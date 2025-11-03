Deportes
Mundial femenil Sub-17: unión y fortaleza mental, las claves que llevaron a México a semifinales
Ciudad de México.- La Selección Mexicana Femenil Sub-17 volvió a hacer historia en el Mundial de Marruecos 2025 al clasificar a las semifinales tras vencer a Italia en una dramática tanda de penales.
Pero más allá del resultado, el equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero ha mostrado algo que trasciende la cancha: una fortaleza mental y una unión que las ha convertido en una muralla humana, imbatible durante cuatro partidos consecutivos sin recibir gol.
Fortaleza mental y trabajo colectivo: las armas del Tri
El duelo ante Italia en los cuartos de final puso a prueba el carácter del grupo. Con dos penales en contra durante el tiempo regular, México resistió con temple y fe.
La figura fue la portera Valentina Murrieta, quien detuvo ambos disparos y, más tarde, un tercero en la definición por penales. Su actuación fue determinante para sellar el pase histórico a la antesala de la final.
Lee: La vez que Manuel Lapuente usó la película “Rocky” para motivar al Tri en Francia 98
Tras el encuentro, el técnico Miguel Gamero destacó la resiliencia de sus jugadoras.
“Hay que valorar mucho la capacidad mental de las niñas para sobreponerse, a pesar de las decisiones arbitrales. La arquera se comportó de muy buena manera y detrás de ella todo el equipo, para reponerse una y otra vez”, declaró el estratega en entrevista para TUDN.
Valentina Murrieta, símbolo de serenidad bajo presión
Con apenas 17 años, Murrieta se ha convertido en un ejemplo de serenidad en momentos críticos. En la conferencia posterior al partido, Gamero reconoció su actuación, pero subrayó el mérito colectivo.
“Atajar tres penales y estar a punto de detener una más habla de su capacidad, pero lo más importante es hacerlo en este tipo de eventos. Estoy muy orgulloso de ella y de todas sus compañeras, incluso de las suplentes que alentaron hasta el último momento”, afirmó.
La defensa mexicana ha sido una de las más sólidas del torneo. Cuatro partidos seguidos sin recibir gol son reflejo del orden, la disciplina y la comunicación en el campo.
“En los Mundiales, recibir un gol te obliga a remar contracorriente. Mantener la portería en cero te permite competir con tranquilidad. Han hecho un gran trabajo defensivamente, y eso nos tiene ahora en semifinales”, comentó Gamero, en entrevista para mediotiempo.com.
Unión y confianza, el verdadero motor del equipo
El ambiente en el vestidor ha sido otro factor decisivo. Las jugadoras se apoyan entre sí, mantienen la calma en la adversidad y confían plenamente en su cuerpo técnico. Gamero lo ha repetido en varias ocasiones:
“Este equipo tiene una capacidad mental excepcional”.
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 enfrentará a Países Bajos el próximo miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas en el Estadio Olímpico de Rabat.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
“Creer en ti y tener fe en Dios te lleva a la victoria”: El Hijo del Santo
Ciudad de México.— Por más de cuatro décadas, el heredero del ‘Enmascarado de Plata’ entregó su cuerpo y su alma al cuadrilátero. A los 63 años, cierra el capítulo de su vida más intenso, agradecido con Dios, con su padre y con un público que lo convirtió en leyenda.
Herencia de un padre y un sueño cumplido
Cuando se puso por primera vez la máscara plateada en 1982, sabía que cargaba una historia que debía honrar con respeto. El Hijo del Santo heredó mucho más que un personaje: recibió una misión de vida. Durante 43 años, conquistó campeonatos en las divisiones ligera, welter y mediana, y acumuló más de cincuenta máscaras ganadas en México y el extranjero. Pero detrás de cada victoria, hubo noches de desvelo, sacrificio y una convicción que nunca lo abandonó: la fe en Dios.
En el podcast Luchando por tus sueños con Latin Lover, confesó con emoción que la lucha libre le dio todo. Le dio un padre ejemplar y la posibilidad de seguir su camino con orgullo. “Me dio un padre triunfador, un gran ídolo. Me dio la fortuna de realizarme como ser humano”.
Recordó que su carrera le permitió realizarse también como persona y cumplir un sueño de infancia.
Fe como base de su camino
Durante la conversación, el luchador subrayó su confianza en Dios. “Todo está en la mente. Si tienes disciplina, si eres perseverante y si crees en ti, logras lo que tú quieres. Y tener fe en Dios, porque eso sí, yo creo mucho en Dios y lo dejo en sus manos. Diosito es muy generoso”, dijo.
