Mundial 2026: los testimonios detrás del récord histórico de los 65 mil voluntarios

Ciudad de México.– El Mundial 2026 tendrá un récord histórico de 65 mil voluntarios y, detrás de esa cifra, hay una historia humana que empieza mucho antes del primer silbatazo.
Son personas que decidieron regalar su tiempo para acompañar a millones de visitantes en los tres países sede, con un mensaje común: fraternidad, respeto y servicio.
La FIFA confirmó que esta será la red de voluntariado más grande en la historia de los torneos. México, Estados Unidos y Canadá reunirán perfiles diversos que trabajarán durante semanas para que la experiencia sea clara, segura y humana para quienes viajen al Mundial.
Un récord que une a tres países
De acuerdo con datos difundidos por la FIFA en su portal oficial, el programa recibió más de un millón de solicitudes, lo que lo convierte en el más solicitado desde que existe el voluntariado mundialista.
La organización prevé integrar 65 mil personas en 23 áreas, desde transporte hasta apoyo en zonas de aficionados.
La distribución estimada contempla alrededor de 20 mil voluntarios en México, 38 mil en Estados Unidos y 7 mil en Canadá, según cifras compartidas en comunicados de las sedes.
En el anuncio global del programa, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recalcó la importancia del factor humano.
“Los voluntarios son el corazón, el alma y la alegría de los torneos”, declaró Infantino, a través de FIFA.com/es.
Testimonios que hablan de comunidad y servicio
Quienes ya han vivido un Mundial desde dentro saben que ser voluntario no es una actividad secundaria. Es una experiencia que marca y que refleja la convivencia entre personas de todo el mundo.
Estos son algunos testimonios de voluntarios compartidos por la FIFA a través de su portal oficial y que han tenido participación en alguna justa mundialista o algún otro evento organizado por el máximo organismo.
Anastasiya Govorkova, rusa, de Nizhni Nóvgorod:
“Una Copa Mundial de futbol en mi propio país significa mucho para mí porque no solo puedo probarme a mí misma, también puedo trabajar para mi amada ciudad, desvelar un aspecto nuevo de ella y mostrar nuestra hospitalidad en su totalidad”.
Andrey Hernández, de Costa Rica:
“Ser voluntario ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. En la Copa Mundial de la FIFA 2018 espero volver a ver a mis amigos rusos y conocer gente nueva”.
David, de Inglaterra, voluntario en el estadio Luzhnikí:
“En la universidad estudié algunas cosas relacionadas con los medios de comunicación, pero quería saber de primera mano cómo funciona todo en un torneo de este calibre”.
Otro caso difundido por FIFA.com/es el 15 de diciembre de 2022 recogió la experiencia de una voluntaria latinoamericana en Qatar.
“Ser voluntaria me hizo sentir parte de algo grande, donde todos nos ayudábamos sin importar de dónde veníamos”, dijo María Fernanda Rodríguez, originaria de Argentina.
Estos testimonios, aunque de ediciones distintas, reflejan el mismo espíritu que se busca para 2026: cercanía, hospitalidad y respeto entre personas de distintas culturas.
Un programa pensado para visitantes y comunidades
El trabajo de los voluntarios no se limitará a los estadios. Según la guía operativa publicada por la FIFA, las funciones incluyen apoyo en aeropuertos, orientación en zonas turísticas, asistencia en centros de acreditación, guía en fan zones, apoyo en medios y acompañamiento en accesos y servicios especiales.
En México, las ciudades sede, CDMX, Guadalajara y Monterrey, preparan capacitaciones específicas para movilidad, seguridad, accesibilidad y atención al visitante.
Estados Unidos y Canadá harán lo propio con equipos locales integrados por personal de ciudades y comités organizadores.
Hospitalidad, respeto y trabajo conjunto: lo que se busca en 2026
Para el Mundial 2026, la FIFA reiteró que la meta no es solo operar un torneo sin contratiempos, sino mostrar un modelo de colaboración humana. La participación de miles de voluntarios será clave para orientar a visitantes de decenas de lenguas y facilitar la convivencia en los días de mayor afluencia.
El voluntariado será una pieza estratégica para garantizar una experiencia cercana en un torneo que movilizará a millones de aficionados en Norteamérica.
