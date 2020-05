Nico Castillo descarta un pronto retiro

Ciudad de México.- El futbolista de las Águilas del América, Nicolás Castillo, aseguró que en ningún momento analizó la posibilidad del retiro.

El atacante comentó que, a pesar del difícil momento de salud que vivió, tenía la esperanza de pronto regresar a las canchas.

Castillo indicó que, gracias a las oraciones que hicieron, logró recuperarse de la trombosis que sufrió.

“Nunca se me pasó por la cabeza dejar el futbol, pero sí me va a costar. Hoy le doy más valor a la vida, me ayudaron de arriba. Es una motivación extra haber estado así”, declaró.

Asimismo, el artillero azulcrema agregó que planea ir a su país proximamente para recibir tratamiento en cuanto la emergencia sanitaria lo permita.

“Estoy esperando que pase todo esto para viajar a Chile y hacerme exámenes con los médicos de la Selección”, apuntó en entrevista para Radio Pauta.

Agregó que agradece el apoyo del América en el difícil momento que pasó.

“Se ha portado muy bien. No en todos los equipos se encuentran técnicos así, con ese recorrido y esa calidad humana”, sentenció.