La fe aparece como parte del proceso que lo sostuvo dentro y fuera del cuadrilátero. La disciplina y la constancia, señaló, fueron las llaves que abrieron cada puerta de su carrera.
LEE “La victoria más grande es cumplir mi pacto con Dios”: Jorge ‘Travieso’ Arce
Lucha y sacrificio familiar
El Hijo del Santo reconoció que el deporte también tuvo un costo. “Gracias a Dios he sido muy afortunado. He tenido lesiones, pero sigo”, comentó al referirse al esfuerzo físico que implicó mantenerse activo por más de cuatro décadas.
Sin embargo, explicó que la lucha libre le quitó tiempo con su familia. Recordó el día en que nació su hija y no pudo acompañar a su esposa porque estaba programado para una función en Saltillo. “Agarré mi maleta, me despedí de mi esposa y ahí te voy a Saltillo. Cuando estaban haciendo la niña, yo estaba en un hotel llorando”, relató.
Esa experiencia la describió como una consecuencia del profesionalismo y del compromiso con su público.
Retiro con identidad intacta
Posteriormente, en conferencia de prensa, el Hijo del Santo anunció su gira de despedida, que incluye tres ciudades: Nuevo León, Guadalajara y Ciudad de México. El cierre será el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes, su llamado “Cementerio de Máscaras”.
“Detrás de cada victoria hay caídas, cicatrices y noches de soledad; pero también el amor a un legado, a un público, a una máscara. He sangrado, he llorado y también he reído detrás de mi máscara. No me retiro porque haya perdido la pasión; me retiro porque quiero cerrar mi historia con dignidad, con el corazón en alto y con la máscara intacta”, dijo.
Nada pendiente
El luchador indicó que, después de su retiro, mantendrá su identidad oculta. “Todos mis sueños se fueron cumpliendo; luché en todas las empresas en México, empecé como un luchador libre, después llegué a los independientes, pisé la Arena México, he luchado en muchos lugares del mundo, he conquistado muchas máscaras y cabelleras. No hay nada pendiente”, expresó.
La presencia de Dios en su vida y en su carrera. La máscara permanece, el nombre también. Con ella cierra una etapa y confirma un legado que continuará en la memoria de la lucha libre mexicana.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Más Deportes
Lulu Gribbin: la adolescente que transformó la tragedia en esperanza
De la tragedia a la inspiración
Washington.— Lulu Gribbin, una adolescente de Alabama, jamás olvidó el verano de 2024, cuando un ataque de tiburón en la costa del Golfo cambió su vida.
Según BBC News y The Guardian, el incidente ocurrió en la playa de Rosemary, Florida, mientras Lulu nadaba con una amiga cerca de la orilla.
De pronto, su amiga comenzó a gritar y Lulu vio una sombra oscura bajo el agua. Nadó hacia la costa sin entender lo que sucedía. Cuando levantó el brazo, notó que lo había perdido.
Los socorristas aplicaron primeros auxilios y la trasladaron en ambulancia aérea al hospital de Pensacola, donde los médicos lucharon por salvar su vida.
Más para leer: Banfield convierte un video viral en una campaña contra el cáncer de mama
Debido a la gravedad de las heridas, los cirujanos tuvieron que amputarle también la pierna derecha. Lulu permaneció hospitalizada más de dos meses, sometida a múltiples cirugías reconstructivas, según reportó CBS News.
Una adolescente que inspira fortaleza
A los 16 años, Lulu demostró una resiliencia que conmovió a toda su comunidad. Con el apoyo de su madre, su hermana gemela y sus amigos, aprendió a caminar con prótesis y retomó su vida escolar.
En su cuenta oficial de Instagram, compartió las cuatro lecciones que marcaron su recuperación: sentir gratitud, sonreír a los demás, vivir intensamente y apoyarse en Dios.
Su mensaje de esperanza se viralizó en redes sociales y atrajo muestras de solidaridad desde distintos países.
“Estoy muy agradecida por mi familia, mis amigos y Dios. No estaría donde estoy sin ellos”, escribió la joven en su publicación, acompañada de fotos practicando golf y esquí acuático.
Un nuevo propósito: ayudar a otros
La adolescente fundó la organización Lulu Strong Foundation, dedicada a proporcionar prótesis avanzadas a personas amputadas.