Los 65 mil voluntarios seleccionados recibirán uniforme, entrenamiento presencial y acceso a plataformas de coordinación para su integración.
Deportes
Mundial 2026: tradiciones que conectan a México con Corea del Sur y Sudáfrica
Ciudad de México.- El Mundial 2026 pondrá a México frente a Sudáfrica y Corea del Sur, dos países con formas de convivencia y celebraciones familiares que llaman la atención por su fuerza y por lo que representan para su gente.
También hay tradiciones sudafricanas y coreanas que llegan a compartir similitudes con la cultura mexicana.
Sudáfrica y el Braai como punto de reunión
En Sudáfrica, el Braai es una costumbre que se lleva a cabo sobre todo en fines de semana y días festivos. Se trata de una convivencia alrededor del asador donde familiares y amigos comparten carne, guisos o verduras a la parrilla.
“El Braai es una actividad que reúne a personas de todas las edades y orígenes”, precisó el Servicio de Turismo de Sudáfrica, a través de una publicación en sus redes sociales.
El Braai también forma parte del Día del Patrimonio, celebrado cada 24 de septiembre, una fecha en la que comunidades enteras organizan convivencias al aire libre.
“El Braai sigue siendo un símbolo de convivencia diaria en muchas comunidades sudafricanas”, de acuerdo con un artículo publicado en Food24.
Para el público mexicano, este tipo de reunión resulta cercana. Las comidas familiares, los asados de fin de semana y las convivencias espontáneas son parte del día a día en muchas regiones de México, lo que permite encontrar puntos de identificación con Sudáfrica.
Corea del Sur y el valor familiar de Chuseok
Corea del Sur vive una tradición llamada Chuseok, un festival dedicado a la cosecha y a la reunión familiar.
“Durante Chuseok, las familias coreanas se reúnen para compartir alimentos y realizar ofrendas de gratitud a sus antepasados, una práctica que da sentido a esta celebración”, mencionó la Organización de Turismo de Corea.
Durante Chuseok, las familias preparan alimentos tradicionales como el songpyeon, un pastel de arroz cocido al vapor que suele elaborarse en casa entre varios integrantes de la familia.
También es común ver el uso del Hanbok, la vestimenta tradicional que se reserva para ocasiones especiales. Estas acciones mantienen un vínculo directo con la identidad cultural del país.
“Las familias participan en ceremonias dedicadas a quienes formaron la base del hogar actual”, publicó el diario Korea Herald, en referencia a las visitas que se realizan a tumbas familiares para presentar ofrendas.
Esto muestra la importancia del respeto a la historia familiar dentro de la cultura coreana.
Deportes
La historia de Pol Deportes: tiene 15 años y narró la final de Libertadores desde un cerro
Lima.- A Cliver Huamán, de 15 años, lo dejaron fuera del Estadio Monumental en Perú, pero no del partido. Viajó 18 horas desde Andahuaylas con su traje, su micrófono y su tripié para narrar la Final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras.
Cuando le negaron el acceso, subió a un cerro y transmitió desde ahí. Su narración se volvió viral y lo impulsó a las primeras oportunidades de su vida.
Su transmisión en TikTok reunió a miles de espectadores y generó una ola de reacciones dentro y fuera de Perú.
La narración que lo posicionó en redes
Pol intentó ingresar a la zona de prensa sin acreditación y recibió negativas una tras otra. Subió al Cerro Puruchuco, colocó su bandera con el nombre de su canal y comenzó a narrar el partido.
“Viajó 18 horas desde Andahuaylas a Lima para relatar la final de la Copa Libertadores. Lo hizo desde una colina. Maravillosa historia”, publicó el periodista Luis Omar Tapia en sus redes sociales y el comentario se viralizó.
La transmisión de Pol llegó a miles de usuarios y su nombre comenzó a circular en medios deportivos.
Invitaciones y primeras puertas abiertas
Al día siguiente, Pol recibió una invitación para asistir al partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal.
Durante la cobertura, el ex futbolista y entrenador peruano Julio César Uribe le entregó una camiseta de Sporting Cristal y el canal oficial del futbol peruano lo dejó narrar los primeros minutos del segundo tiempo desde la cabina.
