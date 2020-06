Murió el padre de la medallista olímpica Iridia Salazar

Ciudad de México.- El luchador Coco Rojo no creía en la existencia del coronavirus Covid-19, sin embargo, terminó contagiado pero ya se encuentra recuperado.

El gladiador, de 32 años de edad, comentó que “volvió a la vida” después de ganar la batalla contra el virus que, en México, le ha costado la vida a más de 20 mil personas.

“No hubo necesidad de ir al hospital y me trató a base de analgésicos y medicina para calmar el dolor, que era lo que más me molestaba”, dijo.

Te puede interesar: Pierden la vida 30 luchadores en dos meses

Comentó que gracias a su madre, que es doctora, pudo aliviar los dolores que provocan la enfermedad.

“Me llevaron al consultorio. No creía que era Covid, pero entonces se elevó mi temperatura, durante cuatro días no podía dormir”.

“La prueba me la hice al siguiente día de que fui al consultorio. Tardaron ocho días en darme el resultado y cuando llegó, ya me sentía más estable, pero me costaba respirar”, agregó en entrevista para El Universal.

Aunque no tiene la certeza de donde se contagió, considera que lo hizo porque un cliente se sentía mal cuando se reunió con él para ver cuestiones de trabajo.

“Hago cosas de diseño, y él estuvo enfermo y no se hizo la prueba, decía que era neumonía, pero unos días después sentí los síntomas”.

“Al principio estaba a favor de las funciones por el hecho de estar vigentes y ahora sé que es absurdo”.

“En lo personal me invitaron a varias que se cancelaron, pero yo había aceptado ir. Ahora no lo haría”.

“Mis pulmones están dañados, si yo fuera fumador activo, no la hubiera contado”, sentenció.