¿Mundial sin Messi? El futbol tiembla ante la posible ausencia del campeón

Ciudad de México.- La posible ausencia de Lionel Messi en el Mundial 2026 amenaza con convertirse en el acontecimiento más doloroso para el futbol contemporáneo.
La Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá perdería no solo a un campeón vigente, sino también al referente de millones de aficionados en el planeta.
Más allá del terreno de juego, se trata de un hecho que impactaría en los valores humanos que el deporte promueve: la esperanza, el esfuerzo compartido y la unión familiar frente a una pasión común.
“Lo más lógico es que no llegue”
Tras su último partido oficial en Argentina por eliminatorias, el capitán de la Albiceleste reconoció que vive con incertidumbre el cierre de su carrera internacional.
“Lo mismo que dije en otro momento, no creo que juegue el otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue. Yo estoy ilusionado, con ganas, pero voy día a día y partido tras partido”, declaró Messi en conferencia de prensa en Buenos Aires.
El delantero del Inter Miami subrayó que su decisión dependerá de cómo responda su cuerpo.
“Cuando yo me siento bien, disfruto. Y si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar”.
El sueño frustrado de ver a Messi y Cristiano juntos en un Mundial
El retiro de Messi abriría otra herida en la memoria futbolística: nunca se concretaría el anhelado cruce entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo.
Aunque ambos han marcado época y compartido escenario en Champions League, LaLiga y amistosos internacionales, su coincidencia en un Mundial sigue siendo una ilusión incumplida.
Si Messi decide no competir en 2026, el sueño quedaría enterrado definitivamente.
De hecho, el propio Cristiano reconoció en entrevista con Marca en diciembre de 2023 que siempre imaginó un último duelo mundialista contra Messi:
“Sería especial, porque nuestra rivalidad marcó a una generación entera”.
Balance de éxitos y fracasos con Argentina
Messi debutó con la selección en 2005 y atravesó una carrera llena de contrastes. Entre los momentos más difíciles se cuentan las tres finales de Copa América perdidas (2007, 2015 y 2016) y la derrota ante Alemania en la final del Mundial 2014.
Sin embargo, la resiliencia lo llevó a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 (Argentina 3-0 Italia) y la gloria máxima en Qatar 2022, donde levantó la Copa del Mundo tras vencer a Francia en penales.
En eliminatorias sudamericanas, Messi es el máximo goleador histórico con 36 tantos en 72 partidos, además, suma 13 goles en Mundiales y está a solo tres del récord de Miroslav Klose.
Una despedida con gratitud y familia
Al hablar de su último partido en Argentina, Messi agradeció el cariño de los aficionados.
“Fueron muchas emociones, sabía que era la última vez acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero me quedo con lo mejor. Estoy muy feliz”, expresó en rueda de prensa.
Sus palabras reflejan no solo la huella deportiva, sino también la dimensión humana de un futbolista que ha puesto siempre a su familia en el centro de su vida.
“Obviamente no estoy preparado para dejar la camiseta, no es algo que me guste, que quiero, pero va pasando el tiempo, dependo mucho de eso”, admitió en la zona mixta.
El legado que trasciende al deporte
La incertidumbre sobre su futuro plantea un desafío: ¿cómo se vive un Mundial sin Messi? Su ausencia podría marcar el final de una era y dejar un vacío en el futbol global.
Sin embargo, su trayectoria transmite una lección más profunda: la importancia de la dignidad, del respeto mutuo y del valor de la perseverancia. Más allá de los títulos, Messi ha demostrado que la familia y la honestidad personal son la verdadera medida del éxito.
GDH
Del legado de Pelé, Maradona y ahora, ¿Cristiano Ronaldo en el Azteca?
Ciudad de México.- El Estadio Azteca, donde brillaron Pelé y Maradona, podría recibir a Cristiano Ronaldo en la reinauguración del recinto, un acontecimiento que simbolizaría unión, familia y respeto, valores que trascienden el deporte y celebran la vida.
Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron que la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula será el 28 de marzo de 2026, previo al Mundial.
“La inauguración será el 28 de marzo del 2026. En el Azteca tendremos cinco partidos, uno será la reinauguración”, señaló Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, en conferencia de prensa.
Cristiano Ronaldo frente a la Selección Mexicana: resultados y estadísticas
Cristiano Ronaldo ha enfrentado a la Selección Mexicana en partidos oficiales en una sola ocasión con minutos en cancha.
Fue en la fase de grupos de la Copa Confederaciones 2017, en Rusia, donde Portugal y México empataron 2-2 y el portugués dio una asistencia clave.
En el duelo por el tercer lugar del mismo torneo, Portugal ganó 2-1, aunque CR7 ya no jugó tras recibir un permiso para ausentarse.
En el Mundial 2006, Portugal derrotó 2-1 a México, pero “el Bicho” permaneció en la banca y previo a la Copa del Mundo Brasil 2014, el combinado luso se impuso 1-0 al Tri del “Piojo” Herrera en un amistoso celebrado en Estados Unidos, pero Cristiano tampoco participó.
De esta forma, el historial de partidos de Cristiano Ronaldo contra México se limita a un solo partido que culminó en empate.
Los partidos de Cristiano Ronaldo frente a clubes mexicanos
Más allá de la Selección, Cristiano Ronaldo también dejó huella frente a clubes mexicanos con el Real Madrid.
- En 2010 enfrentó al América en un amistoso y marcó el gol de la victoria 3-2.
- En el Mundial de Clubes 2014 dio una asistencia en el 4-0 contra Cruz Azul.
- En 2016, volvió a encontrarse con el América y anotó en el 2-0 que selló el pase a la final.
En total, CR7 acumula dos goles y dos asistencias frente a clubes nacionales.
Un evento con valores humanos y significado histórico
El duelo de reinauguración del estadio Azteca no será solo una celebración deportiva, sino una oportunidad para resaltar valores que unen a la sociedad.
La dignidad humana, el respeto entre naciones y la unión familiar encuentran en el futbol un puente común.
“El Mundial 2026 marcará un antes y un después para México, Estados Unidos y Canadá como países anfitriones”, destacó la FIFA en su presentación oficial del torneo en 2022, al anunciar al Estadio Azteca como sede.
En un contexto donde el deporte puede reducirse a espectáculo, la posible llegada de Cristiano Ronaldo al Azteca sería un recordatorio de que el futbol también es encuentro, esperanza y vida compartida.
Expectativa por la visita de Portugal y Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca
Aunque la Federación Mexicana de Futbol aún no ha hecho el anuncio oficial, todo apunta a que Portugal será el rival de México en la reinauguración del Azteca en marzo de 2026.
El recinto, con cinco partidos confirmados para el Mundial, recibirá así a otra de las máximas figuras de la historia del balompié.
Si Cristiano Ronaldo pisa el césped del Coloso de Santa Úrsula, se sumará a un legado que ya escribieron Pelé, Maradona y Ronaldinho, entre otros.
La cita, más allá del espectáculo, promete ser un momento de identidad y unidad que celebrará la vida, la familia y los valores que nos fortalecen como sociedad.
GDH
Polémicas y bajo rendimiento acercan al retiro al Chicharito Hernández
Ciudad de México.- La carrera de Javier “Chicharito” Hernández estaría viviendo sus últimos capítulos con Chivas y como futbolista profesional.
El Club Guadalajara decidió no renovar su contrato al concluir el Torneo Apertura 2025, debido a la baja producción goleadora y a las polémicas recientes que han marcado su regreso al futbol mexicano.
Entre lesiones, críticas y redes sociales
El delantero de 37 años llegó a Chivas en enero de 2024 con la ilusión de cerrar su carrera en el equipo que lo vio nacer, sin embargo, desde el inicio las lesiones frenaron su desempeño.
Una rotura de ligamento cruzado retrasó su debut hasta febrero de ese año, cuando reapareció ante Pumas en el Estadio Akron.
