitter.com/pgSeB964J0 — Javier Sahagún (@Javier_Sahagun) March 24, 2020

Familiares del experiodista de Televisa pidieron, a los usuarios de redes sociales, que ayudaran con donaciones de sangre antes de dar a conocer el deceso.

Se necesitan donadores de sangre de cualquier tipo a nombre de Javier Sahagún Campos en el Hospital Angeles de Interlomas.



Ojalá puedan acudir. @donaenvida me ayudan, por fa? pic.twitter.com/HxKnjZ3cko — Paco Villa (@Paco_Villa_) October 6, 2021

Compañero de trabajo de Javier Sahagún lamentaron el fallecimiento “Descansa en paz querido @Javier_Sahagun, fuiste un grande y así serás recordado” posteó Antonio de Valdés.

Descansa en paz querido @Javier_Sahagun , fuiste un grande y así serás recordado. pic.twitter.com/iBqKJZ9Yo3 — Antonio de Valdés (@adevaldes) October 27, 2021

“Es un día difícil, un día triste. Muchos años de aprenderle dentro y fuera de la televisión. Nadie como él para escribir…

“Descansa en paz sensei y amigo @Javier_Sahagun. Mis condolencias para toda su familia y amigos”, señaló Marco Cancino.

Es un día difícil, un día triste. Muchos años de aprenderle dentro y fuera de la televisión. Nadie como él para escribir…



Descansa en paz sensei y amigo @Javier_Sahagun



Mis condolencias para toda su familia y amigos. pic.twitter.com/SYgQsLEg9B — Marco Cancino (@MarcoCancino) October 27, 2021

“¡Vuela, tocayo! @Javier_Sahagun. Nos quedamos con la bohemia, la sonrisa, la amistad honesta y tu irrepetible sensibilidad periodística”, escribió Javier Alarcón.

¡Vuela, tocayo! @Javier_Sahagun Nos quedamos con la bohemia, la sonrisa, la amistad honesta y tu irrepetible sensibilidad periodística. 🙏🏻 — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) October 27, 2021

“Se nos fue un grande del periodismo y un gran Amigo Javier Sahagun ! Abrazo a sus seres queridos!!”, posteó Enrique Bermúdez.

Murió el gran cronista Javier Sahagún. Mi pésame a sus familiares y amigos. — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 27, 2021

Lee: Muere Esteban Hernández ‘Plata’, luchador, hermano de ‘Oro’