“Pol Deportes va a narrar una parte del encuentro entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal para definir a Perú 4 en la Libertadores 2026. El mundo lo pidió y se le cumplió”, compartió el comentarista Gian Franco Zelaya en su cuenta oficial de “X”.
El mensaje de Zelaya reforzó el impulso que Pol Deportes ya tenía en redes. Al final del encuentro, el jugador peruano Paolo Guerrero también le regaló una camiseta.
Los inicios de un narrador autodidacta
Cliver nació en Huampica, Andahuaylas. Desde niño acompañaba a su padre a radios locales y en varias entrevistas durante 2024 contó que trabajó con su familia en la parcela.
“Desde los seis años ayudé en la parcela. Me gusta apoyar a mis papás”, comentó el joven periodista durante una entrevista con ATV en agosto de 2024.
Cliver relató que desde los tres años imitaba a narradores. Con el tiempo abrió su canal Pol Deportes y comenzó a narrar partidos locales.
Su contenido le dio alcance. TV Perú lo entrevistó y mostró su habilidad para narrar en quechua y su interés por formarse como periodista deportivo.
La viralidad que cambió su camino
El video de la transmisión desde el cerro acumuló miles de reacciones en pocas horas. Figuras públicas se sumaron a los mensajes de apoyo, entre ellos el productor argentino Bizarra que lo calificó de “Grande” en su cuenta de TikTok.
Desde entonces, los videos de Pol Deportes superan miles de reproducciones, mantiene actividad constante en redes y continúa con sus estudios.
“Quiero narrar un partido de la selección de mi país”, expresó el “niño” comentarista de Perú en su más reciente narración.
Ahora Cliver Huamán recibe cada día más impulso de su comunidad y del gremio de periodistas deportivos.
Deportes
El futuro inmediato de Chicharito: la figura que marcó a una generación
Guadalajara.- Javier “Chicharito” Hernández concluyó su segunda etapa con Chivas con una imagen que recorrió el país: el penal volado ante Cruz Azul que dejó al Guadalajara fuera de las semifinales del Apertura 2025.
A diez meses de su esperado regreso, el ídolo de la cantera sale del club y analiza nuevos destinos, según fuentes cercanas al futbolista.
Del niño con valores firmes al referente internacional
Hernández creció bajo la guía de sus padres y de su abuelo Tomás Balcázar, quien jugó un papel decisivo en su formación y desde pequeño se le inculcaron disciplina, rectitud y responsabilidad.
Con esos valores debutó con el Rebaño en 2006 y en pocos años dio el salto al Manchester United, donde inició una carrera europea con pasos por Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.
Aquel joven reservado, que destacaba por su humildad, se consolidó como uno de los delanteros mexicanos más efectivos del extranjero. Sin embargo, la muerte de Balcázar en 2020 marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional. Su entorno cambió, también su lenguaje público y su forma de relacionarse con los demás.
Un cambio de personalidad que coincidió con su declive
Tras el fallecimiento de su abuelo, Diego Dreyfus se convirtió en su guía emocional y coach de vida. La presencia de Dreyfus influyó en la transformación del jugador, quien atravesó conflictos públicos y problemas familiares, incluida su separación de Sarah Kohan, madre de sus hijos.
En la cancha, las lesiones y la irregularidad redujeron su impacto. Su segunda etapa con Chivas incluyó 40 partidos y cuatro goles entre Liga MX y Concacaf Champions Cup.
Las polémicas por su comportamiento en redes sociales y la reacción del club ante estos episodios acentuaron su desgaste.
El penal que marcó su salida y el gesto que dio la vuelta al país
El pasado domingo, en el Estadio Olímpico Universitario, Hernández tuvo la clasificación de Chivas a semifinales en sus pies. Falló su cobro al minuto 85, dejando su efectividad histórica en penales en 50 por ciento: 16 anotados y 16 fallados.
El gesto más comentado tras el silbatazo fue el de Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, quien se acercó a consolar al delantero en lugar de festejar. La escena fue captada por FOX Sports y circuló ampliamente en redes sociales.
Mientras tanto, en el vestidor rojiblanco trascendió que Hernández no ofreció disculpas a sus compañeros por el fallo, lo cual aumentó la tensión interna hacia el cierre del torneo.