En lo que va del 2025, Hernández Balcázar apenas suma un gol oficial, registrado el 12 de febrero contra el Cibao, en la Copa de Campeones de la Concacaf.
Para un jugador que brilló en la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania) y La Liga (España), los números quedaron muy lejos de lo esperado.
La frustración deportiva vino acompañada de episodios extracancha y en la reciente derrota de Chivas 1-2 ante Cruz Azul, en la jornada 7 del Apertura 2025, la afición lo recibió con abucheos en el Estadio Akron, cuando ingresó al terreno de juego en los minutos finales del partido.
Comentarios polémicos y molestia de la afición
Los gestos del Chicharito en redes sociales se convirtieron en un dolor de cabeza para la directiva rojiblanca.
El 15 de agosto de 2025, Hernández publicó en Instagram un video en el que, entre risas, aseguró:
“Próximamente voy a dar cursos sobre las funadas, cursos para cómo lidiar con una funada, o cursos para cómo generar que te funen”.
Esta declaración fue criticada por la prensa y la afición, que le pidió concentrarse en recuperar su nivel deportivo.
A las polémicas digitales se sumaron cuestionamientos sobre actitudes catalogadas como “machistas”, lo que lo obligó a disculparse públicamente. Estas conductas terminaron por desgastar la relación con los seguidores y con la propia institución.
Chivas da vuelta a la página
El futuro de Hernández con Guadalajara se definió internamente semanas atrás.
El 20 de agosto de 2025, el diario deportivo Récord informó que la directiva del Club Guadalajara evaluó el rendimiento deportivo del Chicharito Hernández, así como su comportamiento fuera del campo y concluyó que no había condiciones para renovar su contrato.
La decisión deja al delantero sin club a partir de diciembre y hasta ahora, no ha confirmado si continuará su carrera en otra liga o si anunciará su retiro.
Una trayectoria marcada por contrastes
La historia de Javier Hernández tiene un lugar especial en el futbol mexicano. Máximo goleador histórico de la Selección Nacional, con paso por clubes como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen, Chicharito demostró que el talento mexicano puede brillar en los escenarios más exigentes.
Hoy, su trayectoria se acerca a un desenlace inesperado, marcado por las lecciones que deja la fama y la exposición pública. Más allá de los goles, la vida del Chicharito Hernández recuerda la importancia de la dignidad y el respeto en cualquier ámbito, valores fundamentales para la familia y el deporte.
GDH
El lado humano de Checo Pérez en su regreso a la F1
Ciudad de México.- El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 no solo significa una segunda oportunidad en la máxima categoría, sino también la posibilidad de demostrar que los valores humanos —respeto, humildad y compromiso familiar— son tan importantes como la experiencia técnica al volante.
El piloto mexicano fue presentado oficialmente como uno de los integrantes de Cadillac Formula 1 Team, escudería que debutará en 2026.
Junto con el piloto mexicano estará el finlandés Valtteri Bottas, con quien formará una dupla que combina veteranía y liderazgo.
La fortaleza de los valores en la pista
Checo Pérez se ha ganado un lugar en el automovilismo internacional no solo por sus seis victorias y más de 280 Grandes Premios disputados, sino también por su capacidad de mantener la calma en escenarios de alta presión.
En Cadillac, esa madurez será clave para guiar un equipo que inicia desde cero en la Fórmula 1.
“Desde nuestras primeras conversaciones, pude sentir la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto”, dijo Checo Pérez, de acuerdo con el comunicado oficial de Cadillac.
La escudería estadounidense apuesta por esa mezcla de disciplina y carácter, cualidades que Pérez ha mostrado durante toda su carrera.
Experiencia que genera confianza
Tras una salida complicada de Red Bull en 2024, el futuro del piloto mexicano parecía incierto, sin embargo, su historial como el mexicano más exitoso en la historia de la Fórmula 1 lo mantuvo entre las principales opciones para nuevos proyectos.
