NBA All-Star ya tiene fecha, será el 7 de marzo en Atlanta

Ciudad de México,— Atlético de San Luis derrota 1 – 0 a Santos y tras este resultado le quita el invicto a los laguneros. Lamentablemente el jugador del equipo lagunero Félix Torres denunció insultos racistas por parte de los jugadores del San Luis.



Atlético de San Luis se sube a los primeros lugares de la tabla general en el partido correspondiente a la Jornada 7 de la LIGA MX.

Al minuto 14’, Nicolás Ibáñez aprovechó un preciso centro de Damián Batallini realizando un remate de cabeza impresionante; el balón terminó en el arco defendido por Carlos Acevedo. En un partido empañado por presuntos actos racistas.

Es un arma letal al frente. Nicolás Ibáñez nos sigue regalando grandes goles en este torneo, ante Santos no fue la excepción. El delantero sigue acrecentando su marca en la escuadra potosina.

3 partidos sin perder

2 ganados consecutivamente

San Luis se instala en los primeros lugares.

Con este resultado, el equipo potosino suma diez puntos para ubicarse en la séptima posición, por su parte Santos Laguna, además de perder el invicto, se queda con 12 unidades en el quinto sitio.

Acá todos somos iguales. No hay distinción entre colores, razas o nacionalidades.



Somos #Guerreros, somos humanos y decimos #NoAlRacismo ✋#ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/f43LM7YP19 — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

Al término del duelo, Matheus Dória aseguró que hubo insultos racistas en el San Luis Vs. Santos: “Félix Torres fue víctima de racismo, está llorando en el vestidor, no es justo, esto no se puede permitir, ni aquí ni en ningún lugar, pido que chequen las cámaras, queremos jugar con respeto”, puntualizó el capitán de los albiverdes.

Por su parte el zaguero Felix Torres denunció actos racistas en su contra: “Me siento dolido y decepcionado por lo que viví hoy”.

Foto cortesía Imago/ Liga MX/ Club Santos

