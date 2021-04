Necaxa no pudo con Querétaro y es sotanero general

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El jugador de Chivas, Uriel Antuna, aseguró que prefiere regresar al balompié europeo antes de conquistar un título con el Rebaño.

“A mí no me gustan las cosas fáciles, es un reto difícil regresar a Chivas, con los sueños que yo tengo y lo que es mi idea, prefiero irme a Europa”, dijo.

“Obviamente estaría chido ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas, porque es un club enorme y no te van a olvidar. Pero, al final de cuentas, no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo sumando y probar otras costumbres”, agregó en entrevista con el youtuber Zabalive.

Antuna indicó que preferiría jugar en América antes de analizar la posibilidad de retirarse del futbol profesional.

“Con 23 años, te diría fichar por el América; no me puedo retirar porque no tengo la vida resuelta”.

Te puede interesar: Uriel Antuna, positivo por Covid-19 por segunda vez en siete meses

“Al dar las dos opciones de no hacer nada o seguir jugando, la verdad está complicado, pero preferiría ir al América que retirarme, porque sigue la vida, sigues creciendo o porque puede ser otro escalón para que te vean simplemente”, agregó.

Sobre su lista de los mejores jugadores mexicanos, Antuna no mencionó a ningún jugador de Chivas.

El twitter de Uriel Antuna

“En el número uno ‘Tecatito’ Corona, en el segundo sitio ‘Chucky’ Lozano, a Raúl Jiménez no lo pongo en el primero porque está lastimado, y agregaría a Héctor Herrera y Carlos Vela”, concluyó.