Según su sitio oficial y medios locales como AL.com, la fundación busca acelerar el acceso a tecnología adaptativa moderna y fomentar el deporte inclusivo.
Lulu también propuso que las autoridades implementaran un sistema de alerta para prevenir ataques de tiburón en zonas turísticas. Su compromiso con la seguridad pública la convirtió en una voz escuchada en Alabama y Florida.
Cuando fue invitada al programa Today de NBC News, Lulu explicó su fuerza interior: “Sé que Dios decidió salvarme. Quiero demostrar que los milagros existen y que todo es posible”.
Hoy, continúa entrenando con el sueño de representar a Estados Unidos en los Juegos Paralímpicos. Su historia refleja la valentía de una generación que transforma el dolor en propósito y la adversidad en esperanza.
JAHA
Deportes
La vez que Manuel Lapuente usó la película “Rocky” para motivar al Tri en Francia 98
No habló de táctica ni estrategia, les habló de actitud
Ciudad de México.– Antes de enfrentar a Bélgica en el Mundial de Francia 98, Manuel Lapuente reunió al equipo y les puso la película “Rocky”, como un recurso motivacional para todos los jugadores de la Selección Mexicana.
Lapuente no habló de táctica ni de estrategia, les habló de actitud.
El técnico sabía que los europeos eran más altos y fuertes. Por eso, buscó inspirar a sus jugadores con la historia del boxeador que nunca se rinde.
“Quiero que vean que no importa que sus rivales sean más fuertes o más altos, igual se les puede ganar”, fueron las palabras de Lapuente, así lo reveló el periodista Fernando Schwartz.
Lee: El técnico que hacía familia: el lado humano de Manuel Lapuente, contado por Ivo Basay
Pero había un problema: en Francia no se encontraba la película y Schwartz relató que tuvo que pedir apoyo a Televisa para enviarla por satélite.
“No hallábamos Rocky en ningún lado, así que la mandaron desde México”, contó el periodista, de acuerdo con el medio Infobae.com.
Una película antes del partido
La proyección se realizó la madrugada previa al juego. Sin discursos ni dramatismo, los jugadores vieron al personaje levantarse tras cada golpe. Al día siguiente, México empató 2-2 después de ir perdiendo 2-0.
“El equipo se transformó. Esa película los levantó”, recordó Schwartz.
Después de Bélgica, México le repitió la dosis a Holanda con goles de Ricardo Peláez y Luis Hernández, que sellaron la remontada que metió al Tri de último segundo a los octavos de final.
El método emocional de Lapuente
Para Lapuente, la mente pesaba tanto como el balón.
“Todos los días Manuel buscaba películas con historias de superación para que el equipo se fuera mentalizando”, contó Mario Carrillo, su auxiliar técnico, a través de ESPN México.
El entrenador entendía que la confianza era clave, por eso recurría a recursos poco comunes y el cine se volvió su herramienta para despertar carácter y unión en el grupo.
Una lección que trascendió la cancha
En entrevista con El Universal, Schwartz recordó otra frase del técnico:
“No consigo Rocky, la de cuando pelea con el ruso, quiero que la vean para que se den cuenta de que los ‘altotes’ de Bélgica no nos van a intimidar”, reconoció el periodista.
Esa noche, Rocky no fue solo una película. Fue la chispa emocional que encendió al Tricolor y marcó una de las páginas más recordadas del futbol mexicano en una justa mundialista.
Manuel Lapuente falleció la tarde del sábado 25 de octubre y su deceso dejó una huella profunda en el futbol mexicano.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
El abrazo de los hermanos Morales que valió más que un campeonato
Ciudad de México.— El 10 de diciembre de 2006, el estadio Nemesio Diez fue testigo de una final de la Liga MX cargada de tensión, emoción y un ingrediente especial: dos hermanos enfrentados por la gloria. Ramón Morales, capitán de las Chivas de Guadalajara, y Carlos Morales, figura del Toluca, disputaron la final con el corazón dividido entre la pasión profesional y el lazo familiar.
Aquella tarde, el marcador final favoreció a las Chivas 2-1, pero la verdadera historia se escribió después del silbatazo final, cuando los hermanos se fundieron en un abrazo. Ramón corrió hacia su hermano en medio del festejo y, al hallarlo, soltó toda la carga de los noventa minutos. No fue un abrazo de rivalidad, sino de amor, de esos que se dan cuando el orgullo y la sangre pesan más que la victoria.