Minutos después del encuentro, el técnico Gabriel Milito fue cuestionado sobre la continuidad del atacante.
“Tenemos que evaluar todo. El club decidirá lo mejor para el futuro”, declaró el estratega argentino en conferencia de prensa.
El anuncio de su salida y las ofertas para 2026
El periodista Sergio Dipp informó en ESPN que el jugador no continuará con el Guadalajara.
“Javier ‘Chicharito’ Hernández sale de Chivas. Termina su contrato y no seguirá, pero eso no quiere decir que se retira. Tiene ofertas y las estará analizando”, dijo Dipp a través de la cadena televisiva.
Las opciones que analiza Chicharito para su futuro se encuentra regresar a la MLS, donde jugó entre 2020 y 2023. Ningún club ha sido confirmado, pero las conversaciones están en curso según el propio Dipp.
La última imagen del ídolo rojiblanco
El regreso de Hernández a Guadalajara había generado una expectativa enorme. El 28 de enero de 2024, durante su presentación en el Estadio Akron, él mismo expresó ante más de 46 mil aficionados:
“No hay palabras para agradecerles el que hayamos llenado el estadio para recibir a un canterano”.
Su paso reciente por Chivas dejó más dudas que certezas. La acumulación de lesiones, las sanciones internas y la tensión generada por contenidos publicados en redes sociales redujeron su impacto deportivo.
Deportes
Sorpresa en el Maracaná: futbolistas salen al césped con 22 perros callejeros para su adopción
Ciudad de México.- Los equipos brasileños Fluminense y Sao Paulo sorprendieron a la afición, al ingresar al césped del Estadio Maracaná con 22 perros rescatados, en una acción que busca conectar el futbol con la protección animal y promover la adopción responsable.
La iniciativa, realizada durante la jornada 36 del Brasileirao, forma parte de la campaña “Adopta un perro guerrero”, organizada junto con el Refugio João Rosa, en Río de Janeiro.
Campaña con causa en plena recta final del Brasileirao
Fluminense informó mediante un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, que la presencia de los canes tuvo el objetivo de “sensibilizar al público sobre el cuidado y la adopción responsable de animales abandonados”.
“Los 22 perros que estuvieron en el campo están listos para encontrar un hogar”, destacó el club.
Los jugadores de Fluminense y Sao Paulo saltaron a la cancha con los cachorros, lo que generó muestras de apoyo entre los aficionados presentes en el estadio.
El Refugio João Rosa destacó la visibilidad obtenida
“Esta acción nos permite mostrar que cada uno de estos animales tiene una historia y merece una segunda oportunidad”, resaltó el refugio a través de sus redes sociales.
La organización también agradeció a los clubes por brindar un espacio de alcance nacional para la campaña.
La presencia de los animales se convirtió rápidamente en una de las imágenes más compartidas del fin de semana en Brasil, debido al impacto visual y al mensaje social que acompañó al encuentro deportivo.
Futbol y adopción: una alianza que genera atención
Medios locales como O Globo destacaron el mismo día del encuentro que la campaña permitió que parte del público se acercara al refugio al finalizar el partido.
“Queremos que la afición recuerde que estos perros también esperan una oportunidad de vivir con dignidad”, señaló el Fluminense, de acuerdo con una publicación de o Globo.
De acuerdo con la información difundida por los clubes, cada uno de los 22 perros continúa en proceso de adopción y se mantiene bajo el cuidado del refugio, que habilitó un registro especial para los interesados.
La campaña “Adopta un perro guerrero” forma parte de una serie de acciones sociales impulsadas por equipos brasileños durante la fase final del campeonato, con el propósito de aprovechar la alta exposición de los partidos para promover causas comunitarias.
Mundial 2026: los testimonios detrás del récord histórico de los 65 mil voluntarios
Hogares destinan más del 45 por ciento de su gasto en salud
Regalos navideños: las razones reales de los mexicanos para regalar
UNESCO declara Patrimonio Cultural la Pasión de Cristo de Iztapalapa
CIDH presiona a Guatemala para legalizar el aborto, alertan organismos
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Henry Peralta: llega a Hermosillo para hablar de resiliencia
Hermosillo firma la Alianza por la Cultura de la Resiliencia
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
