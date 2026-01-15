Mundial 2026: 21 selecciones entre los países con visas restringidas por Estados Unidos

Washington D.C.- A menos de cinco meses del Mundial 2026, la nueva política migratoria del gobierno de Donald Trump que suspende el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, puso atención internacional sobre la posibilidad de que aficionados de algunas selecciones no puedan completar trámites consulares en tiempo para viajar a partidos en territorio estadounidense.

El espectáculo más grande del mundo comienza en 150 días. ⚽️⏳#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/MaLgxAuWoq — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) January 12, 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que a partir del 21 de enero de 2026, dejará de aceptar y procesar visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países seleccionados bajo criterios vinculados a normas de elegibilidad migratoria.

La medida es indefinida hasta que autoridades federales consideren que pueden asegurar que los futuros inmigrantes no representen una carga pública.

¿Qué implica la suspensión y quiénes están involucrados?

La suspensión aplica únicamente a visas de inmigrante —aquellas solicitadas por personas que buscan residencia permanente en Estados Unidos— y no bloquea la emisión de visas no inmigrantes, como las de turismo (B-1/B-2), negocios, estudiantes o trabajo temporal.

Esto significa que aficionados que viajen para asistir a partidos o turistear pueden, en principio, completar sus trámites de ingreso como visitantes, aunque con filtros más estrictos en la evaluación de requisitos consulares.

“El procesamiento de visas de inmigrantes para estos países se pausará hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza del pueblo estadounidense”, detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

La lista de 75 países se distribuye por distintas regiones del mundo e incluye naciones de África, Asia, Medio Oriente, Europa y Latinoamérica. Entre ellas están Brasil, Colombia, Cuba, Egipto, Irán, Irak, Jamaica, Marruecos, Uruguay y Uzbekistán, entre otras.

Selecciones mundialistas afectadas por la suspensión de visas

De acuerdo con la lista oficial, 21 países que ya están clasificados al Mundial 2026 o que disputarán el repechaje en marzo forman parte de los 75 con suspensión de procesamiento de visas de inmigrante. Entre ellos destacan:

Brasil – Clasificado directo

Colombia – Clasificado directo

Egipto – Clasificado directo

Ghana – Clasificado directo

Haití – Repechaje

Irán – Clasificado directo

Irak – Repechaje

Jamaica – Repechaje

Kosovo – Repechaje

Macedonia del Norte – Repechaje

Marruecos – Clasificado directo

República Democrática del Congo – Repechaje

Senegal – Clasificado directo

Túnez – Clasificado directo

Uruguay – Clasificado directo

Cabo Verde – Clasificado directo

Bosnia y Herzegovina – Repechaje

Albania – Repechaje

Costa de Marfil – Clasificado directo

Uzbekistán – Repechaje

Argelia – Clasificado directo

Estos países forman parte de la relación publicada por el Departamento de Estado y recogida por diversos medios internacionales que han dado a conocer el listado completo de naciones afectadas.

Procedimiento consular: cómo afecta a los viajeros y requisitos

Aunque la política suspende únicamente visas de inmigrante, los solicitantes de visas no inmigrantes, como las que requieren los aficionados de futbol para turismo, podrían enfrentar filtros más exigentes en entrevistas y pruebas documentales.

De acuerdo con autoridades consulares, los solicitantes deberán comprobar, además de los requisitos habituales —como solvencia económica, lazos familiares y motivos del viaje— que su intención es regresar a su país de origen tras la visita y que cuentan con recursos suficientes para su estancia.

Este tipo de evaluación puede extender el tiempo de espera para citas y resolución.

Fuentes oficiales destacaron en redes que esta política “no afecta visas de turismo ni de negocios”, pero subrayaron que la paulatina implementación de nuevos criterios podría hacer que las solicitudes sean analizadas caso por caso con mayor detalle que en años anteriores.

¿México está en la lista de los 75 países?

México no está incluido en los 75 países cuyos tramites de visa de inmigrante serán suspendidos por el gobierno estadounidense.

Aficionados mexicanos que viajen como turistas para asistir a partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos podrán solicitar y, en general, obtener visas no inmigrantes para su viaje, sujeto a evaluación consular.

La situación podría evolucionar si las autoridades estadounidenses actualizan sus criterios o si se anuncian nuevas disposiciones antes de la fecha del Mundial.

Impulso al trámite con enfoque preventivo

Ante la cercanía del Mundial y la posibilidad de que el número de solicitudes de visas de turismo aumente, especialistas en migración recomiendan iniciar la tramitación con suficiente antelación, reunir documentación completa y programar entrevistas consulares lo antes posible para evitar contratiempos.

Con la Copa del Mundo 2026 programada para iniciar en junio próximo, miles de aficionados circularán entre México, Estados Unidos y Canadá.

La situación de las visas y los cambios recientes subrayan la importancia de anticipar pasos administrativos que permitan a los seguidores de cada selección cumplir con los requisitos migratorios vigentes.

