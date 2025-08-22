Ni Las Vegas ni Nueva York: el sorteo del Mundial 2026 tiene una sede inesperada

Washington D.C.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, apareció frente a las cámaras con la Copa del Mundo en sus manos y soltó la noticia que millones esperaban: ya hay sede y fecha para el sorteo del Mundial 2026.

El anuncio no fue solo un acto deportivo, también tuvo un aire de simbolismo y dignidad.

Con una sonrisa, Trump recibió el trofeo de parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Es para ganadores y usted es un ganador”, le dijo Infantino al presidente de Estados Unidos, en medio de aplausos.

Washington D.C., la sorpresa que nadie veía venir

Aunque muchos daban por hecho que Las Vegas sería el lugar elegido, la revelación cambió las apuestas: el sorteo se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., un espacio más asociado a la cultura y al arte que al deporte.

Infantino aprovechó para subrayar el carácter histórico de este Mundial, el primero con 48 selecciones y 104 partidos, compartido entre tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

“Unimos al mundo, aquí en América”, afirmó el dirigente de la FIFA, subrayando que el evento será mucho más que fútbol.

Seguridad, logística y un mensaje de unidad

El propio Trump tomó la palabra para garantizar la seguridad y hospitalidad del evento.

“Será muy seguro. El jefe de la FIFA puede caminar por la calle con su esposa sin problema”, dijo el mandatario, resaltando la participación de la Guardia Nacional y el apoyo de agencias federales para blindar la cita.

La elección del Kennedy Center no solo simboliza la unión entre deporte y cultura, también abrirá una nueva oficina principal para la organización del Mundial en pleno corazón de la capital estadounidense.

Una cita que va más allá del deporte

El anuncio dejó claro que el futbol, más que un espectáculo, se convierte en un puente de encuentro entre culturas, pasiones y personas.

La emoción de ver a Trump con la Copa en sus manos, la solemnidad del Kennedy Center y las palabras de Infantino resaltaron que este Mundial no solo se juega en la cancha, también en la capacidad de unir y emocionar a la gente.

El 5 de diciembre no será solo el día de un sorteo. Será el inicio de una fiesta que promete ser histórica y que, desde Washington, marcará el rumbo de la mayor Copa del Mundo de todos los tiempos.

