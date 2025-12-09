Mundial 2026: tradiciones que conectan a México con Corea del Sur y Sudáfrica

Ciudad de México.- El Mundial 2026 pondrá a México frente a Sudáfrica y Corea del Sur, dos países con formas de convivencia y celebraciones familiares que llaman la atención por su fuerza y por lo que representan para su gente.

Vayan apuntando las fechas 🗒️✅



Incondicionales, ya sabemos los días, horarios y sedes de nuestros partidos mundialistas.



¿Desde dónde nos apoyarán?#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/NLY0NvaD6W — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 6, 2025

También hay tradiciones sudafricanas y coreanas que llegan a compartir similitudes con la cultura mexicana.

Sudáfrica y el Braai como punto de reunión

En Sudáfrica, el Braai es una costumbre que se lleva a cabo sobre todo en fines de semana y días festivos. Se trata de una convivencia alrededor del asador donde familiares y amigos comparten carne, guisos o verduras a la parrilla.

“El Braai es una actividad que reúne a personas de todas las edades y orígenes”, precisó el Servicio de Turismo de Sudáfrica, a través de una publicación en sus redes sociales.

El Braai también forma parte del Día del Patrimonio, celebrado cada 24 de septiembre, una fecha en la que comunidades enteras organizan convivencias al aire libre.

“El Braai sigue siendo un símbolo de convivencia diaria en muchas comunidades sudafricanas”, de acuerdo con un artículo publicado en Food24.

Para el público mexicano, este tipo de reunión resulta cercana. Las comidas familiares, los asados de fin de semana y las convivencias espontáneas son parte del día a día en muchas regiones de México, lo que permite encontrar puntos de identificación con Sudáfrica.

Corea del Sur y el valor familiar de Chuseok

Corea del Sur vive una tradición llamada Chuseok, un festival dedicado a la cosecha y a la reunión familiar.

“Durante Chuseok, las familias coreanas se reúnen para compartir alimentos y realizar ofrendas de gratitud a sus antepasados, una práctica que da sentido a esta celebración”, mencionó la Organización de Turismo de Corea.

Durante Chuseok, las familias preparan alimentos tradicionales como el songpyeon, un pastel de arroz cocido al vapor que suele elaborarse en casa entre varios integrantes de la familia.

Para nuestros rivales confirmados y para todo el mundo… ¡BIENVENIDOS! 🤗🇲🇽



Somos tres veces anfitriones, #SomosMéxico. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/3QesbFv3Uj — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 7, 2025

También es común ver el uso del Hanbok, la vestimenta tradicional que se reserva para ocasiones especiales. Estas acciones mantienen un vínculo directo con la identidad cultural del país.

“Las familias participan en ceremonias dedicadas a quienes formaron la base del hogar actual”, publicó el diario Korea Herald, en referencia a las visitas que se realizan a tumbas familiares para presentar ofrendas.

Esto muestra la importancia del respeto a la historia familiar dentro de la cultura coreana.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH