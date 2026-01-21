NCAA: Fernando Mendoza, la proeza del quarterback cubano y su madre como motor

Ciudad de México.- El trofeo más codiciado del futbol americano colegial y el campeonato nacional de la NCAA no llegaron solos a las manos de Fernando Mendoza.

Detrás del quarterback que llevó a los Indiana Hoosiers a una temporada perfecta hay una historia familiar que acompaña cada pase, cada carrera y cada festejo contenido desde la tribuna.

Mendoza, de raíces cubanas y criado en Miami, se convirtió en campeón nacional con Indiana y ganó el Trofeo Heisman, un logro histórico para un jugador con ascendencia cubana.

Su nombre ya figura entre los principales candidatos a ser el primer pick del próximo Draft de la NFL, pero el motor de su trayectoria está lejos de los reflectores: su madre, Elsa Mendoza.

Elsa Mendoza, la fuerza detrás del quarterback

Elsa Mendoza padece esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que afecta el sistema nervioso central y que, con el paso de los años, limitó su movilidad hasta llevarla a utilizar una silla de ruedas.

Aun así, su presencia es constante en los partidos de su hijo, desde la temporada regular hasta el juego por el campeonato nacional.

Talking to Fernando Mendoza’s parents after he won the national championship. Fernando’s mom told me she’s going to remind Fernando that he’s a quarterback not a running back after that fourth down touchdown run. pic.twitter.com/a1rkGc1C2i — Arash Markazi (@ArashMarkazi) January 20, 2026

Tras la final de la NCAA, las imágenes del abrazo entre Fernando Mendoza y su madre dieron la vuelta al mundo.

“Hablé con los padres de Fernando Mendoza después de que ganó el campeonato nacional. Su mamá me dijo que le va a recordar que es quarterback y no corredor, después de esa carrera en cuarta oportunidad”, compartió el periodista Arash Markazi, quien ha destacado en medios como ESPN, Sports Illustrated y Los Angeles Times.

Como parte de los festejos en cada logro del quarterback de Indiana hubo un detalle que llamó la atención durante toda la temporada: su padre nunca celebra de pie.

¿La razón?

Elsa no puede levantarse de su silla de ruedas, y él decidió acompañarla siempre a su misma altura.

Un campeonato que rompió pronósticos

En lo deportivo, la temporada de Mendoza fue histórica. El quarterback lideró a Indiana Hoosiers a terminar invicto y conquistar el Campeonato Nacional tras vencer a Miami Hurricanes.

🚨🚨BEAUTIFUL MOMENT🚨🚨



INDIANA QB FERNANDO MENDOZA AND HIS MOTHER WERE EMOTIONAL IN TEARS HUGGING AFTER HE WON THE NATIONAL CHAMPIONSHIP.



🥹🥹🥹



Mendoza’s mother is currently battling MS and for many years drove into every single practice game.

pic.twitter.com/fOwXaN9lJL — MLFootball (@MLFootball) January 20, 2026

En la temporada regular acumuló 2 mil 980 yardas aéreas, lanzó 33 pases de anotación y solo seis intercepciones, números que lo colocaron como el jugador más determinante del año.

Ese rendimiento lo llevó a recibir el Trofeo Heisman, que distingue al mejor jugador del futbol americano universitario. Con ese reconocimiento, Mendoza igualó a Jim Plunkett como los únicos jugadores latinos en conquistar el premio.

“Definitivamente es un gran honor ser parte de la conversación, especialmente junto a tantos grandes jugadores del pasado y grandes jugadores que están ahora”, declaró Mendoza en entrevista con CNN.

“Siempre he confiado en mi equipo y en mí. Ahora solo intento encarar un juego a la vez, una práctica a la vez, para tener una visión clara de mis metas más grandes”, añadió.

Raíces cubanas que marcan identidad

Fernando Mendoza nació en Estados Unidos y creció en Miami, pero su historia familiar se remonta a Cuba.

Todos sus abuelos nacieron y se criaron en la isla antes de emigrar a territorio estadounidense en busca de mejores oportunidades. Esa herencia forma parte central de su identidad y de su discurso público.

Fernando Mendoza’s dad never stands to celebrate because his mom is not able to stand. pic.twitter.com/mmXZl6ELw7 — Hater Report (@HaterReport_) January 20, 2026

En la misma entrevista con CNN, Mendoza habló de su deseo de abrir camino a otras disciplinas dentro de las comunidades cubanas.

“Mi idea era tener la capacidad de expandir el horizonte y demostrar a distintas comunidades cubanas que no solo se trata del boxeo y del béisbol”, señaló.

“Son deportes en los que destacamos y que me encantan, pero también podemos jugar futbol americano y cualquier otra disciplina que queramos”, afirmó el quarterback.

En Cuba, el boxeo y el beisbol han sido históricamente los deportes más practicados y promovidos.

La proeza de Mendoza en la NCAA abre la posibilidad de que el futbol americano despierte mayor interés entre jóvenes cubanos, dentro y fuera de la isla.

La motivación que no se ve en el campo

La lucha diaria de Elsa Mendoza con la esclerosis múltiple ha sido una constante en la vida del quarterback.