“Creemos que su experiencia, su liderazgo y su capacidad técnica son realmente lo que necesitamos”, afirmó Dan Towriss, CEO del equipo de Cadillac y TWG Motorsports, según información publicada por la agencia Reuters.
Con Pérez y Bottas al frente, Cadillac busca establecerse como un equipo competitivo desde su primera temporada.
El respaldo de General Motors y una estructura operativa en Estados Unidos y Reino Unido refuerzan la seriedad del proyecto.
Familia y estabilidad, su mayor motor
Más allá de las estadísticas, Checo ha construido su carrera con un fuerte vínculo familiar.
Esa estabilidad personal le ha permitido afrontar momentos de presión y regresar con fuerza cuando otros lo daban por terminado.
“No tengo nada que probar; solo quiero volver a disfrutar de correr”, dijo el piloto mexicano en entrevista con Reuters.
Sus palabras reflejan a un piloto que prioriza la tranquilidad personal y el equilibrio emocional, elementos que pueden marcar la diferencia en la exigente temporada que Cadillac enfrentará en 2026.
Un proyecto con visión a largo plazo
La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 representa también un nuevo capítulo para el automovilismo estadounidense, pues el equipo busca convertirse en referente no solo por sus resultados, sino también por los valores que transmitirá a los aficionados.
“El equilibrio perfecto entre talento, madurez y ambición”, así definió el empresario Dan Towriss la incorporación de Pérez y Bottas al equipo de Cadillac.
Esa visión encaja con la imagen de Checo Pérez: un piloto con experiencia, cercano a la gente y con la capacidad de liderar un proyecto que trasciende lo deportivo.
GDH
Renata Zarazúa y el consejo de su madre detrás del histórico triunfo en el US Open
Ciudad de México.- Detrás del triunfo histórico de Renata Zarazúa sobre Madison Keys en el US Open está un secreto que no aparece en las estadísticas: una vida entera compartida con su familia, que se convirtió en motor, refugio y escuela de valores.
Desde niña, la originaria de la CDMX encontró en su padre y en su hermano los primeros entrenadores y en su madre el consejo oportuno para los momentos más duros.
“Tienes que ser la profesional que eres. Tienes que salir y darlo todo”, le dijo su mamá antes de salir a la cancha, según compartió la propia Renata tras el partido.
Esa voz, sumada al sacrificio de su hermano Patricio, quien renunció a su carrera para entrenarla, explican el carácter y la fuerza que la mexicana mostró en el Arthur Ashe Stadium, en Queens, Nueva York.
La constancia y el sacrificio, su mejor entrenamiento
La mexicana de 27 años no solo enfrentó a una campeona del Abierto de Australia, también a los nervios y la presión del escenario.
“Me desperté y tuve ganas de llorar, pero al entrar a la cancha encontré la manera de disfrutarlo”, confesó en conferencia de prensa.
El secreto de Zarazúa no es solo físico. Su vida familiar, marcada por disciplina y sacrificio, le dio el temple necesario para no rendirse en un partido que duró más de tres horas y que terminó 6-7 (10), 7-6 (3) y 7-5.
Respeto y dignidad en la cancha
Keys acumuló 89 errores no forzados, pero Zarazúa supo aprovecharlos con paciencia y respeto, sin perder la compostura en ningún momento.
La mexicana mostró que la dignidad en el deporte también consiste en saber esperar el instante correcto.
Después de consumar la victoria, lo primero que hizo fue agradecer al público y a los suyos.
“Sé que mi juego es un poco engañoso, pude escuchar las porras mexicanas y fue muy ‘cool’”, declaró con una sonrisa al micrófono central.
Una victoria que une a México
Zarazúa no solo avanzó a la segunda ronda, con esta victoria se convirtió en la primera mexicana en vencer a una jugadora del Top 10 en un Grand Slam desde hace tres décadas.
Su historia es la de una familia que convirtió nervios en constancia, sacrificio en fuerza y valores en victoria.
GDH