Sangre llama sangre
En entrevista con Yosgart Gutiérrez en el Podcast El RePortero, Ramón Morales recordaría años después ese momento con una claridad que el tiempo no borró. Confesó que, más allá de la euforia por el título, su primer impulso fue buscar a Carlos. “Ya cuando el árbitro pitó el final, todo lo que estaba sintiendo se me fue a un lado. Mi primer pensamiento fue ir a buscar a mi hermano”, contó.
@el.re.portero "Acabando el partido fui corriendo hacie el" Ramón Morales #ligamx #yosgartgutierrez #chivascampeon #elreportero #futbolmexicano ♬ sonido original – El RePortero ⚽🥅🧤🎙️
Su emoción no se debía al triunfo, sino a la necesidad de compartirlo con quien lo entendía mejor que nadie. En la tribuna, sus padres vivían el mismo conflicto interior: uno de sus hijos levantaba la copa y el otro veía apagarse el sueño. Ramón lo relató entre risas: “Les decía de broma a mis papás que ellos eran los únicos ganones, porque de alguna manera iban a ganar, como quiera”.
LEE ¿Será jugador profesional? Exfutbolista fomenta valores en su hijo antes que la fama
Aquella noche, los Morales se reencontraron entre la alegría y la tristeza. Ramón abrazó a sus padres, sintiendo el orgullo y la nostalgia mezclados en un mismo momento. Sabía que la felicidad de unos traía la desilusión de otros, pero la familia, como siempre, permanecía intacta.
Entre la espada y la pared
Carlos Morales, jugador del Toluca, vivió la final con la misma intensidad. Sabía lo que representaba enfrentarse a su hermano en un partido de tal magnitud. Ambos habían construido carreras ejemplares, compartiendo disciplina, entrega y respeto.
“La familia, pues sí, mi madre entre la espada y la pared, mi papá igual. No sabían si para un lado o para otro”, relató Carlos, por separado también en entrevista con Yosgart Gutiérrez en el Podcast El RePortero.
“Nosotros les dijimos que disfrutaran, que estuvieran tranquilos, que el que ganara o perdiera, al final era fútbol. Lo importante era que se sintieran orgullosos”, dijo.
Su madurez y cariño quedaron reflejados días después del partido. No hubo resentimientos ni distancias, sólo unión. “A los dos días no nos fuimos a festejar, pero sí nos fuimos juntos de vacaciones, las dos familias. Mi esposa, mis hijos, con mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos. Lo hicimos muchas veces”, recordó Carlos.
Ese gesto reafirmó que lo que los unía no dependía de un marcador, sino de una vida compartida.
Dos caminos, un mismo corazón
A lo largo de sus trayectorias, los hermanos Morales representaron valores que van más allá del fútbol: la entrega, la humildad y el amor familiar. Ramón fue referente de liderazgo en Chivas; Carlos, ejemplo de constancia y técnica en Toluca. En la cancha defendían colores distintos, pero en la vida jugaban del mismo lado.
La final de 2006 quedó grabada en la historia del fútbol mexicano porque mostró que, incluso en la competencia más dura, el respeto y la hermandad pueden triunfar sobre la rivalidad.
Una lección que trasciende el fútbol
El abrazo de los hermanos Morales en aquella final sigue siendo una de las imágenes más humanas del deporte nacional. Recordó que la familia no se divide por un resultado ni por un uniforme, y que los verdaderos campeonatos se ganan en casa, donde los triunfos se comparten y las derrotas se consuelan juntos.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
En el sur de la CDMX, la movilidad es una odisea
Empresas deben incluir a los padres en prácticas amigables a la familia: Red CCE por la Primera Infancia
Mundial femenil Sub-17: unión y fortaleza mental, las claves que llevaron a México a semifinales
Jonathan Roumie revela cómo la Eucaristía le ayudó al filmar la Crucifixión en “The Chosen 6”
Caminar 10 a 15 minutos seguidos transforma la salud cardiovascular
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Méxicohace 1 día
León XIV traza nueva brújula educativa para México y el mundo: Arquidiócesis de México
-
Méxicohace 1 día
CEM clama por la paz, ante asesinato de alcalde en Uruapan, Michoacán
-
Historias que Conectanhace 1 día
José Luis Arévalo: entre la trinchera y la sala de noticias
-
Estadoshace 13 horas
Dolor e indignación: Carlos Manzo, el padre valiente luchó con su vida por la paz en Uruapan