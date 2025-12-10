Mundial 2026: los testimonios detrás del récord histórico de los 65 mil voluntarios

Ciudad de México.– El Mundial 2026 tendrá un récord histórico de 65 mil voluntarios y, detrás de esa cifra, hay una historia humana que empieza mucho antes del primer silbatazo.

Son personas que decidieron regalar su tiempo para acompañar a millones de visitantes en los tres países sede, con un mensaje común: fraternidad, respeto y servicio.

La FIFA confirmó que esta será la red de voluntariado más grande en la historia de los torneos. México, Estados Unidos y Canadá reunirán perfiles diversos que trabajarán durante semanas para que la experiencia sea clara, segura y humana para quienes viajen al Mundial.

Un récord que une a tres países

De acuerdo con datos difundidos por la FIFA en su portal oficial, el programa recibió más de un millón de solicitudes, lo que lo convierte en el más solicitado desde que existe el voluntariado mundialista.

La organización prevé integrar 65 mil personas en 23 áreas, desde transporte hasta apoyo en zonas de aficionados.

La distribución estimada contempla alrededor de 20 mil voluntarios en México, 38 mil en Estados Unidos y 7 mil en Canadá, según cifras compartidas en comunicados de las sedes.

En el anuncio global del programa, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recalcó la importancia del factor humano.

“Los voluntarios son el corazón, el alma y la alegría de los torneos”, declaró Infantino, a través de FIFA.com/es.

Testimonios que hablan de comunidad y servicio

Quienes ya han vivido un Mundial desde dentro saben que ser voluntario no es una actividad secundaria. Es una experiencia que marca y que refleja la convivencia entre personas de todo el mundo.

Estos son algunos testimonios de voluntarios compartidos por la FIFA a través de su portal oficial y que han tenido participación en alguna justa mundialista o algún otro evento organizado por el máximo organismo.

Anastasiya Govorkova, rusa, de Nizhni Nóvgorod:

“Una Copa Mundial de futbol en mi propio país significa mucho para mí porque no solo puedo probarme a mí misma, también puedo trabajar para mi amada ciudad, desvelar un aspecto nuevo de ella y mostrar nuestra hospitalidad en su totalidad”.

Andrey Hernández, de Costa Rica:

“Ser voluntario ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. En la Copa Mundial de la FIFA 2018 espero volver a ver a mis amigos rusos y conocer gente nueva”.

David, de Inglaterra, voluntario en el estadio Luzhnikí:

“En la universidad estudié algunas cosas relacionadas con los medios de comunicación, pero quería saber de primera mano cómo funciona todo en un torneo de este calibre”.

Otro caso difundido por FIFA.com/es el 15 de diciembre de 2022 recogió la experiencia de una voluntaria latinoamericana en Qatar.

“Ser voluntaria me hizo sentir parte de algo grande, donde todos nos ayudábamos sin importar de dónde veníamos”, dijo María Fernanda Rodríguez, originaria de Argentina.

Estos testimonios, aunque de ediciones distintas, reflejan el mismo espíritu que se busca para 2026: cercanía, hospitalidad y respeto entre personas de distintas culturas.

Un programa pensado para visitantes y comunidades

El trabajo de los voluntarios no se limitará a los estadios. Según la guía operativa publicada por la FIFA, las funciones incluyen apoyo en aeropuertos, orientación en zonas turísticas, asistencia en centros de acreditación, guía en fan zones, apoyo en medios y acompañamiento en accesos y servicios especiales.

En México, las ciudades sede, CDMX, Guadalajara y Monterrey, preparan capacitaciones específicas para movilidad, seguridad, accesibilidad y atención al visitante.

Estados Unidos y Canadá harán lo propio con equipos locales integrados por personal de ciudades y comités organizadores.

Hospitalidad, respeto y trabajo conjunto: lo que se busca en 2026

Para el Mundial 2026, la FIFA reiteró que la meta no es solo operar un torneo sin contratiempos, sino mostrar un modelo de colaboración humana. La participación de miles de voluntarios será clave para orientar a visitantes de decenas de lenguas y facilitar la convivencia en los días de mayor afluencia.

El voluntariado será una pieza estratégica para garantizar una experiencia cercana en un torneo que movilizará a millones de aficionados en Norteamérica.

Los 65 mil voluntarios seleccionados recibirán uniforme, entrenamiento presencial y acceso a plataformas de coordinación para su integración.

