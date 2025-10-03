Mundial 2026: el futuro de Irán en suspenso tras veto de Estados Unidos

La tensión política alcanzó de lleno al futbol internacional, pues la delegación de Irán no podrá asistir al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado para el 5 de diciembre en Washington DC, debido a un veto impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

La medida generó dudas sobre el futuro de la selección iraní, ya clasificada al torneo que organizarán en conjunto Estados Unidos, Canadá y México.

Irán busca apoyo en la FIFA

El portavoz de la Federación Iraní de Futbol (FFI), Amir-Mehdi Alawi, denunció este jueves que “las autoridades estadounidenses han negado la entrada a nuestra delegación para el sorteo”, informó el diario Shargh.

El veto incluye al presidente de la FFI, Mehdi Taj, al entrenador Amir Ghalenoei y a otros siete directivos.

Ante este escenario, la FFI solicitó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, revertir la decisión en un plazo de dos semanas.

“Esperamos que la prohibición sea levantada para que nuestra representación esté presente en un evento clave del Mundial”, insistió Alawi.

La Selección iraní, en el centro de la polémica

Expertos deportivos consultados por la agencia de noticias Reuters señalaron que la medida no debería afectar directamente la participación de la selección ni de su cuerpo técnico.

Sin embargo, sí impactaría a dirigentes, periodistas y sobre todo a los aficionados, muchos de ellos familiares de los casi dos millones de iraníes que residen en Estados Unidos.

La situación revive un largo historial de tensiones entre ambos países, sin relaciones diplomáticas desde hace más de 45 años.

La FFI considera que los partidos de Irán se disputen en Canadá o México, naciones coanfitrionas del Mundial, donde la logística sería más sencilla y los seguidores iraníes podrían acompañar a su selección.

El recuerdo de un partido con mensaje de paz

La posible ausencia de Irán en suelo estadounidense reaviva la memoria de dos enfrentamientos históricos en la Copa del Mundo.

En Francia 98, Irán venció 2-1 a Estados Unidos en un duelo considerado como “el partido de la paz”. Previo al silbatazo inicial, los jugadores de ambos equipos intercambiaron flores como un gesto de respeto y dignidad humana.

En Qatar 2022, los estadounidenses tomaron revancha con un triunfo por 1-0 en un encuentro con fuerte carga mediática.

“El futbol une a las naciones, incluso cuando la política las divide”, recordó la BBC Sport el 29 de noviembre de 2022, tras el resultado.

Valores en juego dentro y fuera de la cancha

La decisión de Washington no solo afecta a una federación deportiva, también a familias divididas por la política migratoria.

Durante décadas, los vínculos familiares de iraníes en Estados Unidos se mantuvieron pese a los trámites complicados de visado. Ahora, incluso esas reuniones están bloqueadas.

La FIFA tendrá en sus manos una decisión clave: garantizar que la dignidad y el respeto permanezcan como principios fundamentales en un torneo que se presenta como una celebración global de la vida y de la familia.

